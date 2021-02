Coronakrise «Man hat viel Zeit, daran zu denken, was jetzt wäre»: Wie die Ostschweizer Guggenmusiken mit der fehlenden Fasnacht umgehen – und aufs nächste Jahr hoffen Bild: Andrea Stalder (Romanshorn, 19. Februar 2017) Dieses Jahr findet keine Fasnacht statt, Fasnächtler haben mehr Zeit für anderes. «Das will ich gar nicht!», sagt eine Guggerin aus der Ostschweiz. Das gemeinsame Musizieren, die Gemeinschaft und die Auftritte werden schmerzlich vermisst. Wie gehen die Mitglieder der Guggenmusiken damit um, dass die diesjährige Fasnacht ins Wasser fällt?

Eva Wenaweser 11.02.2021, 06.00 Uhr Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

Eigentlich wäre jetzt Fasnacht. Diesen Donnerstag, am sogenannten Schmutzigen Donnerstag (Schmudo), hätte sogar die Hauptfasnacht in der Ostschweiz begonnen. Aktuell können die Mitglieder der Guggenmusiken aber nichts anderes tun, als darauf zu warten, dass sie wieder zusammen auftreten dürfen. Die Zeit ohne Fasnacht setzt nicht nur den Leuten zu, die jetzt gerne von Umzug zu Strassenfasnacht zu Maskenball ziehen würden, sondern auch den Mitgliedern der Guggenmusiken. Vier begeisterte Gugger aus der Ostschweiz erzählen, wie genau sie diese fasnachtlose Zeit verbringen, was für Alternativprogramme die einzelnen Vereine ins Leben gerufen haben und worauf sie sich am meisten freuen, wenn es irgendwann wieder losgeht.

Eduardo Tognazza ist seit fast 40 Jahren bei den Uzepatschern Mitglied. Bild: PD

Eduardo Tognazza ist der musikalische Leiter der Uzepatscher Uzwil und seit fast 40 Jahren Mitglied der Guggenmusik. Sie sind jedes Jahr nur an drei Wochenenden unterwegs. Dennoch: «Dieses Abschalten und Entfliehen aus dem Arbeitsalltag fehlt mir sehr.» Gerade vom Schmutzigen Donnerstag bis zum Fasnachtssonntag seien sie immer weg gewesen. «Wenn es draussen kalt und grusig ist, war zumindest Fasnacht und man war zusammen unterwegs.» Optimistisch, dass es Auftritte bald wieder möglich sind, ist Tognazza nicht. Aber das Programm für den 11.11.2021 sei bereits geplant.

«Wir hoffen darauf, dass die Situation im Herbst besser ist und die kommende Saison einigermassen normal ablaufen kann.»

Besonders freue er sich dann auch wieder auf die gemeinsamen Momente mit der Guggenmusik. Denn einen positiven Aspekt, dass die fünfte Jahreszeit dieses Jahr nicht stattfindet, sehe er nicht. «Wenn ich einen nennen müsste, dann wohl, dass man nach den Wochenenden nicht so müde ist.» Wirklich viel könne man an den Wochenenden ja bereits seit einem Jahr nicht mehr unternehmen.

Aufgrund der hohen Mitgliederzahl von 43 Mitgliedern haben die Uzepatscher die Proben im Herbst bereits nach drei Mal einstellen müssen. «Da wir uns alle lange nicht gesehen haben, werden wir am Freitag oder Samstag ein vereinsinternes Zoom- oder Skypetreffen abhalten.»

Die Uzepatscher Uzwil waren letztes Jahr auch in Mandelieu unterwegs. Bild: PD

Bereits als Kind ist Andrea Alpiger an der Fasnacht mit ihrer Mutter und den Tüüfner Südwörscht mitgegangen. Mittlerweile ist sie seit 16 Jahren offiziell Mitglied der Guggenmusik. «Dieses Hobby habe ich immer schon mit meiner Mutter geteilt.» Es fehle ihnen beiden sehr, dass dieses Jahr keine Fasnacht ist. Dabei gehe es in erster Linie nicht einmal um die Auftritte.

Andrea Alpiger ist bereits seit 16 Jahren Mitglied bei den Tüüfner Südwörscht. Bild: PD

«Ich vermisse die Gemeinschaft des Vereins. Diese lustigen Momente, die man immer wieder zusammen erlebt.»

Obwohl die Tüüfner Südwörscht im Herbst noch relativ lange proben konnten, da sie mit 15 Mitgliedern eine eher kleine Gruppe sind, sei es schwer, viele der Guggerkollegen seit Monaten nicht mehr gesehen zu haben. «Manche Freunde, die man in der Guggenmusik hat, sieht man sowieso schon selten.» Dann freue man sich auf die gemeinsame Fasnacht.

Fasnacht in den eigenen vier Wänden als persönliche Alternative

Durch die ungewohnt viele Freizeit während der fünften Jahreszeit hätten die Fasnächtler eigentlich mehr Zeit für anderes. «Aber das will ich gar nicht!», sagt Alpiger. Zum einen sei zu dieser Zeit des Jahres nun einmal Fasnacht und zum anderen könne man aktuell sowieso nicht viel machen.

«So hat man viel Zeit, daran zu denken, was jetzt wäre. Das macht es nicht einfacher.»

