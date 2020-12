Coronakrise St.Gallen startet Corona-Impfungen im Januar: 2500 Personen in Altersheimen werden zuerst geimpft Die St.Galler Gesundheitsbehörden informieren über ihre Impfstrategie. Sie rechnen ab Mitte Januar mit zunächst 5000 bis 10'000 Dosen Impfstoff, die für Betagte eingesetzt werden. Marcel Elsener 17.12.2020, 20.22 Uhr

Am Donnerstag liess sich in Barcelona der erste Freiwillige in Spanien impfen: In einem Monat dürfte es auch im Kanton St.Gallen so weit sein. Bild: Enric Fontcuberta / epa

In vier, fünf Wochen ist es in der Schweiz und auch im Kanton St.Gallen so weit: Die ersten Seniorinnen und Senioren können gegen das Coronavirus geimpft werden. Damit habe er eine «bessere Nachricht» als in den letzten Tagen, sagte Gesundheitschef Bruno Damann am Donnerstag an der Medienkonferenz, auch wenn zum Impfen noch viele Fragen offenblieben. Dies betrifft speziell die Zulassung und die Menge des Impfstoffs – beides Sache der Bundesbehörden.

Karin Faisst, Leiterin Amt für Gesundheitsvorsorge, verantwortlich für die St.Galler Impfstrategie. Bild: Tobias Garcia

Der Kanton sei in «rollender Planung», erklärte Karin Faisst, Amtsleiterin Gesundheitsvorsorge und Impfstrategiechefin. Der Stand könne sich täglich oder wöchentlich ändern, doch werde das Impfen gegen das Coronavirus keine Sache von wenigen Wochen oder Monaten, sondern ein längerfristiger Teil der Gesundheitsvorsorge. Bis zur «Durchimpfung» der breiten Bevölkerung unter möglichem Aufbau von Impfstrassen in Messe- oder Turnhallen dürfte es gemäss Faisst Mai oder Juni werden.

«Langsamer Start» mit 5000 bis 10'000 Dosen

Viele offene Fragen, doch manche Termine, Zahlen und Lokalitäten stehen für den «langsamen Start» (Damann) trotzdem fest: Mitte Januar erwartet der Kanton 5000 bis 10'000 Impfstoffdosen, die von lokalen Ärzten und mobilen Teams in Alters- und Pflegeheimen eingesetzt werden. Von den 6500 Personen in 118 Betagtenheimen im Kanton wollen sich gemäss einer Umfrage 60 bis 70 Prozent impfen lassen. Man rechne demnach mit 4000 Impfungen und werde die Heime in den ersten drei Monaten 2021 durchgeimpft haben, sagte Faisst. Weil eine zweifache Impfung innert drei bis vier Wochen erforderlich ist, würden 5000 Dosen in der ersten Phase eine Impfung von 2500 Betagten ergeben.

Die zunächst bescheidene Menge an Impfstoffen könne je Produktion und Auslieferung «relativ schnell» ansteigen, sagte Damann. «Es kann sein, dass wir eine Woche später schon 20'000 Dosen erhalten.» In der zweiten Phase kommen diese dem Gesundheitspersonal und chronisch Kranken in den Spitälern zugute. Im Gesundheitspersonal ist die Impfbereitschaft laut Umfrage bei 30 bis 40 Prozent vorhanden, «ähnlich wie bei der Grippeimpfung», stellte Faisst fest.

Anita Niederer-Loher, Oberärztin Infektiologie/ Spitalhygiene am Kantonsspital St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Die kostenlose Impfung wirke sehr gut gegen einen schweren Krankheitsverlauf und eigne sich für Betagte und Erwachsene mit Vorerkrankungen, erklärte Anita Niederer-Loher, Oberärztin Infektiologie im Kantonsspital. Solange sie aber noch nicht vor der Übertragung des Virus schütze, sei eine ausgedehnte Impfempfehlung für die Bevölkerung «noch nicht sinnvoll». Wenn der Einfluss der Impfung auf den Krankheitsverlauf feststehe, werde im Kanton «in ganz anderen Dimensionen» geimpft, ergänzte Amtsleiterin Faisst. «Und die Impfbereitschaft wird steigen, wenn Reisen ähnlich wie etwa beim Gelbfieber eine Impfung benötigt.»

