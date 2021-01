Härtefälle Corona bringt sie an den Rand der Existenz: Ostschweizer Berufstätige sprechen über ihre schwierige Situation Manche Branchen sind derzeit von der Pandemie besonders betroffen. Ostschweizerinnen und Ostschweizer erzählen, wie es ihnen geht, wer ein Härtefall ist und worauf sie in der Zukunft hoffen. Aufgezeichnet von Adrian Lemmenmeier-Batinić, Viola Priss, Marcel Elsener, Olaf Kühne, Sabrina Manser, Urs Brüschweiler und Saskia Ellinger 09.01.2021, 05.00 Uhr

Yogalehrerin im Livestream

Tanja Rohweder vermisst die Anwesenheit ihrer Yogaschüler. Bild: Ralph Ribi

Es war ein Schock, an jenem Tag im März. Als es von einem Moment auf den anderen hiess: «Vorbei mit den Yogastunden auf unbestimmte Zeit.» Da hat es mir kurz den Boden unter den Füssen weggezogen. An meinem Studio im Mittleren Hofgässlein in St. Gallen, besonders aber am Yoga-Unterrichten, hängt mein Herz. Es ist nicht nur mein Beruf, es ist viel mehr.

Nach dem Schock kamen die Fragen: Und jetzt? Wie soll ich weitermachen? Habe ich Anspruch auf Ausgleichszahlungen, die aber nicht mal die Fixkosten decken? Wie lange werde ich den Loft halten können und was kann ich meinen Teilnehmern bieten in der Flut von gratis verfügbaren Yogavideos? Flexibilität und Kreativität waren in den folgenden Monaten gefragt – online zu unterrichten, das habe ich mir vorher nie vorstellen können. 2020 war das Jahr, in dem ich über mich selbst hinausgewachsen bin.

Jetzt sind die Matten wieder zusammengerollt, die Heizung ist abgedreht, auf der Stereoanlage hat sich eine dünne Staubschicht gebildet. Ein Déjà-vu für mich. Das Positive an dieser Situation ist aber: Man hat alles schon einmal gesehen, schon einmal erlebt. Als es Ende Oktober erneut hiess, ab jetzt darf ich nur noch übers Internet Kurse geben, habe ich fast schon routiniert reagiert. Unterdessen wusste ich auch, dass sich online übertragene Klangschalen grässlich anhören.



In meinem virtuellen Übungsraum fanden während des ersten Lockdowns Hatha-, Yin- und Schwangerschaftsyoga für alle Yoginis und Yogis statt. Dennoch hatte ich Einbussen von 50 Prozent – bei laufenden Kosten. Aber es geht weiter, irgendwie. Insbesondere der zweite Lockdown kostet mich Einiges, denn der Herbst ist klassischerweise die Zeit, in der viele den Weg zum Yoga suchen. Einen Online-Kurs buchen Neulinge kaum, das ist kein Format für Einsteiger. Die Kurse via Stream sind ausserdem mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Aber dank der positiven Rückmeldungen habe ich nie ernsthaft ans Aufgeben gedacht. Dennoch ist da diese diffuse Angst: Wie lange kann ich das so noch aufrechterhalten?



Gegen die Hoffnungslosigkeit hilft mir neben dem Zuspruch aus der Kurs-Community meine Berufung: das Yoga. Meine Yogapraxis gibt mir in diesen unsicheren Zeichen ein Gefühl von Stabilität und Zuversicht. Ein solcher Fels im Coronasturm will ich auch für meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein. Ich hoffe einfach weiter vor allem auf eines: Normalität. Bis mein Raum wieder mit Leben, Schweiss und Lachen gefüllt sein wird, denke ich zurück ans Gefühl des vergangenen Sommers. Als ich nach Monaten das erste Mal die Tür zum Loft aufschloss und die Yogamatten für die erwartungsfrohen Teilnehmer auslegte, da ging mir das Herz auf. Und so wird es auch sein, wenn alles überstanden ist. (aufgezeichnet: vpr)

Kinobetreiber in doppelter Misere

Mato Prosenik verschenkt Snacks, die bald ablaufen. Bild: Andrea Stalder Andrea Stalder

Corona trifft mich auf allen Ebenen, beruflich und privat. Im vergangenen Jahr sind mein Vater und mein Onkel in Kroatien verstorben. Wegen des dortigen Lockdowns konnte ich nicht mal an ihren Beerdigungen teilnehmen.

