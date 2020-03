Coronakrise: So sieht das Hilfspaket aus, das die St.Galler Regierung geschnürt hat Nach der Soforthilfe des Bundes legt die St. Galler Regierung nach – zugunsten von KMU, Kultur, Landwirtschaft und Tourismus. Noemi Heule 24.03.2020, 05.00 Uhr

Der Abstand wird strikt eingehalten: Die St.Galler Regierung informiert im Pfalzkeller über die Coronakrise. Bild: Urs Bucher

Wenn mehr Regierungsräte anwesend sind als Medienschaffende, dann informiert die St.Galler Regierung in der Coronakrise über die Coronakrise. Fast so zahlreich wie die vier anwesenden Regierungsräte waren gestern im Pfalzkeller die Kameras, welche die Pressekonferenz in die Isolation übertrugen. Von der Isolation aus zugeschaltet war auch Martin Klöti, der mit seinen 65 Jahren zur Risikogruppe zählt. Die Regierung informierte über das zuvor beschlossene kantonale Massnahmenpaket, das KMU, Kulturschaffende, Tourismus und Landwirtschaft entlasten soll. Es ergänzt die Bundesmilliarden, welche die Landesregierung zur Krisenbewältigung bereits beschlossen hat.