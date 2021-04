Coronamassnahmen «Der Bundesrat agiert in einer geschützten Werkstatt, fernab von den Nöten und Ängsten der Bevölkerung» – Ostschweizer Wirtschaft fordert Ausstiegsstrategie Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat über allfällige neue Lockerungsschritte. Die Haltung der Ostschweizer Regierungen und Wirtschaftsverbände ist klar: Sie erwarten nicht nur Lockerungen. Sie fordern eine klare Ausstiegsstrategie. Regula Weik, Christoph Zweili, Hans Suter und David Scarano 13.04.2021, 05.00 Uhr

Osterwochenende im Freien: Flanieren und verweilen am Bodensee - und bald auch wieder einkehren in ein Gartenrestaurant? Ralph Ribi

Auf die Frage, was er am Mittwoch vom Bundesrat erwarte, muss Felix Keller, Geschäftsführer des St.Galler Gewerbeverbands, nicht lange überlegen: «Verbindliche Perspektiven und eine klare Exitstrategie.» Es müssten zwingend konkrete Schritte aufgezeigt werden – für die Gastronomie, die Fitnessbranche, die Kulturveranstalter. Es reiche nicht, Lockerungen – wie beispielsweise die Terrassenöffnungen – bekanntzugeben und erneut über weitere Schritte zu schweigen.

«Es müssen nun zwingend Perspektiven für die Rückkehr in die Normalität aufgezeigt werden.»

Das fehle bislang.

«Den einseitigen Lockdown beenden»

Felix Keller, Geschäftsführer St.Galler Gewerbeverband. Bild: PD

Die Entscheide der Behörden würden von der Bevölkerung denn auch zunehmend hinterfragt. Darauf wiesen die sozialen Netzwerke mit mehreren tausend Mitgliedern, die zum zivilen Ungehorsam aufrufen, oder auch die Jugendkrawalle hin. Der Lockdown basiere zu stark auf gesundheitlichen Aspekten – wirtschaftliche, gesellschaftliche und soziale Aspekte blieben auf der Strecke.

Der Gewerbeverband hat denn auch Ende vergangener Woche die St.Galler Regierung aufgefordert, beim Bundesrat zu intervenieren, «um den einseitigen und deshalb auch schädlichen Lockdown und die Homeoffice-Pflicht zu beenden». Ein Aufruf zu sofortigen Öffnungen?

«Wir müssen aus dem Lockdown aussteigen – mit Schutzmassnahmen. Diese braucht, es und diese wird es auch noch länger brauchen.»

Und dann fügt Felix Keller an: «Der Bundesrat agiert in einer geschützten Werkstatt, fernab von den Nöten und Ängsten der Bevölkerung.»

«Die Behörden laufen Gefahr, die Bevölkerung zu verlieren»



Markus Bänziger, Direktor Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. Bild: Urs Bucher

Der Bundesrat müsse nun endlich klar aufzeigen, welche übergeordneten Ziele er in der Pandemiebekämpfung verfolge, verlangt auch Markus Bänziger, Direktor der Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell. «Die nach aussen kommunizierte Losung lautete lange: Das Gesundheitswesen darf nicht überlastet werden. Zuletzt machte es aber zunehmend den Anschein, der Bundesrat verfolge eine wesentlich rigidere Strategie.» Auch wenn der Bundesrat dafür gute Gründe haben möge:

«Diese Diskrepanz ist für die Gesellschaft und die von Schliessungen direkt oder indirekt betroffenen Betriebe kaum nachvollziehbar.»

Es werde ein Marathon, habe es zu Beginn der Pandemie geheissen. Derzeit fühle es sich aber für viele so an, als würde die Ziellinie dieses Marathons unmittelbar vor dem Zieleinlauf stets von Neuem um einige Kilometer versetzt – «und kaum jemand weiss genau, wie diese Entscheide jeweils zustandekommen», so der IHK-Direktor. Es sei daher wenig verwunderlich, dass in der Bevölkerung das Verständnis für die anhaltenden Einschränkungen und damit die Bereitschaft zu deren Einhaltung sinke.

«Die Behörden laufen Gefahr, die Bevölkerung zu verlieren.»

