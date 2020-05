Coronakrise: Jeder dritte Ostschweizer Arbeitnehmer ist von Kurzarbeit betroffen – wie Missbrauch möglichst verhindert werden soll In der Ostschweiz wurden in der Coronakrise bislang über 40 Millionen Franken an Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt. Die Unternehmen sind mit der Arbeit der Behörden grösstenteils zufrieden. Diese schliessen nicht aus, dass es auch zu Betrugsfällen kommen kann. Katharina Brenner 09.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Fast sechzig Prozent der Beschäftigten in der Elektrotechnik im Kanton St.Gallen sind in Kurzarbeit. Bild: Wladimir Bulgar/fotolia

Die Zahlen zeigen, wie gefragt Kurzarbeit als Instrument in der Coronakrise ist. Rund ein Drittel der Ostschweizer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind von Kurzarbeit betroffen, allein im Kanton St.Gallen rund 100'000 Personen. Unter den Industriebranchen sind Elektrotechnik, Elektronik und Optik mit fast sechzig Prozent der Beschäftigten stark vertreten. Auf Kurzarbeit greifen in der Coronakrise jedoch sämtliche Branchen zurück.

Bis Anfang Mai sind im Kanton St.Gallen 20 Millionen Franken an Kurzarbeitsentschädigungen gezahlt worden, im Thurgau 18 Millionen Franken, in Ausserrhoden 2,6 Millionen Franken und in Innerrhoden 1,2 Millionen Franken. Im Thurgau sind seit Beginn der Krise 5445 Voranmeldungen für Kurzarbeit eingegangen, in St.Gallen 9000, in Ausserrhoden 1082 und in Innerrhoden 412.



Wie viele Betriebe mit einer Voranmeldung am Ende tatsächlich Ausfallstunden geltend machen werden, lasse sich erst in drei bis vier Monaten beantworten, sagt Peter Näf, Leiter Arbeitslosenversicherung Appenzell Ausserrhoden. «Wir gehen derzeit davon aus, dass dies in rund zwei Drittel aller Fälle so sein wird.»



Ämter haben ihre Teams aufgestockt



Daniel Wessner, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit Thurgau Bild: Andrea Stalder

Während sich die Wirtschaft in den vergangenen Wochen verlangsamt hat, herrscht in den kantonalen Wirtschaftsämtern Hochbetrieb. Die St.Galler Amtsleiterin Karin Jung hat das Team der Arbeitslosenkasse um 18 Personen aufgestockt, auch ihre Kollegen in den beiden Appenzell und im Thurgau haben ihre Teams vergrössert. Daniel Wessner, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit im Thurgau, lobt den Teamgeist und das Engagement.

«Alle Mitarbeitenden waren sich bewusst, wie ernst die Lage für viele Unternehmen war und ist.»



Hört man sich bei Vertretern aus Wirtschaft, Gewerbe und Politik um, lautet der Tenor: Die Bearbeitung der Kurzarbeitsentschädigung verläuft unbürokratisch. Beim Thurgauer Gewerbeverband heisst es, in drei bis vier Einzelfällen sei die Rückmeldung kritisch gewesen wegen einer langen Bearbeitungszeit oder weil der Betrieb «unverhältnismässig viele Belege einreichen musste». Auch beim St.Galler Gewerbeverband heisst es, die Bearbeitung sei in der breiten Masse unkompliziert und schnell, einzig vereinzelte Spezialfälle seien schwierig.



Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Thurgau führt die IHK St.Gallen-Appenzell in der Coronakrise Umfragen mit Unternehmen durch. An der Aktuellen von Ende April nahmen 434 Unternehmen teil. Auch hier zeigt sich, dass die meisten Betriebe zufrieden sind mit der Arbeit der Behörden, allerdings zeigen sich auch kantonale Unterschiede.

Markus Bänziger, Direktor IHK St.Gallen-Appenzell Bild: pd

In Innerrhoden beurteilen 60 Prozent der befragten Unternehmen die Zusammenarbeit mit den Behörden als positiv bis sehr positiv. In Ausserrhoden 32 Prozent, im Thurgau 25, in St.Gallen lediglich 15 Prozent. Negativ bis sehr negativ beurteilt die Zusammenarbeit aber auch in St.Gallen kaum ein Unternehmen. Die Erklärung von Markus Bänziger, Direktor der IHK St.Gallen-Appenzell: «Es ist selbstredend, dass sich die kleineren Kantone mit weniger Gesuchen konfrontiert sahen und die Bearbeitung entsprechend rascher vonstattenging.»



Fakten und Beträge werden überprüft



Damit Unternehmen in der Coronakrise möglichst unbürokratisch Kurzarbeitsentschädigung beziehen können, hat der Bund die Bedingungen vereinfacht. Vor der Auszahlung finde eine Plausibilisierung statt, heisst es bei den zuständigen Ämtern. Zentrale Fragen dabei sind: Können die Fakten zutreffen? Kommen die Beträge hin? Von Seiten des Bundes erfolgt am Ende eine Revision. Der Thurgauer Amtsleiter Daniel Wessner sagt:

«Wir können nicht ausschliessen, dass es Betrugsfälle geben wird.»

Dies sei der Preis der schnellen Hilfe. Wie häufig sie Korrekturen vornehmen müssen, können die Ostschweizer Behörden konkret nicht sagen, es sei aber nicht häufig.



Bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle sind bislang rund 20 Meldungen über möglichen Missbrauch eingegangen, hauptsächlich aus der Deutschschweiz. Ob darunter auch welche aus der Ostschweiz sind, wird nicht bekannt gegeben.