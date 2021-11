St.Galler Kantonsrat fordert verstärke Covid-Schutzmassnahmen

Coronamassnahmen «Die Regierung muss nicht alle glücklich machen»: St.Galler Kantonsratsmitglieder fordern verstärkten Covid-Schutz – vor allem in den Schulen Fast 100 Corona-Erkrankte liegen in den St.Galler Spitälern, darunter 17 auf Intensivstationen. Die Regierung müsse sofort zusätzliche Schutzmassnahmen ergreifen, fordert die SP. Im Fokus stehen auch für andere Fraktionen die Schulen. «Es darf nicht wieder die Gastronomie treffen», warnt SVP-Kantonsrat Linus Thalmann. Marcel Elsener und Regula Weik Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Das St.Galler Kantonsparlament tagt aufgrund der Coronapandemie erneut auf dem Areal der Olma-Messen. Bild: Benjamin Manser

Mehr Masken, mehr Tests, verstärkter Einsatz des Covid-Zertifikats und bessere Kontrollen: Zahlreiche Kantone haben in den letzten Tagen weitere Massnahmen beschlossen. So auch in der Ostschweiz. Und das, obwohl die Ansage eigentlich klipp und klar war: sich abstimmen, gemeinsam vorgehen. Am Wochenende hat nun aber beispielsweise St.Gallen beschlossen, dass nur noch ein Spital, ein Betagten- oder ein Pflegeheim besuchen darf, wer ein Covid-Zertifikat vorweisen kann. Eine Massnahme, die im Thurgau bereits gilt. Urs Martin, Thurgauer Gesundheitschef und Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz Ostschweiz, wehrt sich denn auch gegen den Eindruck, in den vergangenen Tagen sei nun doch ein Ostschweizer Flickenteppich entstanden. Er sieht es vielmehr so: «Wir sind nun mehr oder weniger auf dem gleichen Stand.»

Urs Martin, Thurgauer Gesundheitschef und Präsident der Ostschweizer Gesundheitsdirektoren. Bild: Tobias Garcia

Die Ostschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren haben sich am Montagmorgen in einer Videokonferenz ausgetauscht. Worauf müssen sich Ostschweizerinnen und Ostschweizer in den nächsten Tagen und Wochen einstellen? «Wir werden Mitte Woche kommunizieren», sagt Martin. Wurde eine Ausweitung der Maskenpflicht auf alle öffentlichen Innenräume diskutiert? Oder Beschränkungen für Grossveranstaltungen? Eine Impfpflicht für bestimmte Berufe? Zertifikate für Skigebiete? Die Wiedereinführung von Gratistests? Oder 2G für gewisse Bereiche? Martin lässt sich nichts entlocken. Er werde sich nicht zu allfälligen Massnahmen äussern. Und er betont noch einmal: Ziel sei, insbesondere für die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen und Thurgau möglichst einheitliche Massnahmen festzulegen.

SP ruft nach Sofortmassnahmen

Aufgrund der «dramatischen Situation» mit Rekordwerten von Covid-Fallzahlen und «sehr rasch ansteigenden» Hospitalisationen fordert die SP-Fraktion im St.Galler Kantonsparlament von der Regierung sofortige Massnahmen – «in der Hoffnung, dass diese den Lockdown wie in Österreich verhindern können und wir alle ein einigermassen normales gesellschaftliches Leben weiterführen können». Vier Massnahmen schlägt die SP vor: repetitives Testen in den Schulen, breit und mindestens wöchentlich; CO 2 -Messgeräte zur Verbesserung der Luftqualität in den Schulräumen; zusätzlich zur 3G-Pflicht eine Maskenpflicht dort, «wo viele Menschen zusammentreffen»; Homeofficepflicht oder zumindest eine dringende Empfehlung. Die Kantonsregierungen seien jetzt in der Pflicht, sagt der SP-Kantonsrat und Wiler Stadtrat Dario Sulzer. «Fertig beobachtet, nun sollen sie subito entscheiden. Das hätten sie schon gestern tun können.»

Grünen-Kantonsrätin und Erwachsenenbildnerin Jeannette Losa. Bild: Benjamin Manser

Den Mut für «klare Entscheide» wünscht sich auch Jeanette Losa, Kantonsrätin der Grünen. Das Abstimmungsergebnis sei eine «klare Botschaft der Bevölkerung für den besseren Schutz». Die Regierung könne nun mit gestärktem Rücken tun, was nötig sei, und müsse nicht darauf achten, «alle glücklich zu machen». Der Gradmesser für verschärfte Massnahmen sei die Lage in den Spitälern. Wichtig für die Erwachsenenbildnerin ist eine einheitliche Maskenpflicht ab der Sekundarstufe. Die 2G-Regel für Grossveranstaltungen findet Llosa hilfreicher als neue Publikumsbeschränkungen, die von der Bevölkerung «nicht nachvollziehbar» seien.

«Die Gastronomie ist dieses Mal nicht der Treiber»

SVP-Kantonsrat und Gastroverbandsvorstand Linus Thalmann. Bild: Benjamin Manser

Der Toggenburger SVP-Kantonsrat Linus Thalmann befürchtet als Gastrounternehmer und Politsprecher des Gastroverbandes, dass seine Branche erneut unter die Massnahmenräder gerät. «Jetzt sind aber nicht wie bei früheren Wellen vermutet Restaurants und Veranstaltungen die Pandemietreiber, sondern klar die Jugend und die Schulen. Da muss man ansetzen, allenfalls auch mit Schulschliessungen.» Die Zahlen der Hospitalisierten seien «sehr beunruhigend», sagt Thalmann. Aufgrund der vielen Impfdurchbrüche ist für ihn 2G «kein Thema», es gelte vielmehr: «Der Getestete ist der Sichere.»

