Coronamassnahmen Für den St.Galler Regierungschef Bruno Damann ist «nicht nachvollziehbar, warum ein Büromitarbeiter nicht ein Feierabendbier trinken sollte» Der Kanton St.Gallen unterstützt gemeinsam mit den Nachbarkantonen Thurgau und den beiden Appenzell weitere Lockerungen für die Gastronomie und die Kultur. Dabei verlassen sie sich vor allem auf die Auslastung der Intensivpflegeplätze. Marcel Elsener 15.03.2021, 19.57 Uhr

Die Ostschweizer Kantone fordern den nächsten Öffnungsschritt am 22. März – St.Gallen und Appenzell Innerrhoden auch für die Innenräume von Restaurants.



Bild: Benjamin Manser (18. Januar 2021)

Die Restaurants sollen am 22. März unter Einhaltung der Schutzvorgaben wieder öffnen können – nicht nur auf den Terrassen, sondern auch in den Innenräumen. Dies fordert der Kanton St.Gallen in der Anhörung des Bundes zum zweiten Öffnungsschritt. Eine massvolle Lockerung der Massnahmen sei vertretbar und ein wichtiges Zeichen an die Bevölkerung, meint die St.Galler Regierung unter Absprache mit den Ostschweizer Nachbarkantonen Thurgau, Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden.

Die vom Bund vorgeschlagene Regelung, Restaurants nur für Chauffeure und Handwerker zu öffnen («Büezer-Beizen»), ergebe Unklarheiten und Ungleichbehandlungen und schaffe Umgehungsmöglichkeiten, schreibt die Staatskanzlei. Im Vollzug werde «sie zu grossen Problemen führen», eine «zielführende Kontrolle dürfte nicht möglich sein».

Bundesregeln für St.Gallen «unverständlich»

«Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum ein Büromitarbeiter nicht ein Feierabendbier trinken sollte», sagt der St.Galler Regierungspräsident Bruno Damann. «Und die Bevölkerung versteht nicht, warum privat wieder zehn Leute zusammen essen und trinken dürfen, aber im Restaurant, wo die Vierer-Tischregel gilt, nicht.» Dabei steckten sich die meisten Leuten erwiesenermassen im privaten Kreis mit dem Virus an.

Bruno Damann, St.Galler Regierungspräsident und Gesundheitschef. Bild: Benjamin Manser

Der Kanton St.Gallen schlägt deshalb vor, die Restaurants in Anlehnung an die Durchführung von Veranstaltungen und wie in anderen Branchen mit Besucherzahlen in Relation zur Fläche und zur Belüftung zu öffnen. Und es gälten für den Innen- und den Aussenbereich folgende Vorgaben: Sitzpflicht, Maskenpflicht (mit Ausnahme der Konsumation), vier Personen pro Tisch, Kontaktdatenerhebung, 1,5 Meter-Tischabstände oder Abschrankungen.

Kultur und Gottesdienste für mehr als 50 Personen

Auch bei kulturellen Veranstaltungen begrüsst die St.Galler Regierung eine Lockerung der Massnahmen und will einen Schritt weitergehen als der Bundesrat. Statt nur 50 Personen in Innenräumen zuzulassen, sollen die Schutzmassnahmen auf die Grösse und Kapazität der Institutionen ausgerichtet sein. Wenn dennoch eine Obergrenze eingeführt werde, sei sie auf 150 Personen festzulegen. Wie in anderen Branchen soll die Anzahl zugelassener Besucherinnen und Besucher demnach in Relation zur Fläche und zu den Belüftungsmassnahmen stehen.

Das Theater St.Gallen mit Kleintheatern wie der Kellerbühne und die Kathedrale mit kleineren Dorfkirchen gleichzusetzen ergebe keinen Sinn, sagt Bruno Dammann. «Bei den Läden richtet sich die Zahl ja auch nach den Quadratmetern.» Mit Blick auf die Osterfesttage sollten Gottesdienste mit einer grösseren Anzahl an Personen möglich sein – sprich ohne Personenobergrenze.

Den St.Galler und Appenzeller Regierungen, nicht aber der Thurgauer, erscheint ausserdem eine Lockerung am Büroarbeitsplatz angezeigt: Homeoffice soll statt Pflicht wieder Empfehlung werden. Die Begründung: «In sämtlichen Betrieben wurden nun die Möglichkeiten für Homeoffice ausgelotet und ausgeschöpft. Homeoffice wird auch nach einer Aufhebung der Pflicht weiter Bestand haben und substanziell zur Prävention beitragen.»

