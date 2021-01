Coronakurs Regelmässige Coronatests an Schulen? Das sagen St.Galler Schul- und Heimverantwortliche zu einem möglichen Wechsel in der Teststrategie Testen mache nur dann Sinn, wenn positive Fälle in einem Schulhaus auftreten, sagt der St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker. Der Bundesrat diskutiert derzeit einen Wechsel seiner Teststrategie: Der definitive Entscheid fällt heute Mittwoch. Regula Weik und Christoph Zweili 27.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Schülerin an der Evangelischen Mittelschule Schiers unterzieht sich einem PCR-Test. Bild: Gian Ehrenzeller/ KEYSTONE (8. Januar 2021)

Der Bund verfolgte bislang eine restriktive Teststrategie: Heute erhalten nur Menschen mit Symptomen den Test bezahlt. Nun prüft der Bundesrat einen Strategiewechsel. Künftig will er auch die Kosten für kantonal angeordnete Massentests übernehmen - in bestimmten Situationen, wenn es um den Schutz besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen geht. Also in Alters- und Pflegeheimen, in Spitälern oder auch an Schulen.

Werden Massentests hingegen präventiv für die gesamte Bevölkerung veranlasst, will der Bund weiterhin nicht zahlen - es sei denn, es handle sich um ein zeitlich begrenztes «Hotspot-Management» nach einem unkontrollierten Ausbruch. Diesen Vorschlag hat der Bundesrat den Kantonen unterbreitet, definitiv entscheidet er am Mittwoch. Was halten St.Galler Schul- und Heimverantwortliche von der neuen Strategie?

Stefan Kölliker, St.Galler Regierungsrat und Bildungschef. Bild: Benjamin Manser

«Testen macht für uns nur dann Sinn, wenn positive Fälle vor Ort dies nahelegen. Das gilt auch bei der Infektion mit einer neuen Virusmutation», sagt der St.Galler Regierungsrat und Bildungschef Stefan Kölliker. In solch einer Situation könne es sein, dass «einzig eine Klasse oder die Lehrerschaft getestet wird». Ein generelles Testen von Schulklassen sehe der Kanton nicht vor, denn: «Kinder sind nach gültigem Wissensstand nicht Treiber der Pandemie.» Und weiter sagt Kölliker: Regelmässige Tests hätten keinen Fokus und stünden im Widerspruch zur Haltung, Massnahmen vor Ort individuell zu treffen.

Flächendeckende Tests in regelmässigen Abständen wären enorm aufwendig und könnten kaum umfassend durchgeführt werden - «weil sie stets freiwillig sind und nicht erzwungen werden können». Der Bildungschef hält auch fest: «Regelmässige Tests von Kindern würden weder die präventiven Schutzmassnahmen noch bei Ansteckungen die Isolation der Betroffenen und die Quarantäne der Nahestehenden entbehrlich machen.» Und was hält Kölliker davon, Lehrerinnen und Lehrer regelmässig zu testen? «Das würde nicht viel nützen. Erwachsene können zwar Kinder anstecken, dieses Risiko ist jedoch bei den Lehrpersonen klein, da sie im Unterricht ja die Maske tragen.»

Verband fordert FFP2-Masken für alle Lehrpersonen

Patrick Keller, Co-Präsident kantonaler Lehrerinnen- und Lehrerverband St.Gallen.

Bild: Nik Roth

«Wenn regelmässige Tests an Schulen mithelfen, die Fallzahlen zu senken und die Schulen offen zu halten, unterstütze der Kantonale Lehrerinnen- und Lehrerverband das Ansinnen», sagt Patrick Keller, Co-Präsident des KLV St.Gallen. Wie oft und in welchem Rhythmus getestet werden müsste, um diese Ziele zu erreichen, müssten Fachleute bestimmen. Der Aufwand, so Keller, müsste allerdings so gering wie möglich sein, sollte den Unterricht möglichst wenig behindern und für die Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler «zumutbar» sein.

Keller betont, es sei grundsätzlich wichtig, die Schutzkonzepte der Schulen laufend zu evaluieren und anzupassen. Als erste Massnahme sollten alle Lehrpersonen mit FFP2-Masken ausgerüstet werden, wie dies auch der Schweizer Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer fordere.

Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin VPOD. Bild: Benjamin Manser

Das Risiko, das die Lehrpersonen im Präsenzunterricht eingehen müssen, sei erheblich - trotz aller Schutzmassnahmen hat die Gewerkschaft VPOD Ostschweiz vergangene Woche in einer Medienmitteilung festgehalten. Auf die Frage, was sie von präventiven Tests an Schulen hält, antwortet Gewerkschaftssekretärin Alexandra Akeret denn auch:

«Wir fordern, an den Schulen systematisch und umfassend Schnelltests einzusetzen, um allfällige Ansteckungen frühzeitig zu erkennen».

Bei einem positiven Testergebnis sollten die betroffene Lehrperson und die Schülerinnen und Schüler in Quarantäne.

Akeret verlangt weiter, neben den Schutzkonzepten müssten auch technische Möglichkeiten genutzt werden. So sollten Schulräume mit Luftfiltern gegen Viren und CO 2 -Messgeräten ausgestattet werden.

Diener: «Einen Versuch ist es wert!»

