Coronamassnahmen Der Tag der Entscheidung: Beschliesst

St.Gallen heute ähnlich strenge Massnahmen wie der Kanton Thurgau? Heute ist es so weit: Die St.Galler Bevölkerung erfährt, wie sie in den nächsten Tagen leben kann – leben muss. Die Regierung gibt am Nachmittag bekannt, welche weiteren Coronamassnahmen sie beschlossen hat. Dass es welche sein werden, ist unbestritten. Die Frage ist einzig: Welche? Regula Weik 09.12.2020, 05.00 Uhr

Die St.Galler Regierung nach der Wahl im Frühling (von links): Fredy Fässler, Laura Bucher, Stefan Kölliker, Bruno Damann (Regierungspräsident), Marc Mächler, Susanne Hartmann, Benedikt van Spyk (Staatssekretär) und Beat Tinner.



Bild: Ralph Ribi

Die Fallzahlen sollten runtergehen. Das war der Plan des Bundes. Und das war der Plan des Kantons St.Gallen. Beide haben ihr Ziel verfehlt. Das hat Bundesrat Alain Berset aus der Reserve geholt. Er beliess es vergangene Woche nicht bei einem Appell an die «Trödlerkantone». Er drohte ihnen offen, wenn sie nun nicht vorwärtsmachen und Massnahmen treffen, um die Neuansteckungen in den Griff zu bekommen, dann werde er ihnen zeigen, wer das Sagen in diesem Land hat – auch dem Kanton St.Gallen. Berset hat hoch gepokert. So wie der Kanton mit seinem Coronakurs hoch gepokert hat – für viele inzwischen zu hoch.

Thurgau als Orientierungshilfe?

Deshalb ist klar: Heute Nachmittag wird etwas geschehen. Die Regierung wird weitere Massnahmen bekanntgeben. Dabei ist nicht zu erwarten, dass sie gänzlich von ihrer bisherigen Haltung abweicht. Die Auslastung der Spitäler und die Belastung des Gesundheitspersonals werden weiterhin wichtige Faktoren bei der neuen Beurteilung der Lage sein. Ebenso wie die Wirtschaft, die Kultur, die Gastronomie und der Tourismus – all jene Bereiche, welche die Regierung bislang in ihre Überlegungen einbezogen hat. So wird es denn auch kaum einen Mini-Lockdown geben.

Die Ostschweizer Kantone haben wiederholt davon gesprochen, ihre Massnahmen abzustimmen. Wirklich gelungen ist ihnen dies in den vergangenen Wochen und Monaten nicht. So wird auch die St.Galler Regierung kaum wie ihre Bündner Kollegen die Restaurants vorübergehend schliessen. Sie wird aber die Sperrstunde vorverlegen - wohl eher auf 22 Uhr wie es die Thurgauer Regierung Anfang Woche beschlossen hat oder nicht bereits auf 19 Uhr wie es aktuell der Bundesrat vorschlägt.

Gut möglich, dass sie auch aus der Homeoffice-Empfehlung des Bundes eine Homeoffice-Pflicht macht. Dies umso mehr, als in ihrem aktuellen Lagebulletin erstmals der Arbeitsplatz als möglicher Ansteckungsort aufgeführt ist. Bei der Zwei-Haushalte-Regelung geht der Thurgau weiter als der Bundesrat. Im Nachbarkanton dürfen sich an privaten Anlässen maximal noch Angehörige von zwei Haushalten treffen; der Bundesrat hatte dies nur dringend empfohlen. Die St.Galler Regierung dürfte wohl auf Bundesratskurs bleiben.

Bleiben die Skigebiete und die Frage, ob sie geschlossen bleiben oder wieder schliessen müssen. Ein Betriebsverbot über die Festtage droht ihnen kaum. Ein verspäteter Saisonstart wäre angesichts der Schneefälle der letzten Tage ärgerlich, aber noch keine verpfuschte Saison.

Wer sind die Verschärfer? Wer die Bremser?

Über die Haltung der einzelnen Regierungsmitglieder kann derzeit nur gerätselt werden, einige Zeichen aber gibt es. Laura Bucher und Fredy Fässler dürften wie ihre Partei, die SP, für eine deutliche Verschärfung der Massnahmen eintreten. Möglicherweise auch CVP-Regierungsrätin Susanne Hartmann. Dagegenhalten werden die beiden Freisinnigen Beat Tinner und Marc Mächler, der einzige SVP-Vertreter Stefan Kölliker und Regierungspräsident Bruno Damann, der für seine liberale Haltung in der Coronakrise schweizweit Schlagzeilen machte. Gut möglich aber, dass er angesichts der hohen Fallzahlen Massnahmen nun weniger skeptisch gegenübersteht.

Es ist allerdings ebenso gut möglich, dass die Massnahmen, welche die St.Galler Regierung heute bekanntgibt, bereits am Freitag vom Bundesrat übersteuert werden. Er hat am Dienstagabend ein neues Massnahmenpaket in die Vernehmlassung gegeben.