Dies sei eine gefährliche Entwicklung angesichts der hochansteckenden Virusmutationen und der jüngsten Entwicklungen der Fallzahlen.



Anreize und Belohnungen schaffen

Für das unermüdliche Durchhalten von Wirtschaft und Gesellschaft müssten Belohnungen in Aussicht gestellt werden, sagt Bänziger. In einem ersten Schritt sollen alle Unternehmen, die sich an den repetitiven Betriebstestungen beteiligen, umgehend von der Homeoffice-Pflicht befreit werden. Rasch sollen zudem all jene Personen, die nachweislich geimpft sind, ein negatives Testresultat vorweisen können oder kürzlich eine Infektion durchlaufen haben, von den scharfen Einschränkungen entlastet werden. «Das erfordert aber auch eine konsequente Umsetzung der Test- und Impfoffensive sowie digitale Tools, die einen entsprechenden Nachweis erlauben.»



«Ich kann den Unmut gut verstehen»

Diana Gutjahr, Vizepräsidentin des Thurgauer Gewerbeverbands und SVP-Nationalrätin. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Auch beim Thurgauer Gewerbeverband macht sich Unmut breit:

«Um die Verunsicherung und das Vertrauen in die staatlichen Institutionen nicht weiter erodieren zu lassen, sind jetzt weitreichende Öffnungsschritte und eine Perspektive notwendig.»

Nach über einem Jahr Pandemiebewältigung befinde sich die Schweiz in einer schwerwiegenden Krise. Diese betreffe nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Gesellschaft. «Ich kann den Unmut in der Gesellschaft gut verstehen», sagt Diana Gutjahr, Vizepräsidentin des Thurgauer Gewerbeverbandes und SVP-Nationalrätin. Seit einigen Wochen spüre sie in vielen persönlichen Kontakten aus Gewerbe und Gesellschaft eine weitgehende Resignation. Es brauche jetzt dringend eine Perspektive.

«Ich habe Angst, dass die Situation sonst irgendwann ausartet.»

Ostschweizer Kantone: Die alten Forderungen gelten noch immer



Was erwarten die Ostschweizer Kantone vom Bundesrat? Ihre Haltung hat sich seit der letzten Konsultation im März kaum verändert. Damals hatten sie weitreichende Lockerungen gefordert, waren damit aber in Bern auf taube Ohren gestossen. So überrascht nicht, dass sie erneut auf Lockerungen hoffen. Schon im März hatte beispielsweise die Thurgauer Regierung gefordert, es müsse «für die coronamüde Bevölkerung und die strapazierte Wirtschaft eine positive Perspektive» geschaffen werden. Nicht geändert hat sich ihre Haltung auch in der Gastrofrage: «Restaurants sollen so rasch wie möglich auch im Innenbereich unter Einhaltung der strengen und bewährten Schutzkonzepte öffnen dürfen.»



Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau. Bild: Reto Martin

Das hört Ruedi Bartel, Präsident von Gastro Thurgau, gerne. «Forderungen stellen wir schon lange keine mehr. Wir werden ja doch nicht gehört. Uns bleibt nur die Hoffnung, dass unsere Betriebe Anfang Mai endlich öffnen dürfen.» Geht es nach SVP-Kreisen, sollen bereits nächste Woche wieder Gäste Platz nehmen. Bartel scheint dies etwas gar kurzfristig. Er würde sich nicht wundern, wenn die Öffnung auf den Montag nach dem Muttertag angesetzt würde – wie vor einem Jahr. «Am wichtigsten ist, dass ein Datum bekanntgegeben wird, damit es für uns endlich eine Perspektive gibt.»



Neue Forderungen stellen die Ostschweizer Regierungen derzeit nicht. «Wir werden die Vorschläge des Bundesrats prüfen und dann dazu Stellung nehmen», heisst es bei den Regierungen von St.Gallen und von Appenzell Ausserrhoden. Ähnlich tönt es in Innerrhoden. Landammann Roland Inauen verweist auf das letzte Konsultationsverfahren: «Unsere Hauptforderung ist immer noch nicht erfüllt. Die Standeskommission setzt sich explizit für die Öffnung der Gastronomie ein, Lockerungen bei den Terrassen reichen dabei nicht. Daran hat sich nichts geändert.»