Thomas Diener, Vorsitzender Geschäftsleitung Pro Senectute Kanton St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Für Thomas Diener, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Pro Senectute Kanton St.Gallen, ist klar:

«Alle Vorkehrungen und Massnahmen die dazu beitragen, dass Menschen in Alters- und Pflegeheimen weiterhin von Angehörigen Besuch empfangen können, sind grundsätzlich zu begrüssen.»

Die seelische Belastung von Menschen im Heim, die vollständig isoliert seien von ihren Lebensbezügen ausserhalb des Heimes, sei sehr gross und führe letztlich in vielen Fällen ebenfalls zu einem vorzeitigen Tod, «sicher aber zu einer massiven Einschränkung der Lebensqualität».

Ob regelmässige Tests von allen Mitarbeitenden und Besuchern das Risiko in ausreichendem Mass verringert, kann Diener nicht beurteilen, «weil dazu evidenzbasierte Daten fehlen». Ein Versuch sei es aber allemal wert. Ein gewisses Risiko bestehe allerdings: Es dürfte dann deutlich schwieriger sein, die nach wie vor zwingend wichtigen Hygienemassnahmen durchzusetzen.

«Die Leute könnten sich bei einem negativen Testergebnis in falscher Sicherheit wiegen, was auch Auswirkungen auf das private Umfeld der Mitarbeitenden und Besucher haben könnte.»

Laut Diener wird es entscheidend sein, welcher Test zum Einsatz kommt. Der jetzt favorisierte «Speicheltest» wäre für diese Massnahme zwingend erforderlich – «vorausgesetzt, dass er auch verlässliche Ergebnisse bringt». Der PCR-Test wäre kaum anwendbar, weil es viel zu lange dauere, bis die Resultate bekannt sind. Eine nicht zu unterschätzende Problematik bestünde darin, dass plötzlich sehr viele Mitarbeitende aufgefordert wären, in Quarantäne zu gehen. Das könnte verheerende Konsequenzen auf den Personalbestand und damit auf die dringlich erforderliche pflegerische, aber auch seelische Versorgung und Betreuung haben, befürchtet Diener:

«Man hat dann vielleicht das Virus nicht im Haus, zahlt aber den Preis einer massiven Unterbetreuung.»

«Alters- und Pflegeheime brauchen mehr Schutz»

In der Thurvita Wil werden Mitarbeitende heute schon regelmässig präventiv getestet. Bild: PD

Der Schweizerische Seniorenrat fordert den Bundesrat auf, kostenlose Coronaschnelltests für sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden und die Besucherinnen und Besucher von Alters- und Pflegeheimen anzuordnen. Der kantonale Seniorenrat verweist auf die Thurvita Wil als positives Beispiel: Dort wird seit Anfang Dezember regelmässig ein Test mittels Nasen-Rachen-Abstrich bei den Mitarbeitenden durchgeführt. Laut Thurvita hätten so Ansteckungen durch infizierte Angestellte, die keine Symptome zeigten, verhindert werden können. Der Seniorenrat fordert:

«Alters- und Pflegeheime brauchen mehr Schutz vor der Ausbreitung der Pandemie.»

Die Bewohnenden der Alters- und Pflegeeinrichtungen dürften nicht abgeschottet werden und seien möglichst gut zu betreuen, «wenn nötig mit zusätzlichem Personal», in den letzten 48 Stunden getesteten oder geimpften Freiwilligen oder auch Armeeangehörigen.

Robert Etter, Präsident von Curaviva St.Gallen mit 114 Mitgliedheimen, verzichtet auf Anfrage auf eine Stellungnahme im Vorfeld des Bundesratsentscheids vom Mittwoch.

«Die Sache ist dermassen durchzogen mit Expertenkämpfen, dass ich noch keine Stellung beziehen kann.»

Sollen Lehrpersonen prioritär geimpft werden?

Wiederholt ist in den letzten Tagen auch die Frage aufgekommen, ob Lehrerinnen und Lehrer prioritär geimpft werden sollen – so wie das Pflegepersonal. «Ich würde das begrüssen», sagt der St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker, «auch wenn ich weiss, dass es nicht der aktuellen fachlichen Impfplanung entspricht, solange derart wenig Impfstoff vorhanden ist. Es würde aber die mentale Befindlichkeit der Lehrpersonen verbessern, was wiederum der Unterrichtsqualität zugutekommt.» Er setze sich daher dafür ein, dass sich die Lehrpersonen möglichst bald impfen lassen können - «wenn sie dies wünschen».

Es wäre zu begrüssen, könnten sich Lehrpersonen möglichst frühzeitig impfen lassen - «wobei vulnerable Personen und medizinisches Fachpersonal auf jeden Fall Vorrang haben müssen», sagt Patrick Keller, Co-Präsident des Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbands.

«Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen müssen sich prioritär impfen lassen können», sagt Alexandra Akeret, Gewerkschaftssekretärin des VPOD, klipp und klar. Lehrpersonen und Betreuungspersonal seien als Berufsgruppen in ihrem Alltag besonders gefährdet. Gerade im Kindergarten und auf der Unterstufe sei es «eine Illusion», dass mit Abstand unterrichtet werden könne. Vulnerable Personen könnten dort nicht genügend geschützt werden.