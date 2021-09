Folgen der Zertifikatspflicht für St.Galler Indoor-Sportvereine

Coronakrise «Was für eine Mammutaufgabe!»: St.Galler Indoor-Sportvereine kämpfen mit Umsetzung der Zertifikatspflicht Bei sämtlichen Indoor-Sportveranstaltungen gilt seit vergangener Woche die Zertifikatspflicht. Für städtische Volleyball-, Handball- und Unihockeyvereine bedeutet dies einen enormen finanziellen und organisatorischen Mehraufwand. Wegen der Testkosten müssen einzelne Teams zudem bei Wettkämpfen auf ungeimpfte Spieler verzichten – und andere fürchten gar um Vereinsaustritte. Pascal Keel Jetzt kommentieren 21.09.2021, 05.00 Uhr

Leere Ränge und leeres Spielfeld: Ein solches Szenario will kein Verein mehr erleben. Symbolbild: Getty

Die Zertifikatspflicht trifft nicht nur die St.Galler Gastronomie und Unterhaltungsbranche. Auch bei den städtischen Sportvereinen sorgen die Massnahmen des Bundes für rote Köpfe. Während Outdoor-Sportvereine wie Fussballmannschaften oder Tennisklubs erst ab einer Besucherzahl von 1000 Personen ein Zertifikat verlangen müssen, trifft die 3-G-Regelung Indoor-Sportvereine wesentlich härter.

Bei sämtlichen Sportveranstaltungen im Innern müssen sowohl Besucher als auch Sportler und Trainer entweder geimpft, getestet oder genesen sein. Zudem wird bei Trainings der Zugang auf Personen mit Covid-Zertifikat eingeschränkt, sofern es sich dabei nicht um beständige Trainingsgruppen mit weniger als 30 Teilnehmern handelt. Die Umsetzung der 3-G-Regelung stellt vor allem Amateurvereine vor eine Herkulesaufgabe.

Mehraufwand alleine nicht stemmbar

Pascal Müller ist Präsident des STV St.Gallen Volleyball. Bild: PD

Einer der betroffenen Vereine ist der STV St.Gallen Volleyball. Präsident Pascal Müller schreibt auf Anfrage, die Vereinsführung des Volleyballklubs sei zwar schon länger davon ausgegangen, dass die Zertifikatspflicht kommen werde. Nun habe man mit der Umsetzung der Massnahmen dennoch ziemlich zu kämpfen.

«Grundsätzlich empfinden wir die Einführung der Zertifikatspflicht als sinnvoll», so Müller. Damit werde der Gesundheit der Spielerinnen und Spieler gut Sorge getragen. «Auf der anderen Seite stellt das Zertifikat uns vor eine Mammutaufgabe.»

Insbesondere die Eingangskontrollen sind laut Müller für einen grossen Amateurverein wie den STV St.Gallen Volley ein gewaltiger «Hosenlupf». Der Klub bestreitet pro Saison bis zu 100 Heimspiele mit jeweils bis zu 350 Besucherinnen und Besuchern. Die Prüfung der Zertifikate und Ausweise würde einiges an Freiwilligenarbeit und Durchsetzungsvermögen benötigen. Bei der Bewältigung dieser Mammutaufgabe sei man allem Anschein nach auf sich alleine gestellt:

«Auf Unterstützung vom Verband oder vom Staat ist gemäss jüngsten Anfragen nicht zu hoffen.»

Alex Zehntner ist Präsident des Handballvereins LC Brühl. Bild: PD

Auch den St.Galler Handballvereinen macht der zusätzliche Aufwand bei der Realisierung der 3-G-Regelung zu schaffen. In der SPL1, der höchsten Schweizer Spielklasse im Handball, habe man das 3-G-Prinzip schon länger angewendet, sagt Alex Zehntner, Präsident des LC Brühl. Dieses nun allerdings auf sämtliche Mannschaften im Verein auszuweiten, sei vom Aufwand her alleine nicht stemmbar. Hierzu fehle schlicht und einfach die Manpower. Problematisch sei die Umsetzung vor allem in sogenannten Poolhallen wie der Kreuzbleiche oder dem Athletik Zentrum St.Gallen, wo viele verschiedene Vereine Teams im Meisterschaftsbetrieb führen.

Daher haben die vier St.Galler Handballvereine LC Brühl, TSV St.Otmar, SV Fides und HC Bruggen kürzlich beschlossen, die 3-G-Eintrittskontrollen an einen externen Sicherheitsdienst zu vergeben. Die Kosten belaufen sich bis Ende Jahr auf rund 15'000 Franken. Sie werden unter den Vereinen aufgeteilt.