Wenn mehr Impfstoff vorliegt, sollen in den Arztpraxen bis zu 1000 Impfungen pro Woche möglich werden. Die Ärzteschaft unterstütze die kantonale Impfstrategie und bemühe sich um grosse Kapazitäten, sagte Patrick Schweiwiler, Hausarzt und Vizepräsident der kantonalen Ärztegesellschaft. Impfwillige, vor allem Risikopatienten, dürften sich gern melden. «Wir kennen unsere Patienten und können jene auswählen, welche die Impfung zuerst erhalten können.»

St.Gallen spannt mit Innerschweizer Kantonen zusammen

Die Verteilung des in der ersten Phase temperaturempfindlichen Impfstoffs erklärte Kantonsapotheker Urs Künzle. Man sei froh, für die Kühllagerung neu ein Logistikunternehmen gewonnen zu haben, dass die Kapazitäten noch ausbaue. Ab Mitte Januar wird der Stoff von der Armeeapotheke an die Firma Galliker mit Hauptsitz in Altishofen (LU) und Containerterminal in Staad und von dort aus an die 20 bis 30 St.Galler Impfstellen geliefert. Dabei spannt St.Gallen mit Luzern und allen anderen Innerschweizer Kantonen sowie mit Graubünden und den beiden Appenzell zusammen, nicht aber mit seinem wichtigsten Nachbarkanton Thurgau. Diese merkwürdige interkantonale Zusammenarbeit ist nicht etwa dem Lieferungsraum der Armee oder der Logistikfirma geschuldet, sondern den Kontakten der Kantonsapotheke, wie Urs Künzle auf Nachfrage erklärt: «Wir sind gut untereinander vernetzt und gehen viele Aufgaben gemeinsam an.» Dass der Thurgau oder auch Schaffhausen nicht dabei sind, liege an deren eigenen kantonalen Lösungen für die Impfstoffverteilung. Und dass alle kleineren Innerschweizer Kantone mit im Boot sind, ist auf ihre gemeinsame (Glarner) Kantonsapothekerin zurückzuführen.

Die vielen Fragen im impfskeptischen Publikum versucht der Kanton auf seiner Website zu beantworten. Einige Dutzend Fragen, die an der Medienkonferenz interessierten, konnten teilweise geklärt werden. Beispielsweise sollen Personen, die geimpft werden, weiterhin eine Maske tragen – weil eine Impfung zwar vor einer schweren Erkrankung schützt, nicht aber vor einer Übertragung, auch ohne Symptome, wie Niederer-Loher erklärte. Wie lange der Impfschutz anhalte, sei noch nicht klar. Man gehe von etwa sechs Monaten aus. Weil es mit der «Durchimpfung» der ganzen impfwilligen Bevölkerung noch bis zum Frühsommer dauert, kann man sich laut Karin Faisst noch nicht registrieren lassen. «Falls das Bedürfnis gross ist, werden wir allenfalls eine Liste organisieren.»

Impfung für St.Galler Fussballfans noch kein Thema

Ob jenen, die sich nicht impfen lassen, Nachteile drohen, ist eine der umstrittensten politischen Fragen. Vom Staat werde es keine Einschränkungen geben, sagte Regierungschef Damann, doch Firmen wie Fluggesellschaften oder auch Fussballklubs könnten einen Impfausweis verlangen. Ob der FC St.Gallen dies in seinem Stadion erwägt, ist gemäss Auskunft von Mediensprecher David Gadze «im Moment noch gar kein Thema». Der Verein müsse «die Entwicklung der kommenden Wochen und Monate sowie die entsprechenden behördlichen Vorgaben abwarten».

Arbeitgeber dürfen aus Sicht Damanns keine Impfung verlangen, es sei denn, der Bundesrat würde diese Pflicht für gewisse Berufsgruppen anordnen. Von wegen Chefs und Berufsgruppen: Zu den offenen Fragen gehört zu guter Letzt auch jene, ob die St.Galler Regierung «live und öffentlich» mit dem guten Impfbeispiel vorangeht. Das wohl eher nicht, antwortete Damann, aber er «hofft natürlich, dass sich die Regierung impfen lässt».