Coronalage in der Ostschweiz: Contact-Tracing in St.Gallen wird schwieriger – im Thurgau sind die Zahlen so hoch wie nie Die Zahl der Coronainfizierten in der Ostschweiz steigt. St.Gallen meldet in einer Woche 290 positive Coronatests, weshalb das Contact-Tracing anspruchsvoller wird. Dass die kantonale Hotline über das Wochenende nicht betrieben wird, sorgt im Thurgau für Kritik. Stefan Marolf und Sabrina Manser 09.10.2020, 18.48 Uhr

Mit der Contact-Tracing-App kann die Rückverfolgung der Coronainfizierten unterstützt werden.

Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Kanton St.Gallen meldet am Freitag 76 neue Fälle. Da die Zahl der Neuinfektionen deutlich steige, sei der weitere Verlauf aus epidemiologischer Sicht sehr relevant, schreibt der Kanton St.Gallen in einer Mitteilung. Weiter heisst es, die Auslastung des Contact-Tracings sei sehr hoch, in der Vorwoche wurde diese schon als hoch beschrieben. 291 Indexfälle, also infizierte Personen, und 846 Kontaktpersonen haben die Contact-Tracer diese Woche betreut.

Thomas Zuberbühler, Leiter Kommunikation des Kantons St.Gallen, sagt auf Anfrage, dass die höheren Fallzahlen für das Contact-Tracing anspruchsvoll seien. Wichtig sei, dass das Contact-Tracing-Team die infizierten Personen möglichst rasch kontaktiere und dass die Situation sorgfältig angeschaut werde. Zuberbühler sagt:

«Dies können wir auch weiterhin sicherstellen.»

Contact-Tracing-Team kann aufgestockt werden

Wann das Contact-Tracing an seine Grenzen stosse, könne so nicht beantwortet werden. Der Kommunikationsleiter sagt: «Komplexe Fälle mit vielen Kontaktpersonen sind aufwendiger als einfache Fälle.» Bei den einfachen Fällen sei zum Beispiel die infizierte Person bereits in Quarantäne und habe zum Zeitpunkt der Ansteckung keinen Kontakt mit anderen Personen gehabt.

Zurzeit sind 40 Personen im Einsatz beim Contract-Tracing. Je nach Bedarf könne die Regierung das Team vergrössern. Personal werde wenn nötig über die üblichen Jobportale gesucht. Zudem könnte der Kanton auch Zivildienstleistende beschäftigen, sagt Zuberbühler.

Eine erste Entlastung wurde bereits Ende September eingeführt: Clubs und Bars übernehmen die Erstbenachrichtigung, wenn es zu einem Coronafall kommt. Zuberbühler sagt, die Datenerhebung habe sich verbessert: «So können ohne grossen Zeitaufwand erste Kontaktaufnahmen sichergestellt werden.» Die Corona-Hotline des Kantons St.Gallens ist derzeit unter der Woche zu Büroarbeitszeiten besetzt. Zuberbühler sagt:

«Am Wochenende ist die Infoline derzeit nicht besetzt, da wir in den vergangenen Wochen nicht sehr viele Anfragen hatten.»

Würden wieder vermehrte Anrufe verzeichnet werden, könnte der Kanton die Infoline auch am Wochenende betreiben, wie es im Frühling der Fall war.

Die Zahlen der vergangenen Woche

Wie der Kanton St.Gallen im wöchentlichen Lagebulletin mitteilt, gab es in den letzten sieben Tagen 290 positive Coronatests. In der Vorwoche war die Zahl mit 85 positiven Tests mehr als drei Mal kleiner. Auch die Positivitätsrate der Tests ist gestiegen: In der vergangenen Woche betrug diese 3,5 Prozent, in der aktuellen Woche 9,1 Prozent. Dies bedeutet, dass fast jeder Zehnte, der einen Coronatest durchführt, auch infiziert ist.

Die steigende Positivitätsrate in St.Gallen findet Gesundheitschef Bruno Damann beunruhigend, wie er am Donnerstag gegenüber unserer Zeitung sagt. Am kommenden Dienstag werden an der Regierungssitzung mögliche weitere Massnahmen diskutiert.

Spitäler haben noch Kapazitäten

Weiter berichtet der Kanton St.Gallen in seiner Mitteilung, dass sich Kontaktpersonen, die bereits vom Contract Tracing erfasst sind, anstecken. Dies bedeutet, dass man sich vor allem in der Familie und in Freundeskreisen anstecke. Der Kanton vermutet, dass fast ein Drittel der Ansteckungen Zuhause geschehen. 26 Prozent würden sich wahrscheinlich bei Unbekannten anstecken, 18 Prozent bei Veranstaltungen und neun Prozent in einer Bar oder einem Club.