Was ihr durch die Zwangspause klar wurde: Sie könnte mit der Guggenmusik momentan nicht aufhören. «Meiner Mutter geht es genauso, obwohl sie noch länger dabei ist als ich.» Für Alpiger sei es ein Ausgleich neben der Arbeit, um den Kopf zu lüften. Sie sei damit gross geworden, während der Fasnacht mit ihrer Mutter und der Guggenmusik unterwegs zu sein. Auch ihre eigenen Kinder durften letztes Jahr das erste Mal an einen Umzug. «Sie verstehen nicht ganz, warum das dieses Jahr nicht möglich ist.» Dafür gibt es laut Alpiger bei ihr zu Hause jetzt umso mehr Guggenmusik und Fasnacht. «Aber es ist eben nicht das Gleiche...» Daher hofft die ganze Familie auf die kommende Saison.

Die Tüüfner Südwörscht. Bild: PD

Sarina Fehr ist seit acht Jahren bei der Glöggli Clique Amriswil, spielt Posaune und ist dort aktuell auch Tourmanagerin und Vizepräsidentin. «Davor war ich aber in einem anderen Verein. Insgesamt mache ich seit gut 20 Jahren Fasnacht.» Dieses Jahr nicht mit der Guggenmusik auftreten zu können, sei schwer. Dabei fehle ihr vor allem der Zusammenhalt aus der Gruppe. Denn:

Sarina Fehr ist Tourmanagerin der Amriswiler Glöggli Clique. Bild: PD

«Mit unseren 65 Mitgliedern können wir uns auch vereinsintern nicht einfach so treffen.»

Die interne Whatsapp-Gruppe werde so intensiv genutzt, wie noch nie zuvor. Manchmal spielen sich laut Fehr Szenen ab, als würde man sich doch gleich treffen. Vor knapp zwei Wochen habe ein Vereinsmitglied ein Foto des Anhängers gepostet, und wie er ihn vom Schnee befreit. Daraufhin seien Nachrichten gekommen, wann der Treffpunkt sei und dass man sich schon bald zum Schminken treffen müsse. Als Spass und doch mit dem innigen Wunsch, dass dieses Szenario bald schon wieder der Realität entspricht. Fehr sagt:

«Es ist nicht nur für uns schwer. Auch das Publikum vermisst uns und die Auftritte.»

Das lasse sich aus persönlichen Rückmeldungen und Kommentaren auf den sozialen Plattformen schliessen. Daher haben sie ein Projekt gestartet: Die Mitglieder der Glöggli Clique haben ein Lied aus dem aktuellen Repertoire aufgenommen – jeder für sich zu Hause. «Das Ganze schneiden wir zusammen und veröffentlichen es am Schmutzigen Donnerstag um 20 Uhr auf unserem Youtube-Kanal.» So soll den Leuten doch noch eine kleine Fasnacht ins Wohnzimmer gebracht werden.

Die Glöggli Clique Amriswil. Bild: PD

Glöggli Clique bringt den Kindern eine Fasnachtsbox im Kindergarten vorbei

Für die Kleinen gibt es auch einen Plan, um zumindest in gewisser Weise die Fasnacht stattfinden zu lassen:

«Am Schmudo gehen wir in die Kindergärten in Amriswil und bringen den Kindern Fasnachtsboxen vorbei.»

Laut Fehr ist darin etwa eine CD mit Liedern der Glöggli Clique und einer Fasnachtsgeschichte. «Ausserdem bringen wir den Kindern Berliner vorbei.» In ihren Augen ist es wichtig, sich um den potenziellen Nachwuchs zu kümmern. «Die Kinder sind die Zukunft unseres Vereins.» Ebendiese Zukunft von Vereinen, insbesondere auch von Fasnachtsvereinen, sieht Fehr aufgrund der Coronakrise als gefährdet an. Bereits vor der Pandemie hätten sich einige Guggen auflösen müssen. «Solche Vereine, die bisher schon Probleme hatten, zu bestehen, werden es jetzt noch schwerer haben.»

Der Zukunft ihres Vereins blickt sie aber optimistisch entgegen, auch wenn es teils schwer sei, mit der Ungewissheit umzugehen. Doch obwohl nicht klar ist, wann genau sie wieder zusammen auftreten dürfen, ist sie überzeugt:

«Nächstes Jahr wird mehr Fasnacht stattfinden als dieses Jahr und darauf freuen wir uns.»

Die Vereinigten Guggen St.Gallen haben laut Mediensprecher Nicolas Steiner lange gehofft, dass die Fasnacht zumindest im kleinen Rahmen stattfinden kann. Seit Ende November, nach der Verkündung des zweiten Lockdowns, habe sich das aber erledigt. In seinen Augen sei es ein schmaler Grat, sich deswegen zu sehr aufzuregen, da etwa aus der Kulturbranche zahlreiche Menschen seit einem Jahr nicht mehr arbeiten dürfen:

Nicolas Steiner, Mediensprecher Vereinigte Guggen St.Gallen. Bild: PD

«Bei vielen Kulturschaffenden hängt die Existenz daran. Für uns Gugger ist ein Jahr ohne Fasnacht zwar schade, aber nicht existenzbedrohend.»

Die Fasnachtshochburg Basel müsse jetzt schliesslich bereits das zweite Jahr auf die fünfte Jahreszeit verzichten. Um aber dennoch etwas Fasnachtsstimmung bei den Leuten aufkommen zu lassen, haben sich die Vereinigten Guggen St.Gallen etwas überlegt. Am Schmutzigen Donnerstag hängen sie Vadian ein paar Konfetti in die Hand. In einer Medienmitteilung schreiben sie: «Dies zum Gedenken an den heutigen, sehr stillen und wenig farbenfrohen Schmudo.»