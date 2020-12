Coronakrise Stirnrunzeln im Kantonsrat: Theater St.Gallen hat dank Corona-Lockdown drei Millionen Franken Überschuss Ein skandalöses Gerücht musste im St.Galler Kantonsrat geklärt werden: Hat das hoch subventionierte Konzert und Theater St.Galler aufgrund von Kurzarbeitsentschädigungen «Millionengewinne» erzielt? Das stimmt, aber es handelt sich um Rückstellungen, die demnächst gebraucht werden. Marcel Elsener 03.12.2020, 16.11 Uhr

Theatervorstellung in der Coronakrise: Das auf 50 Personen beschränkte Publikum schaut «Black Rider» im St.Galler Theaterprovisorium.

Bild: Benjamin Manser (31. Oktober 2020)

Gewerbler, Gastrobetriebe oder Kulturlokale kämpfen in der Coronakrise um ihr wirtschaftliches Überleben, derweil ausgerechnet die best subventionierte Kulturinstitution im Kanton St.Gallen Gewinne in Millionenhöhe schreibt? Das seit Monaten kursierende Gerücht, das Theater, also Konzert und Theater St.Gallen (KTSG), habe dank der Coronamassnahmen weit mehr eingenommen als ausgegeben, kam an der Budgetberatung des Kantonsrates zur Sprache.

CVP-Kantonsrätin Yvonne Suter.

Bild: Regina Kühne

«Wenn dies wahr wäre», sagte Yvonne Suter (CVP), «käme dies einem gröberen Skandal gleich, denn das KTSG stünde als ohnehin extrem privilegierte Institution zusätzlich als Krisengewinnlerin da, während vielen Kulturschaffenden das Wasser bis zum Hals steht».

Die Frage hatte auch die Finanzkommission beschäftigt und zu einem Antrag veranlasst. Als Fraktionssprecherin und als Kommissionsmitglied wollte Yvonne Suter von der Vorsteherin des Departements des Innern wissen, was dran sei an diesen Gerüchten. «Warum schafft man nicht endlich die nötige Klärung, um den Unmut zu beseitigen?» Verlangt sei «rasche und schonungslose Transparenz über die Zahlen und Vorgänge, die zur empörenden Situation» geführt hätten.

Der brisante Hintergrund: Anscheinend hatte die Regierung die Zahlen auch auf Nachfrage nicht rausgerückt, was eine misstrauische Stimmung schuf, die sich zunächst auf die Finanzkommission und folglich auf die Fraktionen erstreckte.

Gewinn für coronabedingte Ausfälle zurückgestellt

SP-Regierungsrätin und Kulturchefin Laura Bucher. Bild: Arthur Gamsa

SP-Regierungsrätin und Kulturchefin Laura Bucher bestätigte den Gewinn des Theaters St.Gallen und verwies auf einen NZZ-Artikel über das ähnlich paradoxe Szenario bei den Zürcher Kulturinstitutionen wie Schauspielhaus und Opernhaus. (Dort ist die Rede von einem «Präzedenzfall im Subventionswesen», der laut Stadtrat Zürich «neuartige und vielschichte» rechtliche Fragen aufwerfe.)

Das KTSG habe keine Ausfallentschädigungen, jedoch Kurzarbeitsgelder erhalten, erklärte Bucher. Der Gewinn sei auf diese Auszahlungen und auf die Einsparungen im Betrieb zurückzuführen. Weil das KTSG saisonal – von Sommer zu Sommer - abrechnet und demnach die Jahresrechnung 2019/20 kurz nach dem Lockdown abschloss, werde sich aber Ende Dezember «ein ganz anderes Bild» präsentieren.

Der Überschuss sei für coronabedingte Massnahmen und Ausfälle zurückgestellt worden. Die Zahlen rückte Laura Bucher dann erst auf Nachfrage von CVP-Parteipräsident Patrick Dürr heraus: Die Theaterrechnung schloss mit einem Gewinn von 200'000 Franken ab, von 3,4 Millionen Franken ausbezahlten Kurzarbeitsentschädigungen habe es nur 400'000 Franken für Aushilfen gebraucht und den Rest zurückgestellt.

In Absprache mit Kantons- und Stadtregierung Reglement erstellt

Was der Kantonsrat mit Skepsis, aber ohne weitere Diskussion zur Kenntnis nahm, bestätigt KTSG-Verwaltungsdirektor Werner Signer. Die Betriebsrechnung für die Spielzeit 2019/2020 schliesst gemäss seinen Angaben bei einem Gesamtaufwand von 35 Millionen Franken mit einem Jahresgewinn von 203'000 Franken ab. In der Rechnung enthalten sei eine Kurzarbeitsentschädigung von 3, 47 Millionen Franken, von denen man 477'000 Franken gebraucht habe. Aus dem verbleibenden Betrag habe man eine Rückstellung gebildet.

Werner Signer, geschäftsführender Direktor Konzert und Theater St.Gallen (KTSG). Bild: Adriana Ortiz Cardozo

«Von einem Gewinn kann keine Rede sein», sagt Werner Signer. «Die Rückstellung gibt uns in der aktuellen Situation und in der Ungewissheit der kommenden Monate eine finanzielle Absicherung.» Das Geld fliesse «in keiner Art und Weise in den künstlerischen oder technischen Betrieb», sondern solle helfen, «coronabedingten Mehraufwand und Mindererträge aufzufangen».

Die Verwendung dieser Corona-Rückstellung ist laut Signer in einem Reglement definiert, das der Verwaltungsrat der Genossenschaft Konzert und Theater St.Gallen in Absprache mit dem Amt für Kultur, dem St.Galler Stadtrat, der Kantonsregierung und der hauseigenen Revisorenstelle erarbeitet hat.

