Coronahilfe «Wir stehen nicht unter Verdacht, als grosse Kulturpartei in die Geschichte einzugehen» – und dennoch unterstützt die St.Galler SVP die Kulturschaffenden grosszügiger als der Bund Die St.Galler Regierung muss mehr Geld für Kulturschaffende mit tiefen Einkommen in die Hand nehmen, als ihr lieb ist: Deren Ausfälle sollen zu 100 Prozent entschädigt werden. So hat es das Kantonsparlament am Montag beschlossen – und geht damit über die Bundeslösung hinaus. Regula Weik 19.04.2021, 20.15 Uhr

Lud am Montagnachmittag nach monatelanger Zwangspause zur ersten Vorstellung: das St.Galler Kinok. Bild: Raphael Rohner

Die Kultur ist zurück – auf der Bühne. Kulturinstitutionen durften am Montag nach monatelanger Zwangspause erstmals wieder ihre Türen öffnen – noch nicht komplett, aber einen Spalt breit. Gleichzeitig hat die Unterstützung für Kulturschaffende und Kulturinstitutionen die Debatte am ersten Tag der Aprilsession des St.Galler Kantonsparlaments dominiert. Und es schien, als wehe ein Hauch von Euphorie für das neu erwachte Kulturleben durch die Olma-Halle. So zumindest lässt sich der Entscheid interpretieren, dass sich das Parlament bei den Ausfallentschädigungen grosszügiger zeigt als der Bund – jedenfalls bei den tiefen Einkommen. Deren die Ausfälle sollen zu 100 Prozent entschädigt werden; der Bund gibt 80 Prozent vor. Die Regierung wollte davon nichts wissen. Laura Bucher, St.Galler Regierungsrätin und Kulturministerin, sagte: «Wir wollen nicht über die Bundeslösung hinausgehen. Wir wollen keine weiterreichenden Entschädigungen leisten und kein Präjudiz schaffen.»

Yvonne Suter, St.Galler CVP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Dies nahm denn auch Yvonne Suter, Sprecherin der Fraktion von CVP und EVP, auf: Diese Lösung für die Kultur sei im Vergleich mit jener für andere Branchen «auf der grosszügigen Seite», aber damit sei «letztlich ein soziales Ziel verbunden». FDP-Präsident Raphael Frei hielt vehement dagegen: Die FDP orientiere sich am Bund und wolle nicht darüber hinausgehen. «Wir halten nichts von bedingungslosem Minimaleinkommen für Kulturschaffende. Wir machen sie so zu Staatsangestellten.»

Michael Götte, St.Galler SVP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Michael Götte wiederum hielt als Sprecher der SVP-Fraktion fest: «Die SVP hat auf diese Vorlage nicht gewartet. Wir stehen nicht unter Verdacht, als grosse Kulturpartei in die Geschichte einzugehen» – und dennoch sei die Fraktion bereit, die Kulturschaffenden grosszügiger zu unterstützen, als dies der Bund vorgibt, denn es gehe dabei «um Hilfe für jene, die versuchen, mit einem absoluten Minimum durchzukommen».

Raphael Frei, FDP-Präsident und Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Nach diesem Votum war klar: FDP und Regierung stehen auf verlorenem Posten. Die nicht alltägliche Phalanx von SP, Grünen, Grünliberalen, CVP und SVP brach eine Lanze für jene Kulturschaffenden mit den tiefsten Einkommen – und nun muss der Kanton dafür tiefer in die Kasse greifen. Die Rede ist von Mehrausgaben von ungefähr 500'000 Franken.

Geld für Innovation wird gedeckelt

Michael Sarbach, St.Galler Kantonsrat der Grünen. Bild: Benjamin Manser

Danach war es mit der Grosszügigkeit des Parlaments allerdings vorbei. So wurde der Maximalbeitrag für Projekte, welche das Kulturleben für die Zeit nach der Krise fit und überlebensfähig machen sollen, bei zwei Millionen Franken gedeckelt. «Diese Innovationsbremse ist unnötig und unfair», argumentierte Michael Sarbach für die Grünen. Es gehe doch nicht an, die von der Kultur geforderte Innovation «gleich wieder auszubremsen», unterstützte ihn SP-Fraktionspräsidentin Bettina Surber. Doch diesmal hatten die Bürgerlichen mehrheitlich kein Ohr für das Anliegen. Die Hilfe für die sogenannten Transformationsprojekte wird bei zwei Millionen plafoniert.

Bettina Surber, SP-Fraktionspräsidentin und St.Galler Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Dieser Betrag kommt nicht von ungefähr. Er entspricht zehn Prozent der gesamten Kulturhilfe für November 2020 bis Ende 2021. Die Regierung geht von einem Unterstützungsbedarf von 19,7 Millionen Franken aus – je hälftig getragen von Bund und Kanton. Allerdings hat der Bund bislang nur 6,5 Millionen gesprochen; der Kanton will daher bei ihm nochmal 3,35 Millionen beantragen. In der ersten Unterstützungsphase für die Kultur – von Pandemiebeginn bis Ende Oktober – waren 343 Hilfsgesuche eingegangen. Für zwei Drittel gab der Kanton grünes Licht und dafür insgesamt 10,1 Millionen aus; Bund und Kanton hatten mehr als doppelt so viel Geld zur Verfügung gestellt.

Bislang leer ausgegangen ist die Stiftsbibliothek. Das soll sich nun ändern. Das Parlament hat die Regierung beauftragt, gemeinsam mit der Stadt St.Gallen und dem Katholischen Konfessionsteil, ein Hilfspaket für die Stiftsbibliothek zu schnüren.