Als Theaterleiter des Schlosskinos in Frauenfeld bin ich aber auch beruflich sehr stark von der Pandemie betroffen. Als Angestellter in Kurzarbeit erhalte ich noch 80 Prozent meines Lohnes. Das reicht zum Überleben, mehr aber auch nicht. Es ist jedenfalls sehr einschneidend.

Vor allem aber ist die Schliessung der Kinos eine totale Katastrophe. Wie auch die Schliessung der Museen, der Theater oder der Restaurants. In diesen Bereichen hat es keine oder kaum Infektionen gegeben. Mit gesundem Menschenverstand verstehe ich es deshalb nicht.



Mit unseren Kinos in Frauenfeld und Weinfelden hatten wir bereits in der Zwischenphase, als wir öffnen durften, keine Chance, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Einerseits fehlten uns die Besucherinnen und Besucher. Anderseits hat uns die Entscheidung der Filmverleiher, die Filmstarts von bereits produzierten Filmen zu verschieben, weiter in die roten Zahlen gedrängt. Ein Filmverleiher war da kreativer und hat die Rechte an Netflix-Filmen gekauft und diese in die Kinos gebracht. Das alleine füllte unsere Kinosäle aber natürlich nicht.



Wie es nun weitergehen wird, weiss ich nicht. In Frauenfeld haben wir das Glück, dass wir dank dem grosszügigen Entgegenkommen unseres Vermieters unseren Schaden einigermassen begrenzen können. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Aber unsere Aushilfen können wir gar nicht beschäftigen. Und viele Kosten fallen auch an, wenn wir keinen Betrieb haben. Ich habe grad Inventar gemacht. Viele Lebensmittel laufen demnächst ab. Nach dem Lockdown dürfte ich diese nicht mehr verkaufen. So mache ich jetzt wenigstens Kindern eine Freude und verschenke sie, solange sie noch gut sind.

An unseren Politikern stört mich, dass sie nicht ihre Herzen sprechen lassen. Sie liefern keine Antworten. Ich bin überzeugt, ein Volk kann viel aushalten, wenn man ehrlich zu ihm spricht. In der ersten Welle der Pandemie im vergangenen Frühling hatten wir einen härteren Lockdown als jetzt. Trotzdem war die Disziplin in der Bevölkerung viel besser. Dieses Hin und Her seit Monaten macht einfach müde. Deshalb bin ich sicher, dass ein kurzer, harter Lockdown die bessere Lösung gewesen wäre. Wirtschaftlich, aber auch für das Verständnis in der Bevölkerung.



Aber was will man machen? Letztlich müssen wir einfach warten. Selbstverständlich halte ich mich an alle Vorgaben des BAG und der Politik, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin. Was aber über allem schwebt, ist die Angst um meinen Job. (aufgezeichnet: kuo)

Bangen um die Quartierbeiz

Die Zwillinge Jacqueline und Regula Notz wirten seit 33 Jahren zusammen.



Bild: Arthur Gamsa

Der zweite Beizenlockdown war besonders hart. Unser Restaurant hatte gerade angefangen, wieder richtig zu laufen, da mussten wir wieder schliessen. Wir zählen auf die Härtefallhilfe von Bund und Kanton, ansonsten müssen wir bald anfangen, unsere Altersvorsorge einzusetzen, um die Fixkosten zu decken. Im Frühling hat die Versicherung noch einen Betrag an die unvorhergesehene Betriebsschliessung bezahlt, jetzt steht sie auf die Bremse. Existenzängste sind da, keine Frage.

