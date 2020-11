Kommentar Coronahilfe für St.Galler Firmen: Ein Ja an der Urne ist nötig – und die nächsten Probleme warten bereits Schon seit April läuft das kantonale Unterstützungsprogramm für die St.Galler Wirtschaft, jetzt muss das Volk das Gesetz noch absegnen. Derweil arbeitet die Regierung bereits an der neuen Härtefallregelung. Dabei darf sie nicht einzelne Branchen bevorteilen. Adrian Vögele 12.11.2020, 05.00 Uhr

Adrian Vögele, Redaktor Ressort Ostschweiz. Bild: Ralph Ribi

Die Pandemie bringt viele Mechanismen an ihre Grenzen – auch die direkte Demokratie. Das Tempo der Ereignisse ist schlicht zu hoch. So kommt es, dass das St.Galler Stimmvolk am 29. November über ein Coronahilfsprogramm für die Wirtschaft abstimmt, das schon im Frühling anlief und dessen Eingabefrist längst vorbei ist. Das mag absurd klingen ­– aber natürlich ist es richtig, dass Regierung und Kantonsparlament damals rasch reagiert und Coronakredite für St.Galler Unternehmen bereitgestellt haben. Unter diesen aussergewöhnlichen Umständen wäre es sinnlos gewesen, mit dem Start des Programms abzuwarten, bis das Finanzreferendum über die Bühne gegangen ist. Der Vorlage kann man auch jetzt noch bedenkenlos zustimmen ­– zumal die Volksvertreterinnen und -vertreter im Parlament die Covid-Kredite einhellig befürworteten.

Dass nur ein kleiner Teil der 50 Millionen Franken tatsächlich bezogen wurde, bedeutet nicht, dass die Krise schon fast überwunden ist. Verschiedene Wirtschaftszweige leiden nach wie vor massiv. Darum arbeitet die Regierung jetzt an der zweiten Stufe der Coronahilfe. Diesmal geht es ausdrücklich um Härtefälle, an den Kosten beteiligt sich auch der Bund. Der Kanton muss jetzt rasch Kriterien festlegen, die gleichzeitig griffig und fair sind. Es darf nicht sein, dass nur jene Branchen Anrecht auf Nothilfe erhalten, die am lautesten danach rufen.