«Dass so ein Betrag für uns keine ‹Quantité négligeable› ist, dürfte jeder verstehen», sagt Zehntner. Eine andere Lösung habe man aber nicht – die Spiele ohne Zuschauerinnen und Zuschauer durchzuführen, sei keine Alternative: «Das haben wir in der jüngsten Vergangenheit als ‹Tristesse pur› erlebt.» Die vier St.Galler Handballvereine und die Ostschweizer Handball Akademie haben indes ein Gesuch um finanzielle Unterstützung bei der Stadt St.Gallen eingereicht.

Vereinsaustritt wegen 3-G

Nebst den Zusatzkosten zur Umsetzung der Zertifikatspflicht sehen die städtischen Sportvereine ein weiteres Problem auf sich zukommen. Um spielberechtigt zu sein, müssen sich ungeimpfte Spielerinnen und Spieler gemäss 3-G-Regelung nun ebenfalls vor sämtlichen Wettkämpfen testen lassen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Tests ab Oktober nicht mehr vom Bund bezahlt werden, könnte dies laut Vereinspräsident Pascal Müller zu einer heiklen Angelegenheit für den STV St.Gallen Volley werden.

Der Verein verfüge nicht über die Mittel, die allfälligen Testkosten ungeimpfter Vereinsmitglieder zu übernehmen. Tatsächlich hadern laut Müller einzelne Spieler sehr mit der Impfentscheidung. Man suche daher möglichst das Gespräch mit den betroffenen Personen. Müller betont allerdings, «dass der STV St.Gallen Volley grundsätzlich ein neutraler Sportverein ist und sich nicht in die heikle Impfdebatte einmischen will». Glücklicherweise müsse man vorläufig keine Mannschaft zurückziehen. Aber:

«Wir müssen in der Meisterschaft allenfalls auf einzelne Spielerinnen und Spieler verzichten.»

Müller bestätigt zudem, dass die Impfbereitschaft bei den Nachwuchsteams geringer ist als bei den Erwachsenen.

Andreas «Andy» Dittert ist Sportlicher Leiter der Ostschweizer Handball Akademie (OHA). Bild: Benjamin Manser

Bei den Handballerinnen und Handballern zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Während in der ersten Mannschaft des TSV St.Otmar sämtliche Kaderspieler und Trainer bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, wie Vereinspräsident Hans Wey auf Anfrage bestätigt, sieht die Situation im Nachwuchs weniger rosig aus. Die Juniorenabteilung des TSV St.Otmar wird von der Ostschweizer Handball Akademie (OHA) geführt. Der sportliche Leiter Andreas Dittert versichert, dass die Impfquote in der U17- und der U19-Mannschaft hoch sei. Trotzdem könne die Zertifikatspflicht massive Konsequenzen für den Verein haben:

«In einigen Fällen besteht die Gefahr, dass Eltern ihre ungeimpften Kinder aus dem Verein zurückziehen.»

Dies, weil viele Eltern ungeimpfter Kinder die finanzielle Belastung permanenter Tests nicht tragen wollten. Derzeit arbeite die OHA akribisch an einer Lösung, um den Vereinsaustritt der betroffenen Jugendlichen zu verhindern.

Der St.Galler Unihockeyverein UHC Wasa hat derweil entschieden, sämtliche Testkosten für ungeimpfte Spielerinnen und Spieler bis Ende Oktober zu übernehmen. Dies teilt Kommunikationsleiterin Natalie Löhrer-Brägger mit. Obschon die Impfquote in den Teams ab 16 Jahren ohnehin ziemlich gut sei, könne man so sicherstellen, dass die Teams in Vollbesetzung antreten könnten. Langfristig sei die Finanzierung der Tests allerdings nicht tragbar.

Stadt im Dialog mit Vereinen

Bei der Stadt St.Gallen ist man sich bewusst, dass durch die Zertifikatspflicht ein zusätzlicher Aufwand für St.Galler Sportvereine entsteht. Roman Bottlang, Leiter Marketing und Events im Bereich Sport der Stadt St.Gallen, sagt, man stehe in Kontakt mit einzelnen Vereinen. Das Gesuch um finanzielle Unterstützung der St.Galler Handballvereine befinde sich derzeit in der Prüfung: «Wir wägen ab, welche Möglichkeiten sich allenfalls bieten, die städtischen Sportvereine zu unterstützen.» Weitere Angaben könne die Stadt zurzeit nicht machen.