Wir fragen uns auch, wie es wohl nach der Pandemie weitergeht. Die Gewohnheiten der Leute können sich schnell ändern, das haben wir im Sommer gesehen: Obwohl unser Restaurant wieder offen war, kamen vor allem am Anfang viel weniger Gäste. Manche hatten sicher Angst vor dem Virus, andere aber machten Homeoffice und hatten sich vielleicht im Lockdown daran gewöhnt, ihr Mittagessen nach Hause zu bestellen. Wird sich das wieder ändern, wenn die Epidemie vorbei ist? Kommt die Gewohnheit, über Mittag einzukehren zurück? Wir hoffen es, denn wir sind darauf angewiesen. Quartierbeizen wie die «Rose» in Bruggen sind eigentlich die Dinosaurier unserer Zeit: Sie sterben aus. Wir haben gezeigt, dass man trotz tiefer Margen erfolgreich eine solche Beiz führen kann. Wir geben uns Mühe, bieten jeden Monat besondere kulinarische Schwerpunkte. Doch die «Rose» läuft auch, weil sie für viele Gäste ein Treffpunkt ist. Das gilt auch für uns selber. Unserer Gäste sind unser soziales Umfeld. Auch deshalb werden wir alles daran setzen, dass unser Restaurant erhalten bleibt; dafür werden wir chrampfen und kämpfen.

Wir sind seit 33 Jahren zusammen selbstständig in der Gastronomie tätig. Angefangen haben wir mit einem Café in Gossau, später führten wir das «Negropont» in Rorschach und seit 13 Jahren wirten wir nun in der «Rose». Hochs und Tiefs gab es immer, doch der Gedanke, dass wir aufhören müssten wegen einer Situation, die wir nicht beeinflussen können, ist schwer zu ertragen.

Als eineiige Zwillinge harmonieren wir bestens, was in diesem Geschäft auch nötig ist. Normalerweise arbeiten wir in der «Rose» zu zweit. Wenn am Mittag viel los ist, beschäftigen wir eine Aushilfe auf Abruf. Während der Coronakrise auf Heimlieferungen umzustellen, war für uns kein Thema; die Konkurrenz in diesem Bereich ist zu gross.

Die leere Beiz zu sehen, ist auch emotional schwierig. Wir wollen arbeiten, unter die Leute gehen, diskutieren. Auf der anderen Seite erinnert uns diese Krise daran, was im Leben wesentlich ist: Gesundheit, Zufriedenheit, ein gutes Miteinander. Solche Dinge halten wir oft für selbstverständlich, obwohl sie es nicht sind. Neben finanzieller Unterstützung brauchen wir jetzt vor allem Geduld. Wir glauben fest daran, dass unsere Gäste nach der Krise wiederkommen. (aufgezeichnet: al)

Techniker ohne Konzerte



Micha Stäheli betreibt die Zweimann-Firma 4artmusic. Bild: Reto Martin

Die pandemiebedingten Massnahmen haben meine Firma hart getroffen: keine Konzerte, Festivals, Kongresse oder Ähnliches, das eine technische Betreuung benötigt. Dementsprechend auch keine Arbeit. Für einen kleinen Betrieb wie den meinen ist dies verheerend. Da wir nur zwei Mitarbeiter sind, nämlich ich und ein Lehrling, ist die Möglichkeit Personalkosten zu sparen quasi nicht vorhanden. Personal zu entlassen, ist für meine Firma gleichbedeutend mit einer Schliessung.