Der Antrag des Theaters auf Ertragsausfall beim Lockdown im Frühling wurde abgelehnt, wie Signer weiter erklärt. «Stattdessen mussten wir nach Absprache mit dem Kanton Kurzarbeitsentschädigung beantragen.» Dies ermöglichte der Genossenschaft, «nicht nur allen finanziellen Verpflichtungen gegenüber den festangestellten Mitarbeitern nachzukommen, sondern auch alle teilverpflichteten Künstler und Aushilfen zu entschädigen».

Das Polster hilft die Not der angelaufenen Spielzeit zu überbrücken. «Seit der Beschränkung der Besucherzahl Ende Oktober ist der Ertragsausfall beträchtlich», erklärt Signer. «Die Reduktion auf 50 Besucherinnen und Besucher kommt praktisch einem vollständigen Ertragsausfall gleich. Auf der anderen Seite haben wir Mehraufwand wegen coronabedingten Vorkehrungen an den Arbeitsplätzen und für die Besucher.» Das Fazit des Verwaltungsdirektors: Dank der Rückstellung könne die Genossenschaft KTSG «angesichts der neuerlichen Einschränkungen des Kulturbetriebs und der Ungewissheit über den weiteren Verlauf der Pandemie darauf verzichten, einen Antrag auf Ertragsausfall zu stellen».

Auch andere Kulturinstitutionen brauchten nicht alle Gelder

Das vom Kanton mit jährlich 20 Millionen Franken subventionierte Konzert und Theater St.Gallen ist nur bedingt ein Sonderfall. Yvonne Suter (CVP) fragte denn auch nach den A-Fonds-perdu-Beiträgen, mit denen der Kanton im Frühling Kulturinstitutionen und Kulturschaffende unterstützte. Von den Corona-Kulturhilfsgeldern im Umfang von 11,4 Millionen Franken seien gemäss ihrem Wissensstand lediglich 7,8 Millionen beansprucht worden, sagte Suter. «Dies nahm die Regierung offenbar zum Anlass, ein neues, erweitertes Unterstützungsprogramm zu beschliessen und die möglichen Geldempfänger ausdrücklich dazu aufzurufen, doch bitte dafür zu sorgen, dass die zur Verfügung gestellten öffentlichen Gelder auch tatsächlich abgeholt werden.» Ein fragwürdiges Vorgehen, dass für die CVP-Kantonsrätin Fragen nach dem Einbezug des Parlamentes aufwirft. Warum es «keine Anhörung, keine Information und schon gar keine Vorlage» gegeben habe, wollte sie von der zuständigen Regierungsrätin wissen.

Die Situation sei dringlich gewesen, da der Bund im Oktober neue Regelungen in Kraft gesetzt habe, antwortete Kulturchefin Laura Bucher. Die Instrumente hätten rasch zum Einsatz kommen müssen, um wirtschaftliche Ausfälle zu lindern. Es gehe nicht um zusätzliche Mittel, sondern um die Verwendung der im Frühling bewilligten Gelder über einen längeren Zeitraum. Der «Spielraum» der Corona-Hilfsmassnahmen im Kulturbereich beschäftigt auch die Staatswirtschaftliche Kommission, wie deren Präsident Dominik Gemperli (CVP) sagte. Man habe deshalb ein Rechtsgutachten zur Covid-19-Gesetzgebung in Auftrag gegeben.

SP-Kantonsrat und Toggenburger Zeltkulturveranstalter Martin Sailer. Bild: Benjamin Manser

Die Finanzkommission war einstimmig der Meinung gewesen, dass das «Problem KTSG» grundsätzlich alle subventionierten Institutionen betreffe und die Mechanismen der Corona-Hilfen «Krisengewinnler» schaffen könnten. Allerdings war es der linksgrünen Ratsseite mit dem – salopp gesagten - Antrag auf Verdacht in der Budgetdebatte nicht mehr wohl. So rief der Toggenburger Kulturveranstalter Martin Sailer (SP) auf, den Antrag abzulehnen. «Seien wir froh um dieses Polster, sonst kämen bald Unterstützungsanfragen», sagte er, weil derzeit vor minimalem Publikum und nur mit Defiziten gespielt werde. «In der Kultur ist zur Zeit gar nichts zu verdienen, aber die Kosten fallen trotzdem an.»

Die klare Ratsmehrheit war anderer Meinung und überwies den Antrag. Wörtlich heisst es darin: «Die Regierung wird eingeladen, bei sämtlichen Institutionen, die finanzpolitisch massgebliche Staatsbeiträge erhalten, zu überprüfen, ob sie aufgrund der Covid-19-Epidemie und ihrer Folgen finanzielle Vorteile erfahren haben. Wo dies zutrifft, sind die finanziellen Vorteile bei den zukünftigen Staatsbeiträgen in Abzug zu bringen oder dem Kanton zu erstatten.»

Kritischer Blick auch auf Gewinne der Hochschulen

Im übrigen hatte sich Bildungschef Stefan Kölliker in ähnlicher Sache zu erklären, da ging es um angebliche Gewinne bei den Hochschulen. Ein zusätzlicher Vorstoss sei unnötig, sagte Kölliker, weil das Bildungsdepartement von allen Hochschulen einen Bericht über ihren Umgang mit «Kapitalien und Gewinnen» bestellt habe. Man werde das auswerten und nächstes Jahr der Regierung und folglich dem Parlament vorlegen. Es werde «interessant» zu sehen, welche Konsequenzen die Krise für diese Kapitalien habe, meinte Kölliker. «So hat die Universität immer gesagt, man werde diese Gewinne für Notsituationen brauchen.»