Intensivstationen arbeiten wieder fast im Normalbetrieb

Auf einer Linie sind die Ostschweizer Kanton mit ihrer Kritik an den vom Bund verwendeten Indikatoren, die zu «wenig differenziert» seien, wie sie schreiben. Vielmehr sollte sich der Bund bei der Lockerung der Massnahmen stärker an der Auslastung der Intensivpflegeplätze orientieren. Flankierende Indikatoren könnten zum Beispiel die Hospitalisationsrate sowie die 14-Tage-Inzidenz darstellen. Die Positivitätsrate hingegen sei bei verändertem Testregime und Pandemieverlauf «keine aussagekräftige Grundlage» mehr, meinen die vier Ostschweizer Kantone. Auch der R-Wert könne gerade bei tieferen Fallzahlen zu falschen Schlüssen führen.

Statt der komplizierten Berechnung des R-Werts gemäss Bund, die vor allem «Vergangenheitsbewältigung» sei, reichten laut dem St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann auch die Inzidenzraten der Wochenschnitts-Fallzahlen zur Beobachtung der Lage. Wichtiger erscheint ihm die Situation auf der Intensivpflege: Nach den Höchstzahlen von über 30 belegten Plätzen im Spätherbst werden in St.Galler Spitälern seit zwei Wochen noch 9 Personen beatmet. Seit dem 16. Februar lagen nie mehr als 10 Personen auf den Intensivstationen.

Die Zusatzbetten wurden inzwischen wieder abgebaut, es herrscht weitgehend Normalbetrieb. Entsprechend sei die Situation vor Ostern nicht mit jener vor Weihnachten zu vergleichen, sagt Damann. Zwar müsse man mit Töffunfällen rechnen, aber nicht im Ausmass der Skiunfälle, die damals aufgrund von rund 30 Covid-Kranken die IPS-Kapazitäten gesprengt hätten.

Wenig Hoffnungen auf zusätzliche Lockerungen

Sind die Ostschweizer Öffnungswünsche angesichts der zunehmenden Zahlen in den Nachbarländern und des Oster-Lockdowns in Italien nicht fahrlässig? Natürlich müsse man vorsichtig bleiben, antwortet Damann, jedoch:

«Wenn wir nicht lernen mit dem Virus zu leben, können wir erst auftun, wenn unsere Bevölkerung durchimpft ist.»

Weitere Lockerungen seien möglich, weil die älteren Hochrisikopersonen zum grössten Teil geimpft seien.

Der St.Galler Regierungschef geht davon aus, dass diese Woche viele Kantone weitere Lockerungen befürworten. Doch rechnet er sich beim Bundesrat, der am Freitag entscheidet, wenig Chancen aus: «Vielleicht wird er einen kleinen Teil davon übernehmen, aber bei den Restaurants könnte er die Öffnungsschritte eher wieder reduzieren.» Und wie sieht Damann die neuerliche Rolle des grössten Ostschweizer Kantons als widerspenstiger «Gallier»? «Ach, wir haben die Bunderatsentscheide immer akzeptiert und können auch mit ihnen leben. Letztes Mal ging es uns nur darum, dass der Bundesrat die besondere Lage ausruft, wenn er uns so stark dreinredet.»

Verbindlicher Entscheid zu Sommerfestivals dringlich

Dringend nötig ist laut den Ostschweizer Regierungen ein verbindlicher Entscheid des Bundesrates zu den Sommerfestivals. Der März sei für viele Veranstaltende die letztmögliche Option, ihr 2021er-Festival noch zu adaptieren oder abzusagen. Man wisse vom OpenAir St.Gallen und anderen Festivals, wie sehr ein Entscheid dränge, sagt Regierungschef Damann.

«Wir empfehlen nicht die Durchführung oder Absage, aber wir fordern einen Entscheid. Letztes Mal hat Bundesrat Berset kein Wort zu den Grossveranstaltungen gesagt.»

Schliesslich fordert die St.Galler Regierung «spätestens nach den Frühlingsferien» auch eine Perspektive für Sportveranstaltungen, dies in Anlehnung an die Regelung von kulturellen Veranstaltungen. Und sie will die Bildung weiter öffnen: Eine Beschränkung des Präsenzunterrichts auf 15 Personen und eine Kapazitätsbegrenzung auf ein Drittel sei für die grossen Hochschulen und die Massenfächer «keine gangbare Lösung». Die Regierung beantragt daher auf 12. April die Möglichkeit von Präsenzveranstaltungen mit der gleichen Anzahl an Personen wie bei Veranstaltungen.