Mein Lehrling ist durch die aktuelle Lage in seiner Ausbildung natürlich eingeschränkt. Wegen fehlender Veranstaltungen und Aufträge war das letzte Jahr anders, als ich es mir für ihn gewünscht hätte. Gemeinsam mit meinem Vater, der die Firma einst gründete, habe ich mir das Ziel gesetzt, ihn bis zum Ende seiner Ausbildung im Sommer zu fördern und zu fordern. Wir schaffen mehrfach fiktive Aufgaben für ihn und arbeiten mit anderen Betrieben zusammen, um ihm ein optimales Lernfeld zu bieten. Der neueste Plan für den Abschluss seiner Lehre veranstalten wir ein Konzert in unserer Firmenhalle. Ich sehe darin eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Die Musiker können mal wieder auf einer Bühne stehen und für eine Gage spielen und mein Lehrling kann den ganzen Event technisch organisieren. So erlebt er nochmals eine fast reale Situation dieser Branche, einzig und allein die Zuschauer fehlen. Um die Gage der Band bezahlen zu können, planen wir für dieses Projekt ein Crowdfunding, um zusätzliche finanzielle Mittel zu erhalten.

Obwohl ich die aktuelle Situation mit Optimismus und Elan bestreite, gibt es auch immer wieder Rückschläge. Der aktuellste Fall ist das Härtefallprogramm des Kantons Thurgau. Drei Voraussetzungen werden vom Kanton Thurgau genannt, zwei davon erfüllen wir nicht: Wir haben keine 300 Stellenprozent und wir haben den Coronakredit vom Frühling noch nicht aufgebraucht. Eigentlich sind wir stolz darauf, dass wir als kleine Firma auf Reserven zurückgreifen, und den Kredit als letzten Notgroschen aufsparen konnten. Doch jetzt spielt uns das überhaupt nicht in die Karten. Dafür erfüllt meine Firma die dritte Voraussetzung des Kantons umso mehr: Mindestens 60 Prozent Umsatzeinbusse mussten im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019 gemacht werden, ich habe rund 85 Prozent.

«Der Bund und die Kantone sind bestrebt, gesunde Unternehmen zu unterstützen», heisst es im Härtefallprogramm. Da stellt sich mir die Frage, was eine gesunde Firma ist. Wenn man 20 Jahre in der Branche tätig ist, kann man meiner Meinung nach nicht so krank sein, obwohl man es bei unserem Beruf schon ein wenig meinen könnte. Aber wir sind nach wie vor Feuer und Flamme und blicken motiviert in die Zukunft. (aufgezeichnet: sae)

Reise ins Ungewisse

Rebecca Peters (Chrisway Travel) hört von vielen, die aufgeben.

Bild: Arthur Gamsa

Das Schlimmste ist die Ohnmacht in ständiger Planungsunsicherheit. Die ist Gift für unsere Branche, die von langfristigen, verlässlichen Verträgen lebt. Zwar können wir derzeit auf tiefem Niveau Reisen buchen, beispielsweise unbedenklich nach Costa Rica, Kuba oder Tansania, dafür genügt ein negativer PCR-Test. Aber im Gegensatz zu Restaurants, die wohl im Frühling wieder grünes Licht erhalten, wird die Geschichte für Reisebüros länger dauern.

Es ist verrückt: Wir sind die erste Branche, die von der Krise betroffen wurde, und die letzte, die da wieder raus kommt. Dabei sind wir krisenerprobt, man denke an 9/11 oder Naturkatastrophen, wir können mit Notfällen umgehen. Bei Beginn der Pandemie im März hatten wir extrem viel Arbeit, oft bis tief in die Nacht: Wir holten die gestrandeten Leute heim, ergatterten die letzten Flugplätze, bemühten uns um Rückerstattungen, als die Swiss klemmte. Im Sommer, als die Grenzen in Europa wieder aufgingen, war ich aber am Anschlag: Die Willkür der BAG-Quarantäne-Listen war absurd. Wegen eines Disco-Clusters die dünn besiedelten Färöer Inseln oder wegen steigender Zahlen auf Gran Canaria gleich alle Kanarischen Inseln verbieten? Zudem wurde die Vorschrift jeweils so spät publiziert, dass eine Umbuchung praktisch unmöglich war.

