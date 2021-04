Coronalockerungen Von «wir freuen uns immens» bis «Entscheid kam überraschend»: So reagieren Gastronomie, Kinobetreiber und Fitnesszentren auf die Lockerungsschritte Der Bundesrat hat gestern mehrere Lockerungsschritte beschlossen, unter anderem dürfen Terrassen, Kinos und Fitnesscenter wieder öffnen. Die Reaktionen der Unternehmer reichen von Glück über Verwunderung bis hin zu Skepsis. Alain Rutishauser, Michelle Heinrich, Diego Müggler 15.04.2021, 19.00 Uhr

Bars, Cafés und Restaurants, hier das «Brotzyt» in Weinfelden, dürfen ab Montag die Terrassen wieder für ihre Gäste öffnen. Bild: Andrea Stalder (Oktober 2020)

Gross war die Verwunderung, als Bundesrat Alain Berset gestern die neusten Lockerungsschritte bekanntgab. So dürfen Restaurants und Bars ihre Terrassen wieder öffnen, Kinos und Fitnesscenter dürfen unter Auflagen wieder geöffnet werden. Wie reagieren die Branchen auf die Lockerungsschritte des Bundes?

«Entscheide des Bundes schon sehr kurzfristig»

Beim Brauhaus in Frauenfeld ist man gemischter Gefühle. «Einerseits freuen wir uns, dass nun endlich wieder geöffnet ist, zumindest die Terrasse, zum anderen weiss ich nicht, wie die Gäste reagieren werden, wenn ausser beim Essen eine Maskenpflicht herrscht», sagt Andrea Rampf, Restaurantleiterin im Brauhaus. Die Vorbereitungen würden derweil auf Hochtouren laufen. «Alle Hebel sind in Bewegung gesetzt worden, damit wir am Montag bereit sind.» Die Terrasse müsse frisch gemacht werden, alles vorbereitet und hochgefahren sowie die Fenster geputzt werden. Rampf:

«Ich muss sagen, dass die Entscheide des Bundes schon sehr kurzfristig gekommen sind. Wir hätten entspannter vorbereiten können, wenn sie zwei Wochen vorher gekommen wären.»

Auch Martin Rodel, Geschäftsführer der Arboner «Wunderbar», freut sich über die Lockerungen. Bei gutem Wetter wird ab Montag auf der Terrasse an der Seepromenade wieder Speis und Trank serviert. Die Öffnungszeiten werden gemäss Rodel von Tag zu Tag variieren:

«Bei fünf Grad will niemand mehr nach 18 Uhr draussen sitzen.»

Anders sieht die Situation bei der Presswerk Gastronomie in Arbon aus. Aufgrund der Abstandsregeln fänden auf der Terrasse im Oberthurgauer Städtli nur zwölf Personen Platz — zu wenig, um dafür den Betrieb aufzunehmen.

Das Restaurant auf dem Campingplatz Uttwil hat einen anderen Lösungsansatz gefunden: Weiterhin wird lediglich Take-away angeboten, jedoch dürfen die Gäste das Essen nun nicht nur in der eigenen Parzelle, sondern auch auf der 80 Sitzplätze grossen Terrasse verzehren.

«Ich war überrascht, als die neuen Öffnungsschritte bekanntgegeben wurden. Die Zahlen wurden ja nicht wirklich besser», erklärt Steffen Datz, Betreiber der «Steffens Burger Manufaktur» in Frauenfeld. Er wird seine Sitzplätze im Freien wieder öffnen, allerdings rechne er nicht damit, dass die Terrasse gut besucht sein werde. «Dafür ist es noch zu kalt. Ich denke, wir werden vorläufig weiterhin rund 80 Prozent des Umsatzes mit Take-away machen», vermutet Datz. Zudem rentiere die Terrasse allein sowieso nicht, da sie nur etwa zehn Plätze biete. «Glücklicherweise läuft unser Take-away-Angebot aber sehr gut.»