Gemäss Thalmann zeigt die vorläufige Bilanz der Gastronomie seit Einführung der Zertifikatspflicht kein einheitliches Bild. Viele Betriebe, darunter gehobene Restaurants und Clubs, hätten nichts zu jammern und dank eines schönen Herbstes oft gute bis sehr gute Umsätze erzielt. Schmerzhafte Einbussen erlitten vor allem ländliche Quartierbeizen und Lokale mit Catering. Für diese Betriebe versuche man spezifisch weitere Härtefallgelder zu erhalten.

Die-Mitte-Kantonsrätin und Pflegefachfrau Luzia Krempl-Gnädinger. Bild: Benjamin Manser

Wie alle von uns befragten Kantonsratsmitglieder lehnt auch Luzia Krempl-Gnädinger (Die Mitte) eine Impfpflicht für gewisse Berufe ab. Als Pflegefachfrau weiss sie aus eigener Erfahrung, dass Impfunwillige «unter Zwang garantiert Komplikationen hätten»: «Wenn ich jemandem eine Spritze aufbrumme, gibt es eine Abwehrreaktion.» Die Goldacher Kantonsrätin würde vermehrtes Homeoffice zur Eindämmung des Publikumsverkehrs und Einschränkungen bei grösseren Veranstaltungen ohne Zertifikats- und Maskenpflicht wie den Glühwein-Treffpunkten begrüssen. «Den Weihnachten zuliebe.»

Arzt mit Impfdurchbruch setzt aufs Boostern

Thomas Warzinek, Kantonsrat (Die Mitte) und Arzt. Bild: Benjamin Manser

Wie beurteilt der Sarganserländer Arzt Thomas Warzinek die Lage? Was tut aus seiner Sicht not, damit ohne Einschränkungen Weihnachten gefeiert werden kann? Der Platz des Mitte-Politikers in der Olma-Halle bleibt leer an diesem Nachmittag. Ein Telefonanruf bringt Klärung: Er sei «zu Hause eingesperrt», erklärt Warzinek. Isolation nach einem Impfdurchbruch. Es gehe ihm aber gut, er habe nur milde Symptome.

Sandro Wasserfallen, SVP-Kantonsrat und Lehrer. Bild: Regina Kühne

Er ist nicht der Einzige, der gezwungen ist, die Debatte von zu Hause aus zu verfolgen. Auch Sandro Wasserfallen, ebenfalls doppelt geimpft, hat es erwischt. «Ich bin etwas schlapp, erkältet, leicht fiebrig und vermisse meinen Geschmackssinn, ansonsten geht es mir aber gut», teilt der SVP-Kantonsrat und Lehrer auf Facebook mit.

Für Warzinek ist klar: «Das Boostern ist aktuell extrem wichtig, wohl matchentscheidend – und kommt etwas spät.» Der Kanton müsse nun «alle Schleusen öffnen», um alle Impfwilligen möglichst rasch zu boostern. Und es müsse weiterhin niederschwellige Impfangebote geben, denn: «Die Grundimmunisierung ist entscheidend. Den Geimpften haben wir es zu verdanken, dass wir uns in der aktuellen Welle noch so frei bewegen können.» Der Arzt schliesst eine erweiterte Maskenpflicht nicht aus. «Die Schulkinder sollten die Letzten und nicht die Ersten sein, die eine Maske tragen müssen.» Warzinek plädiert auch für mehr Tests, und diese sollten kostengünstig oder gar gratis sein. «Warum sollen sich junge Menschen bis 25 Jahre nicht viermal im Monat gratis testen lassen können?»

SVP hat «keine Lust auf eine Coronadiskussion»

Ralphael Frei, FDP-Parteipräsident und Oberstufen-Schulleiter, muss nicht lange überlegen: «Pooltesting an den Schulen unmittelbar nach den Ferien und wo möglich mit 3G arbeiten.» Mit 3G wird sich auch das Kantonsparlament in dieser Session noch beschäftigen: Ab Februar soll es wieder im Saal im Regierungsgebäude tagen – allerdings soll dann eine Zertifikatspflicht gelten, jedoch keine allzu strenge. Wer Einlass will, muss genesen, geimpft oder getestet sein. Wer nichts von alledem ist, hat trotzdem Zugang, muss aber eine Maske tragen – es gilt also eine Zertifikatspflicht light.

Auf den Vorschlag nicht eintreten will einzig die SVP. Er habe «keine Lust auf eine Coronadiskussion», sagt Toni Thoma, der die Haltung der Fraktion vertreten wird. Ihr Widerstand richte sich nicht gegen die Zertifikatspflicht – «die Mehrheit unserer Fraktion ist geimpft oder genesen», sagt Thoma. Es gehe um Grundsätzliches – «der Vorschlag ist ein Freibrief, weitere Zugangsbestimmungen zu definieren».

Spitaleinweisungen schnellen in die Höhe

Aktuell werden an den St.Galler Spitälern 96 Covid-Patientinnen und -Patienten betreut, davon benötigen 17 Intensivpflege. Die Spitaleinweisungen sind in den letzten Tagen in die Höhe geschnellt. 80 Prozent der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen sind ungeimpft. Die aktuellen Hospitalisationszahlen liegen deutlich über dem «Nachsommerferien-Peak»; sie sind vergleichbar mit jenen im Januar. Zu den bisher schlimmsten Zeiten der Pandemie vor ziemlich genau einem Jahr lagen 200 Covid-Erkrankte in den St.Galler Spitälern, davon gegen 35 auf den Intensivstationen.