Mein Tiefpunkt kam bei der verweigerten Kurzarbeitsentschädigung. Als Hauptaktionärin hatte ich jahrelang in die ALV einbezahlt, aber in der unverschuldeten Situation kein Anrecht auf diese Mittel. Unglaublich! Das nagte an meinem Gerechtigkeitssinn. Vom Pro-City-Vorstand her kenne ich einige Parlamentsmitglieder, die ich alle anschrieb. Von links bis rechts gab es gute Antworten, vielen war diese Problematik nicht bewusst. Wir sind 30 Jahre im Geschäft, haben Reserven, sind kerngesund. Somit überstehen wir ein hartes Krisenjahr, trotz Umsatzausfällen von 80 Prozent. Aber auch 2021 wird schwierig, wir rechnen mit erneut 70 Prozent Ausfall im Vergleich zum 2019. Die Strukturbereinigung in der Branche ist vor zehn Jahren passiert. Die 20 bis 25 unabhängigen Reisebüros im Kanton, die es noch gibt, haben ihre Existenzberechtigung und verdienen die Härtefallhilfe. Wir organisieren Reise-Baukästen, kombinieren Leistungen, betreuen jeden Kunden. Wer nur mit Online-Anbietern reist, spürte in der Krise den Unterschied – etwa wenn er über Stunden am Telefon wartete.



Meine Gedanken kreisen oft um die Partner in aller Welt. Fast täglich erhalten wir E-Mails von Hotels, viele in Afrika, die aufgeben müssen: «It’s time to say goodbye.» Traurig. Die haben nicht unsere Auffangbecken. Wenn man bedenkt, dass jede fünfte Stelle auf der Welt direkt oder indirekt vom Tourismus abhängt, ist das eine Katastrophe. Trotz allem glaube ich, dass die Leute nach wie vor reisen wollen. Wir erhalten viel Aufmunterung, das tut gut. (aufgezeichnet: mel)

Die Arbeit der Regisseurin war umsonst

Astrid Keller, Schauspielerin und Regisseurin. Bild: Mareycke Frehner Mareycke Frehner



Viel Theaterarbeit hat die Menschen nicht erreicht. Seit dem Veranstaltungsverbot im Herbst wurden zwei von meinen Produktionen abgesagt und eine verschoben. Im Stadttheater Konstanz hatte ich im Oktober die Premiere von «Der ideale Mann». Es gab drei Vorstellungen. 25 hätten es sein sollen. Dann war alles wieder zu.

Auch beim Stück «Don Camillo» in Bottighofen wurde alles kurz vor der Premiere abgesagt. Ich als Regisseurin hatte meine Arbeit fertiggemacht, aber die Schauspieler konnten kein einziges Mal vor Publikum auftreten. Ein Jahr lang haben wir dafür gearbeitet – zeigen konnten wir nichts.



Ich bin zwar kein finanzieller Härtefall, aber unsere Branche ist extrem betroffen von den Massnahmen. Ich habe eingesehen, dass es nicht anders geht, aber es ist traurig. Es ging mir nicht sonderlich gut, ich war jetzt vier Wochen lang krank. Langsam geht es nun wieder etwas aufwärts.

In diesen Tagen beginnen die Vorbereitungen für die Aufführungen «Die Schweizermacher» im See-Burgtheater in Kreuzlingen im Sommer. Auch wenn wir nicht genau wissen, was die Zukunft bringt, planen wir. Es ist schliesslich unser Beruf. Und wir müssen. Man kann ja nicht mit allem aufhören, das Virus wird uns nie verlassen. Eine weitere Inszenierung, bei der ich in Vaduz Regie führe, wurde von Januar und Februar auf April und Mai verschoben. Aber niemand weiss, was bis dann sein wird.

Ich vermisse die Unbeschwertheit der früheren Tage. Wir konnten etwas planen und dann auch durchführen. Und man konnte sich darauf freuen. Auch die sozialen Kontakte bei der Arbeit fehlen. Kollegen, die man gerne sieht. Die kreative Zusammenarbeit geht mir besonders ab.

