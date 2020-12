Coronakrise Gastroverband besorgt über Verschärfungen: «Die St.Galler Massnahmen wären erträglich, aber die des Bundes sind faktisch ein Lockdown» Geht es nach dem Bundesrat, fällt ab Sonntag in den St.Galler Restaurants das Abendessen weg. Sperrstunde 19 Uhr sowie weitere Verschärfungen würde die angeschlagene Gastronomie nicht verkraften, heisst es vom Kantonalverband. Es brauche deshalb rasch Hilfsgelder - und keine Darlehen. Marcel Elsener 09.12.2020, 17.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Angekettete Tische und Stühle vor einem geschlossenen Restaurant. KEYSTONE

Eine Stunde weniger, also Sperrstunde um 22 statt um 23 Uhr: Das würde die St.Galler Regierung als verschärfte Corona-Massnahme in der Gastronomie beschliessen. «Das wäre für uns erträglich», sagt Gastro-St.Gallen-Präsident Walter Tobler in einer ersten Reaktion.

«Wir haben uns in der Zwischenzeit an tiefe Umsätze ohne Bankette an Vierertischen gewöhnt.»

Walter Tobler, Präsident Gastro St.Gallen, Kantonalverband für Hotellerie und Restauration. Bild: Urs Bucher

Tobler macht sich aber keine Illusionen: «Der Bund wird am Freitag seine Massnahmen beschliessen.» Weil sich der Kanton St.Gallen «nicht gross auflehnen» wird (Bruno Damann), gälten demnach ab Sonntag die wahrscheinlichen Bundesvorgaben: Öffnungszeiten von Montag bis Samstag bis 19 Uhr, sonntags geschlossen, nur noch maximal vier Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch. Und es müssten die kompletten Adressen aller Gäste erfasst werden.

«Viele Gastronomen sind psychisch am Ende»

Die Bundesmassnahmen bedeuten laut Gastro-Präsident Tobler «faktisch ein Lockdown». Zudem sei der administrative Aufwand für die Erfassung aller Adressen unverhältnismässig. In einer gemeinsam mit dem politischen Geschäftsleiter Linus Thalmann, SVP-Kantonsrat und Gastronom im Toggenburg, unterzeichneten Stellungnahme schreibt Tobler:

«Egal was folgt: Die Gastronomie und Hotellerie brauchen jetzt einfach und schnell Geld. Keine Darlehen! Der fehlende Umsatz ist zu 80 Prozent mit à fonds perdu Beiträgen auszugleichen.»

«Viele Gastronomen sind auch psychisch am Ende», erklärt Tobler. «Immer nur Einschränkungen und keine direkten finanziellen Ausgleiche» brächten viele der über 3000 Restaurant- und Hotelbetriebe mit ihren über 50'000 Angestellten an den Anschlag.

Der Blick auf Nachbarländer wie Österreich, das die Lokale schloss, aber dafür bis zu 80 Prozent Umsatzzahlungen versprach, sei angebracht. «Bis jetzt hat das Gewerbe nur Darlehen bekommen und haben sich die Betriebe nur verschuldet», so Tobler und Thalmann weiter. «Die kantonalen Regierungen und der Bundesrat müssen nicht nur bezüglich der Gesundheit, sondern auch zum Schutz der Wirtschaft sofort handeln.»

«Was jetzt passiert, ist eine bodenlose Frechheit»

Die bittere Enttäuschung im Gastrogewerbe zeigen Reaktionen wie beispielsweise jene des St.Galler Restaurants Focacceria. Der jahrelang gut aufgebaute Betrieb mit rund 65 Mitarbeitenden schrieb am Dienstag nach den angekündigten Verschärfungen des Bundesrates von einer «beschämenden Wertschätzung». Man habe bislang «selbstverständlich alles mitgemacht», teilte das Focacceria-Team auf Facebook mit, also diverse Schutzkonzepte, leider keinen Mieterlass, Versicherungen, die nicht bezahlen, Maskenpflicht, Covid-Kredit, Desinfektionsmittel in Massen gekauft, digitale Speisekarten, Datenerfassung, innovativer Onlineshop, Geschenkkörbe, usw.» Aber man frage sich, «für was nun genau?». Denn «was jetzt passiert, ist scheinheilig, gesichtslos, enttäuschend, eine bodenlose Frechheit und eine Nichtwertschätzung uns Arbeitgebern gegenüber».

Fazit der Focacceria: «Wir sind traurig, ratlos, machtlos, manchmal in Schockstarre und trotzdem ist Aufgeben keine Option.» Vielmehr hätte das St.Galler Restaurant vom Bundesrat Konsequenz erwartet: «Wieso schafft es dieses wunderbare Land nicht, eine vernünftige Lösung aufzugleisen? Wieso macht man es nicht wie im Nachbarland Österreich oder auch Deutschland? Schliesst Hotel & Gastro und bezahlt einen Umsatzverlust!»

Angesichts der unsicheren Ausgangslage zurückhaltend äussert sich der St.Galler Gewerbeverband. Dass der Kanton neue Massnahmen beschliesse, sei aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen nachvollziehbar, sagt Felix Keller, Geschäftsführer Gewerbe St.Gallen. «Nur: Die Umsetzung ist aufgrund der Ankündigung des Bundesrates offen und wird wahrscheinlich am Freitag übersteuert. Aus unserer Sicht gilt es aber, einen Lockdown wie im März zu verhindern – gerade in der Vorweihnachtszeit», so Keller. Deshalb sei für den Gewerbeverband klar: «Einschneidende bundesrätliche Massnahmen für die Wirtschaft müssen durch den Bund zusätzlich entschädigt werden.»