Die Zahl der Rückreisenden, die sich aktuell in Quarantäne befinden, beläuft sich auf 836. Das sind 275 Personen mehr als in der Vorwoche. Personen, die sich im Ausland angesteckt haben, waren in Deutschland, Kosovo oder Bosnien-Herzegowina.

Hospitalisiert ist diese Woche lediglich eine neue Person. Der Kanton schreibt von einer sehr guten Verfügbarkeit der Spitalkapazität für die Aufnahme von Covid-19 Patienten.

Die Corona-Fallzahlen im Thurgau sind so hoch wie nie. Am Freitag meldete der Kanton 34 Neuansteckungen. Beratung zu Symptomen oder zu Veranstaltungen mit möglicher Ansteckungsgefahr gibt es aber nur von Montag bis Freitag zu Bürozeiten. Die kantonale Hotline ist am Wochenende ausser Betrieb.

Dieser eingeschränkte Service verursacht rote Köpfe. Am Samstag vor einer Woche erfuhr der EHC Frauenfeld erst zwei Stunden vor Spielanpfiff gegen den EC Wil, dass die eigene Mannschaft Kontakt mit Coronainfizierten hatte. Jonny Forster, der Sicherheitsverantwortliche des Klubs, sagt: «Der Präsident, der Sportchef und ich haben gleichzeitig versucht, herauszufinden, ob das Spiel abgesagt werden muss oder durchgeführt werden kann.»

Weil weder Hotline noch kantonsärztlicher Dienst erreichbar waren, landeten der Klub beim Bundesamt für Gesundheit, erhielt aber auch dort keine Antworten. Erst nach Rücksprache mit den Eishockeyverbänden wurde klar: Das Spiel findet nicht statt.

Contact-Tracer und Spitäler sind vorbereitet

Nun ist die Zahl der neugemeldeten Coronafälle rund dreimal so hoch wie letzten Samstag – und die kantonale Hotline ist am Wochenende trotzdem nicht erreichbar. Der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin sagt:

«Wir überlegen, die Hotline wegen der steigenden Fallzahlen wieder an sieben Tagen zu betreiben.»

SVP-Regierungsrat Urs Martin, Vorsteher des Departements für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau. Bild: Reto Martin

Eine 24-Stunden-Besetzung sei kein Thema. Bei Sportveranstaltungen sei in der Regel früh klar, wer mittun darf. Aber: «Es kann zu kurzfristigen Absagen kommen». Verantwortlich für das Contact-Tracing und dafür, dass Sportlerinnen und Sportler rechtzeitig über Quarantänemassnahmen informiert werden, ist die Lungenliga Thurgau.

Zurzeit sind –ohne Reiserückkehrer – 249 Personen in Quarantäne; sie alle werden jeden zweiten Tag angerufen. «Wir haben einen Pool von rund 25 Leuten, die wir flexibel einsetzen können. Laufend stellen wir zudem neues Personal ein», sagt Janina Diethelm.

Die Kommunikationsverantwortliche der Lungenliga Thurgau bestätigt, dass das Contact-Tracing in den letzten Tagen aufwendiger geworden ist. «Wenn viele Personen gleichzeitig neu in Quarantäne müssen, brauchen wir einen Moment, bis alle informiert sind.» Solange der Kanton am Contact-Tracing festhalte, werde die Lungenliga die Kapazität weiter ausbauen, um mit den Fallzahlen Schritt zu halten.

Während die Lungenliga aufrüstet, ist Norbert Vetterli nicht beunruhigt – «aber wachsam». Der Direktor des Kantonsspitals Frauenfeld sagt:

«Die Spital Thurgau ist bereit und wir können einen allfälligen Anstieg der Hospitalisationen stemmen.»

Eine neue Untersuchung zeige, dass sich mehr Fälle jetzt, im Vergleich zur ersten Welle im Frühling, nicht zwingend mit vielen zusätzlichen stationären Patienten in den Spitälern bemerkbar machten. Derzeit sind im ganzen Kanton fünf Coronapatienten hospitalisiert.



In Appenzell Ausserrhoden wurden am Freitag vier neue Fälle gemeldet, in Appenzell Innerrhoden fünf.