Auch für Vorstellungen, die ich nicht gespielt habe, erhielt ich meinen Lohn. Bei Freischaffenden sieht es meist bitter aus. Sie müssen sich oft einen anderen Job suchen, um zu überleben.

Trotz allem bin ich positiv eingestellt. Das See-Burgtheater lief letztes Jahr sehr gut. Die Plätze, die wir füllen durften, waren immer besetzt. An Weihnachten haben wir so viele Gutscheine für das Theater verkauft wie noch nie. Etwa vier Mal so viel. Das zeigt doch, dass die Leute Kultur wollen. Sie freuen sich, im Sommer ins Theater zu gehen.



Was ich nicht ganz verstehe: Wenn man Skifahren kann, warum kann man dann nicht auch in einem Theater sitzen? Ich finde das übertrieben. Wie sich zeigte, hatte sich im Theater niemand angesteckt. Die Schutzmassnahmen funktionieren. Das Sommertheater ist in dieser angstvollen Zeit wohl am ungefährlichsten und auch deshalb so beliebt. (aufgezeichnet: mas)

Die Hochzeitsplanerin muss warten

Yolanda Benz, Inhaberin von Zauberhafte Hochzeiten. Bild: Andrea Stalder

Es war ein Riesenschlag, als der Bundesrat entschieden hat, dass wieder alles runtergefahren wird und dass Events nicht mehr möglich sind. Im Sommer habe ich nicht daran geglaubt, dass es noch einmal so weit kommen wird. Die Fallzahlen waren so tief. Man hat schon gesehen, dass sie wieder leicht steigen. Aber vielleicht wollte man es auch nicht wahrhaben.

Einmal mehr ist es vorüber mit der Event- und Hochzeitsbranche. Das ist sehr hart. Hochzeiten sind sehr emotionale Anlässe, ich lebe mit den Brautpaaren auf diesen Tag hin. Jetzt sind Brautpaare unsicher, Hochzeiten mussten abgesagt werden. Es ist nicht nur eine finanzielle Sache, sondern auch eine emotionale. Das nimmt mich schon sehr mit.

Eigentlich würden jetzt die Aufträge für 2022 kommen. Aber die Leute sind extrem vorsichtig und warten ab, weil sie nicht wissen, was kommt. Neue Aufträge gehen derzeit keine bei mir ein. Auch Messen, wo ich meine Arbeit vorstellen kann, fehlen gänzlich. Möglichkeiten, Werbung zu machen und an Kunden zu kommen, bleiben aus.

Im Winter wird weniger geheiratet, dennoch hätte ich eine Hochzeit gehabt. Für Ende Mai steht ein Fest an, aber auch da bibbern wir. Es ist alles so unsicher, man weiss nicht, ob sich die Situation bis dahin wirklich verbessert. Und solange ich nicht weiter planen kann, werde ich auch nichts verrechnen können und verdiene nichts.

Vor dem finanziellen Ruin stehe ich zwar nicht, da mein Mann der Hauptverdiener ist, aber das zusätzliche Einkommen für unser Polster fällt komplett weg. Als Inhaberin der Firma ist es schwierig, an finanzielle Unterstützung zu kommen. Ich falle durch das Härtefallprogramm und erhalte nichts. Gewisse Kosten gibt es ja trotz allem. Wenn die Lage noch lange so bleibt, kann ich das wahrscheinlich nicht durchstehen.

Ich bin im regen Austausch mit dem Staat. Ich glaube, das grösste Problem ist nicht, dass der Kanton nicht will, sondern dass er überfordert ist. Man sollte genauer hinschauen, welche Branchen hart betroffen sind. Die Event-, Hochzeits- und auch Kulturbranche sind schon das ganze Jahr lang betroffen. Wir fallen immer durch diese Hilfsprogramme. Der Kanton müsste die offenen Briefe wahrnehmen und den Leuten zuhören.

