«Nicht nachvollziehbar», «Wettbewerbsverzerrung»: St.Galler Regierung fordert in der Coronakrise schnellere Lockerungen und will mehr Tests Die Regierung des Kantons St.Gallen hat an ihrer Sitzung die Lockerungs-Strategie des Bundesrates diskutiert. Sie unterstützt zwar die angekündigte Lockerung, fordert aber eine schnellere Umsetzung. 21.04.2020, 15.35 Uhr

Der St.Galler Regierungsrat fordert eine schnellere Umsetzung der Lockerungsmassnahmen.

Bild: Benjamin Manser

(pd/nat) Die vom Bundesrat festgelegte Reihenfolge der Lockerungen ist für die St.Galler Regierung nicht stringent und der wirtschaftliche Nutzen beziehungsweise die Zielsetzung, die wirtschaftlichen Schäden möglichst gering zu halten, ist mit dieser Reihenfolge nur schwer zu erreichen: Das heisst es in einer Medienmitteilung der St.Galler Staatskanzlei. Es sei für die Regierung nicht nachvollziehbar, dass Museen, Bibliotheken und Zoos erst im Juni öffnen sollen, obwohl in diesen Einrichtungen die Durchsetzung der Distanzregeln gut gewährleistet werden könne.

Durch die Aufhebung der Sortimentsbeschränkungen in Lebensmittelläden ab dem 27. April entsteht aus Sicht der Regierung eine nicht vertretbare Wettbewerbsverzerrung zu Lasten des Detailhandels, der bereits von den einschneidenden Massnahmen stark betroffen ist. Verschiedene Branchen, darunter auch der Detailhandel, hätten mit selbst erarbeiteten Konzepten bereits aufgezeigt, wie sich die Öffnung gesundheitspolitisch korrekt umsetzen lässt.

Die Regierung halte deshalb an ihrer Forderung vom 14. April fest, dass öffentlich zugängliche Einrichtungen, Geschäfte und Läden, welche die Hygienevorschriften einhalten können, ab dem 27. April wieder geöffnet werden können. Im Fokus sollte nicht mehr das Sortiment stehen, sondern die Möglichkeit, Hygiene- und Abstandsvorschriften einzuhalten.

Früherer Präsenzunterricht für Sekundarstufe II

Zur Schule hält die Regierung die folgenden beiden Punkte fest:

Volksschule: Die Regierung versteht die Ankündigung, dass ab dem 11. Mai Präsenzunterricht wieder erlaubt ist, so, dass es in der Kompetenz der Kantone liegt, wie dieser ausgestaltet wird.

Sekundarstufe II: Der für den Präsenzunterricht dieser Schulstufe in Aussicht gestellte Beginn vom 8. Juni liegt laut der Regierung sehr nahe beim Beginn der Sommerferien. In der Folge sei es den Schulen nicht zumutbar, alle in dieser Zeit erforderlichen Leistungen (Abschlussarbeiten, Schlussprüfungen usw.) zu erbringen. Die Regierung beantragt daher, dass der Beginn des Präsenzunterrichts für die Sekundarstufe II angemessen vorgezogen wird, damit die Schulen ihre entsprechende Pflicht erfüllen können.

Zudem wünscht die St.Galler Regierung weitere klare Entscheidungen des Bundesrates vor dem 27. April in Bezug auf Veranstaltungsverbot, Gastronomie, öffentlichen Verkehr oder auch für Tourismus sowie für Grenzverkehr.

Kanton weitet Testumfang aus

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, errachtet die Regierung als wichtig, mehr Personen auf das Coronavirus zu testen. Der Kanton erweitert deshalb gemäss den Richtlinien des BAG die Indikation zur Durchführung von diagnostischen Tests bei Personen mit Verdacht auf eine akute Infektion.

Deshalb werden ab Montag auch Personen mit leichten Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Halsschmerzen oder Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns auf das Coronavirus getestet. Mit dieser Massnahme will die Regierung erreichen, dass sich nur noch jene Personen isolieren müssen, die sich tatsächlich mit dem Virus infiziert haben. Die vorgesehene Änderung der Testpraxis kann zu einem Anstieg der Fallzahlen führen.

Zudem habe die Regierung die Vorlage «Bekämpfung des Coronavirus: Liquiditätshilfe in Härtefällen» an den Kantonsrat überwiesen. Darin sei zum einen das Gesetz über die Gewährung von ergänzenden Krediten und Solidarbürgschaften in Folge des Coronavirus enthalten. Zum anderen enthalte die Vorlage auch den II. Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Zuweisung eines Teils des Kantonsanteils am Erlös aus dem Verkauf von Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank an das besondere Eigenkapital.