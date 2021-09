CORONAKRISE Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin im Interview: «Was man auch macht, man hat immer die Hälfte der Leute gegen sich» Der Thurgauer SVP-Regierungsrat und Gesundheitsdirektor macht sich Sorgen um den Zusammenhalt der Gesellschaft und fordert einen neuen Gesellschaftsvertrag. David Angst Jetzt kommentieren 01.09.2021, 18.00 Uhr

Bild: Ralph Ribi

Am Wochenende schlugen die Thurgauer Spitäler Alarm, weil die Intensivstationen überlastet sind. Wie hat sich die Situation in der Zwischenzeit entwickelt?

Die Lage ist immer noch angespannt, aber zu meistern. Ich stehe in ständigem Kontakt mit den Spitälern.

Wie kam es zu dieser dramatischen Situation?

Ich warnte schon vor zwei Wochen im Grossen Rat, dass wir ein Problem haben mit Ferienrückkehrern. Nun sind die Intensivstationen voll von ihnen. Das ist ein völlig neues Phänomen.

Was kann man dagegen tun?

Im Nachhinein ist es immer schwierig. Der Bundesrat hätte vor den Sommerferien eine Einreisequarantäne beschliessen müssen. Wir verlangen nun, dass er die Quarantäne auf den Herbst hin einführt.

In der Bevölkerung gibt es noch zu viele Impfskeptiker. Was macht der Thurgau, damit diese ihre Meinung ändern und sich impfen lassen?

Wir haben vieles gemacht, um die Leute zum Impfen zu bewegen. Wir haben von Anfang an informiert. Vor den Ferien machten wir eine Impfkampagne in den Betrieben. Und wir haben ein niederschwelliges Angebot über die Hausärzte und Apotheken. Zudem bieten wir ausser Sonntags jeden Tag Spontanimpfungen in Weinfelden an.

Man könnte noch mehr tun.

Das werden wir auch. Wir fahren mit einem Impfbus in die Regionen hinaus, weil wir gemerkt haben, dass die Impfbereitschaft wieder ansteigt. Wir machten 1400 Spontanimpfungen in der letzten Woche, das ist ein gutes Zeichen. Wir überlegen uns auch, ein weiteres Impffahrzeug einzusetzen.

Bild: Ralph Ribi

Nicht nur die Immigranten sind impfskeptisch, auch viele alteingesessene Thurgauer. Die Regierung hat sich bis jetzt eher zurückgehalten, diese Leute zu überzeugen.

Das ist innerhalb des Regierungsrates meine Zuständigkeit. Ich habe schon mehrmals an die Bevölkerung appelliert, sich impfen zu lassen. Aber es gibt ausdrücklich keinen Impfzwang. Die Leute sind frei. Klar, dass die Impfung ein Beitrag ist, um schneller aus der Krise zu kommen.

Trotzdem fehlt eine eigentliche Impfpropaganda.

Propaganda ist keine Staatsaufgabe. Es gibt noch etwas Anderes zu berücksichtigen: Wir merken, dass der Gesellschaftsvertrag dieses Landes in Frage gestellt wird. Die Impfung und andere Covidmassnahmen stellen diesen Vertrag unter eine Zerreisprobe. Die einen sagen, man solle die Covid-Kranken einfach sterben lassen. Andere verlangen noch härtere Massnahmen. Dies stellt die Regierungen unter hohe Belastung. Was man auch macht, man hat immer die Hälfte der Leute gegen sich.

Diskutieren Sie persönlich mit Impfskeptikern?

Sehr häufig, selbstverständlich. Es gibt unter ihnen unterschiedliche Motive. Es gibt nicht nur fundamentale Impfgegner, sondern auch Naturwissenschaftler, welche den mRNA-Impfstoffen nicht vertrauen. Ich sage jedem, dass ich geimpft bin und dass ich es ihm empfehle. Letztlich muss das aber jeder selbst wissen.

Der Regierungsrat empfiehlt, die Zertifikatspflicht auf Restaurants, Kinos und Fitnesscenter auszuweiten. Wir steuern auf eine Zweiklassengesellschaft zu.

Ich komme zurück auf den Gesellschaftsvertrag. Wir haben heute eine ganz andere Situation als vor einem Jahr. Damals waren alle ungeimpft. Jetzt ist die Hälfte geimpft. Diese wollen ihre Freiheiten zurück. Andere sind ungeimpft, pochen aber ebenfalls auf maximale Freiheiten. Dies alles vor dem Hintergrund ausgelasteter Intensivstationen.

Es scheint unmöglich, da einen Konsens zu finden.

Das ist jedenfalls ein aggressives politisches Gemenge. Vor fast jeder Grossratssitzung gibt es Demos. Ich erhalte böse Briefe. Die Risse gehen mitten durch Familien, durch Vereine, durch bisher harmonische Gruppen. Ich finde das sehr gefährlich. Wir müssen aus diesem Konflikt herauskommen und einen neuen Gesellschaftsvertrag abschliessen, in dem wir Regeln festlegen, die von allen respektiert werden.

Bild: Ralph Ribi

Der Graben geht auch durch Ihre Partei, die SVP. Deren Delegierten haben vor einigen Tagen das Covid-Gesetz abgelehnt. Wie gehen Sie persönlich damit um?

Ich frage mich nicht primär, was für Partei gut ist, sondern, was für Kanton und Land das Richtige ist. Daran lasse ich mich messen. Natürlich nehme ich das zur Kenntnis, was die Partei macht. Und die Partei muss zur Kenntnis nehmen, dass ich eine Aufgabe habe, bei der ich alle Interessen unter einen Hut bringen muss. Anderen geht es auch so.

Nathalie Rickli wird mit Most begossen und Parteikollegen klatschen dazu. Tut das nicht weh?

Die Attacke auf meine Zürcher Kollegin ist völlig daneben! Auch in unserer Partei gibt es unterschiedliche Haltungen. In meiner Funktion muss man das aushalten können. In Kanton Thurgau haben wir zum Glück einen anständigen Umgang miteinander.

Man hat den Eindruck, die Thurgauer Regierung drückt sich um eine klare Ansage herum, wenn es ums Impfen geht. Ein Beispiel: Warum durfte Carmen Haag sich nicht outen?

Das wurde im Gremium so entschieden. Die Thurgauer Regierung ist zu 80 Prozent geimpft, wenn die Bevölkerung das auch wäre, müssten wir nicht mehr über Herdenimmunität diskutieren. Auch als Regierungsrätin hat man keinen Impfzwang. Die Thurgauer Regierung hat sich zu jedem Zeitpunkt hinter das Impfen gestellt und sehr vieles unternommen, um die Impfquote zu erhöhen.

Viele verstanden es nicht, dass man daraus ein Geheimnis machte, wer geimpft ist und wer nicht.

Die Regierung war der Ansicht, dass es sich dabei um einen persönlichen Entscheid handelt.