Ich möchte wieder Hochzeiten mit Elan und grosser Vorfreude planen können. Das fehlt. Vorher freute man sich fast eineinhalb Jahre lang mit seinen Brautpaaren auf den Tag. Heute ist es anders, man plant vorsichtig, wenn überhaupt. Der persönliche Kontakt mit den Brautpaaren und das ganze Emotionale vermisse ich sehr. Erst wenn Veranstaltungen möglich sein werden, kann ich wieder richtig arbeiten. (aufgezeichnet: mas)

Die Lage der Reiseberaterin ist prekär

Silvia Cornel, Inhaberin Cornels Reisebar in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Seit März steht das Geschäft in meinem Reisebüro und in der ganzen Branche praktisch still. Aber ich will nicht jammern, sondern erzählen, was wir unternehmen können. Unsere Arbeit, um dem Kunden eine schöne Ferienreise zu ermöglichen, ist sehr viel komplexer geworden. Ferien ab der Stange gibt es praktisch nicht mehr. Die Einreisebestimmungen der Länder ändern sich schnell. Umbuchungen sind an der Tagesordnung, was Aufwand mit sich bringt. Wir müssen die Coronavorschriften an den Destinationen und an den Flughäfen kennen; und auch diese zur Rückreise in die Schweiz berücksichtigen. Derzeit sind es nur etwa zehn Länder oder Gebiete, die bereisbar sind: Mexico, Costa Rica, die Dominikanische Republik, Tansania, Kuba, die Malediven, die Kanaren, Dubai, die Südtürkei und Ägypten. Als Reiseberater sind wir auch Spezialisten geworden in Sachen Coronatests. Welche sind für welche Orte notwendig, wo kann man sie machen und wie alt darf das Testresultat bei der Einreise sein. Wir unterstützen jene, die noch Reisen wollen, bei all den neuen Formalitäten und Deklarationen. Das ist eine neue Art der Dienstleistung, welche wir den Kunden zukünftig wohl verrechnen müssen, da es für uns anders schlicht nicht aufgeht. Aber ich bin sicher, die Beratungen und Dienstleistungen eines Reisebüros werden künftig auch wieder mehr geschätzt. Ich höre oft, dass Leute Bedenken haben, etwas im Internet zu buchen.



spektive aber nicht über die Runden. Wir haben derzeit nur etwa 15 bis 20 Prozent des normalen Kundenvolumens. Hinzu kommt der moralische Druck, nicht zu verreisen. Ich sehe das anders, denn in den meisten Ländern ist die Coronalage besser und die Massnahmen werden strenger und oft sogar besser als in der Schweiz umgesetzt. Ich höre von vielen Leuten, dass sie einfach mal wegmüssen von zu Hause, um Abstand zu erhalten und den Kopf freizubekommen. Nach der Rückkehr erhalten wir sehr positive Feedbacks; die Kunden erzählen mir, sie seien froh, dass sie verreist sind.



Ich versuche, optimistisch zu bleiben. Natürlich hatte ich auch Tiefs und fragte mich, macht das Ganze noch Sinn oder muss ich mich beruflich neu orientieren. Aber mein Herz schlägt für das Reisen. Und ich glaube fest daran, dass wieder Zeiten kommen, in denen wieder gereist wird. Vielleicht etwas vernünftiger als in der Vergangenheit.

Sehr enttäuscht bin ich über die Härtefallmassnahmen des Kantons Thurgau. Unternehmen mit weniger als drei Vollzeitangestellten fallen durch die Maschen. Wir erhalten ausser der Kurzarbeitsentschädigung nichts. Das ist hart. Es gibt so viele Kleinbetriebe und für die ist das einfach nicht richtig. Diese Situation dauert nun zudem bald ein Jahr und die Härtefallmassnahmen werden noch immer diskutiert. (aufgezeichnet: ubr)