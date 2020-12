Coronamassnahmen «Als Nächstes wird uns wohl vorgeschrieben, mit wem wir das Bett teilen dürfen?»: Ostschweizer Bundespolitiker kritisieren Bersets Plan zur Einschränkung privater Kontakte In der Adventszeit sollen private Treffen nur noch zwischen Personen aus jeweils zwei Haushalten erlaubt sein: Über diesen Vorschlag entscheidet der Bundesrat am Freitag. Ostschweizer Parlamentarier von links bis rechts sind dagegen. Adrian Vögele 03.12.2020, 18.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Freitag entscheidet der Bundesrat über die «Quarantäne light» vor den Festtagen: Bis kurz vor Weihnachten sollen sich nur noch Personen aus höchstens zwei Haushalten treffen dürfen, so die Idee. Bild: Getty

Im Bundesparlament ist Feuer im Dach. Die mögliche Verschärfung der Coronamassnahmen im Hinblick auf die Festtage wird schon seit Tagen heiss diskutiert. Klar ist: Mit allzu viel Support für eine härtere Linie kann Gesundheitsminister Alain Berset nicht rechnen.

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin. Bild: PD

So streiten sich Links-Grün und die bürgerlichen Parteien um eine Kapazitätsbeschränkung für die Skigebiete. Auch der Vorschlag, bis kurz vor Weihnachten nur noch private Treffen zwischen zwei Haushalten zu erlauben, stösst auf Kritik. Diese Massnahme sei «weder sinnvoll noch praktikabel», sagt Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP/SG).

«Das würde heissen, dass zum Beispiel eine Familie mit erwachsenen Kindern, welche ausgezogen sind und in je eigenen Haushalten leben, sich nicht mehr zu einem gemeinsamen Essen treffen könnte. Das ist unsinnig.»

Die grosse Mehrheit der Bevölkerung verhalte sich verantwortungsvoll. «Es ist meiner Ansicht nach somit falsch, wegen weniger Renitente alle zusammen derartigen Einschränkungen auszusetzen», sagt Vincenz-Stauffacher.

«Zu grosser Eingriff in die Privatsphäre»

Verena Herzog, Thurgauer SVP-Nationalrätin. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Gleicher Meinung ist Verena Herzog (SVP/TG): «Dies ist ein zu grosser Eingriff in die Privatsphäre und auch schwer kontrollierbar.» Ansteckungen in Familien fänden erst sekundär statt. «Wirkungsvoll ist, grössere Gruppierungen in Restaurants zu beschränken. Bars und Clubs sind zu schliessen, da dort die Abstandsregeln nie eingehalten werden.»

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: KEYSTONE

Mike Egger (SVP/SG) bezeichnet währenddessen die neuen Vorschläge des Gesundheitsministers insgesamt als «absurd» und nicht praxistauglich. Es drohe eine komplette Überregulierung. «Als Nächstes wird uns wohl vorgeschrieben, mit wem wir das Bett teilen dürfen?»

«Besser die Anzahl Personen beschränken»

Franziska Ryser, Nationalrätin (Grüne/SG). Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Selbst auf linker Seite kommt die Zwei-Haushalte-Regel nicht gut an. Franziska Ryser (Grüne/SG) sagt zwar: «Vor Weihnachten sollten wir alle versuchen, die Kontakte zu reduzieren, damit niemand das Weihnachtsfest in Quarantäne verbringen muss.» Die Eingrenzung auf zwei Haushalte sei aber nicht praktikabel.

«Je nach Familien- und Wohnsituation kann man so nicht einmal mit seinem Partner und den Eltern zusammenkommen.»

Eine bessere Variante wäre laut Ryser eine Beschränkung der Anzahl Personen.

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Edith Graf-Litscher (SP/TG) äussert sich nicht konkret zu den vorgeschlagenen Verschärfungen. Jedoch: Die hohen und teils sogar steigenden Fallzahlen würden «keine Lockerungsmassnahmen» erlauben. Der Schutz der Gesundheit müsse oberste Priorität haben. «Dabei gilt es, auch die psychische Gesundheit der Menschen nicht zu vergessen.»

Paganini kämpft gegen Limite für Skigebiete

Nicolo Paganini, St.Galler CVP-Nationalrat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Gegen eine Begrenzung der Gästezahlen in den Skigebieten wehrten sich Ostschweizer SVP-Parlamentarier bereits Anfang Woche. Inzwischen hat sich eine breite bürgerliche Front dagegen formiert, insbesondere die Vertreter der Bergkantone sind nicht einverstanden. Nicolo Paganini (CVP/SG), Präsident des Schweizer Tourismusverbands, sagt: «Es ist klar, dass wir die Zahl der Infektionen senken müssen.» Die Ansteckungsgefahr in den Skigebieten sei aber gering und eine generelle Kapazitätsbeschränkung nicht gerechtfertigt. «Die Wintersportorte haben viel investiert in strenge Schutzkonzepte. Diese sollten sie nun auch anwenden dürfen.» Für die Branche stehe sehr viel auf dem Spiel. «Manche dieser Tourismusorte erzielen 90 Prozent ihres Umsatzes im Winter.» Gleichzeitig sei aber allen völlig klar: «Après-Ski gibt es in dieser Saison nicht.»

Auch Vincenz-Stauffacher sagt, sie halte eine Kapazitätsbeschränkung nicht für notwendig – die grosse Mehrheit der Bergbahnbetreiber und die entsprechenden Gastronomiebetriebe hätten griffige Schutzkonzepte erarbeitet.

«Nun ist endlich Disziplin jedes Einzelnen gefragt»

Herzog lehnt die generelle Beschränkung ebenfalls ab und erwähnt die zahlreichen Massnahmen, welche die Betriebe bereits getroffen hätten, etwa zur Vermeidung von Warteschlangen. Sinnvoll seien die Reduktion der Stehplätze in den Seilbahngondeln um 20 Prozent und die Maskenpflicht beim Anstehen und in den Bahnen. Jedoch: All diese Konzepte nützten nur dann etwas, wenn sie auch eingehalten würden: «Nun ist endlich Disziplin jedes Einzelnen gefragt, damit wir dem herrlichen Wintersport in der freien Natur geniessen können.» Das gelte auch für das Après-Ski. Darauf müsse man diesen Winter verzichten.

Ryser warnt vor einem «zweiten Ischgl»

SP und Grüne glauben allerdings nicht daran, dass das funktioniert. «Was dem Winter- und Skitourismus am meisten schadet, ist, wenn die Fallzahlen wieder steigen und die Gäste dadurch ausbleiben – oder wenn im Januar die Skigebiete gar ganz geschlossen werden müssten», sagt Ryser. «Ein zweites Ischgl würde einen nachhaltigen Imageverlust für den Schweizer Tourismus bedeuten.» Der österreichische Ferienort war im Frühjahr europaweit als Corona-Hotspot in die Schlagzeilen geraten.