Fitnesscenter im Thurgau voller Vorfreude

«Wir freuen uns immens, unsere Studios wieder öffnen zu dürfen. Wir alle sind voller Vorfreude, unsere Mitglieder ab Montag wieder bei ihrem Work-out zu begleiten und unsere Studios mit Leben zu füllen», sagt Silvia Talabér, Mediensprecherin von Activ Fitness, das mit Studios in Amriswil, Arbon, Frauenfeld und Kreuzlingen gleich viermal im Kanton vertreten ist.

Derzeit würden die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen, um am Montag die Mitglieder wieder begrüssen zu dürfen. «Nebst Reinigungsarbeiten gehört es insbesondere auch dazu, die Studios entsprechend dem geltenden Schutzkonzept vorzubereiten», sagt Talabér. Die Mitglieder würden derzeit auf allen Kanälen über die Wiedereröffnung und die geltenden Schutzmassnahmen informiert. «Ausserdem werden wir – wie bereits im vergangenen Herbst – mit Hinweisplakaten in den Studios auf die Massnahmen aufmerksam machen.»

Kinos: «Werden nicht am Montag öffnen können»

Auch beim Theaterhaus Thurgau am Bahnhof Weinfelden ist die Freude gross, dass endlich wieder Leben einkehrt. «Für die kleineren Theaterstücke rentiert sich die Umsetzung trotz begrenzter Eintrittskarten», erklärt Roland Lötscher, Leiter des Theaters Bilitz, das seinen Sitz im Theaterhaus hat. Dass der Entscheid so schnell falle, hätte er allerdings nicht gedacht. «In der Regel dauert es erstmal eine Woche, bis eine solche Vernehmlassung umgesetzt wird», sagt Lötscher. Während die Schauspieler regelmässig Selbsttests machen, ist neben einer Maskenpflicht für die Besucher des Theaters alles beim Alten. Die hauseigene Bar bleibt zwar vorerst geschlossen, man warte nun aber ab was die Zukunft bringt.

Das Theaterhaus Thurgau beim Bahnhof Weinfelden. Bild: Andrea Stalder

Constans Schmölder, Geschäftsführer Kino Thurgau Bild: PD

Bei den Kinos in der Region hält sich die Euphorie derzeit noch in Grenzen: «Ich hätte mit einer noch längeren Stillstandsphase gerechnet», sagt Constans Schmölder, Geschäftsführer von Kino Thurgau, zu dem das Schlosskino in Frauenfeld sowie das Liberty Cinema in Weinfelden gehören. Einige Dinge konnten vorbereitet werden, das grosse Problem sei aber die Versorgung mit attraktiven Filmen. «Solange in Deutschland die Kinos geschlossen sind, bleiben uns viele hochkarätige Filme verwehrt. Für den Rechteinhaber, der sehr viel Geld für einen Film ausgegeben hat, rentiert es sich nicht, ihn nur in einem kleinen Markt auszuwerten», erklärt Schmölder. Die Distribution der Filme koste viel Zeit und Geld. Schmölder:

«Daher werden wir nicht am Montag öffnen können. Wir planen aber zum regulären ‹Kino-Wochen-Start› am Donnerstag, 22. April, zu öffnen. Bis dahin gibt es auch im Kino selbst noch eine Menge zu tun.»

Das Liberty Cinema in Weinfelden. Bild: Donato Caspari

Die Besucherbeschränkung in Kinos liegt wie schon im vergangenen Jahr bei 50 Personen. Neu dürfen nur ein Drittel der Plätze belegt werden. «Dies ist eine weitere harte Einschränkung.» Denn im Thurgau sei nur der grösste Saal des Liberty Cinema in Weinfelden gross genug, um wirklich von 50 Personen besucht zu werden.

«Vollends unrentabel wird der Spielbetrieb jedoch durch das Verzehrverbot im Kino. Dazu bleibt abzuwarten, wie die Kunden darauf reagieren.»