Coronahilfe für Restaurants «Die umtriebigen Beizer dürfen nicht bestraft werden» – St.Galler Gastronomen und Politiker fordern, dass die hohe Umsatzhürde fällt Die Gastrobranche und die Parteien sind sich einig: Wer schliessen muss, soll Geld erhalten. Erwartet wird eine schweizweite Lösung für die Gastrobranche. Der Kanton St.Gallen ist parat, falls der Bundesrat kneift. Es gehe nicht an, dass all jene Gastrobetriebe, die im Sommer einen besonderen Effort geleistet haben, um den Schaden zu begrenzen, nun abgestraft werden. Regula Weik 11.01.2021, 17.00 Uhr

Keine Einkehr möglich: Die Restaurants sind derzeit geschlossen – und der Bundesrat dürfte die Massnahme am Mittwoch verlängern.







Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 6.Januar 2021)

SP und Bürgerliche sind sich für einmal einig: Die Hürde von 40 Prozent Umsatzeinbusse, welche auf Bundesebene derzeit gilt, ist für zahlreiche Gastrobetriebe zu hoch und zu hart. Viele haben sich den Sommer über nämlich besonders ins Zeug gelegt, um die Ausfälle durch den Lockdown im Frühling etwas aufzuholen. Dieses Engagement wird mit der derzeitigen Härtefallregelung schlecht belohnt. Die Betriebe erhalten aktuell keine Härtefallentschädigung, weil sie «zu gut» gewirtschaftet haben – und das, obwohl sie derzeit erneut keine Gäste bedienen dürfen. «Viele sind in ihrer Existenz akut gefährdet, weil sie keine Reserven mehr haben», hatte die SP vergangene Woche kritisiert und die St.Galler Regierung aufgefordert, sich für eine schweizweite Branchenlösung einzusetzen und sich mit der Gastrobranche auszutauschen.

Das erste Anliegen der SP war da bereits erfüllt: Der Kanton St.Gallen habe beim Bundesrat deponiert, dass es eine nationale Branchenlösung für die Gastronomie geben müsse, hatte Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner an der fast schon traditionellen, wöchentlichen Medienkonferenz der Regierung festgehalten. Am Wochenende nun informierte die Regierung, dass sie eine kantonale Lösung für die Gastrobranche vorbereitet habe, falls der Bundesrat wider Erwarten kneift.

Die SP reagiert am Montag postwendend: Sie sei erfreut und werde alles daransetzen, «den finanziellen Schutz der Restaurants und Bars auch für die kommenden Monate realistisch zu gestalten». Und sie appelliert an die Vermieter: Sie hätten jahrelang «grosse Profite» aus ihren Mietobjekten gezogen. In der Krise sei nun ein Verzicht auf Renditen durch Mieten gefordert.

«Wer einen besonderen Effort leistete, wird nun abgestraft»

Raphael Frei, FDP-Parteipräsident und Kantonsrat, in der Novembersession. Bild: Benjamin Manser

Die aktuelle Härtefallregelung bestrafe jene, die «im Sommer einen besonderen Effort geleistet haben oder besonders kreativ waren», sagt Raphael Frei, Präsident der St.Galler FDP und Kantonsrat. Diese Betriebe – «und das sind nicht wenige» – würden derzeit für ihre Bemühungen, auch «unter widrigsten Umständen» einen gewissen Umsatz zu generieren, abgestraft, während nichts tun, faktisch besser entschädigt werde.

«Das darf nicht sein. Leistung muss

sich lohnen.»

Für den FDP-Präsidenten ist denn auch klar:

«Gastrobetriebe sollen bereits ab einem Umsatzrückgang von 25 Prozent einen Antrag auf Härtefallentschädigung stellen können.»

Sie zählten zu den am härtesten betroffenen Branchen. Der Bund habe ihnen durch Betriebsverbote und Auflagen «das Wirtschaften faktisch verunmöglicht».

Zulieferer nicht vergessen

Die Freisinnigen stehen denn auch voll und ganz hinter dem Vorschlag des Kantons – sollte der Bundesrat diese Woche nicht eine schweizweite Lösung für die Gastrobranche präsentieren. Diese käme den Kanton günstiger zu stehen: Erklärt der Bund jede Beiz zum Härtefall, wird die Regelung auch zu Dritteln vom Bund finanziert. Passiert dies nicht und kommt die kantonale Lösung zum Zuge, muss er die Leistungen alleine finanzieren. Volkswirtschaftsdirektor Tinner rechnet dann mit Kosten von 30 bis 40 Millionen Franken für den Kanton.

Die FDP wehrt sich aber gegen eine Öffnung der Härtefalllösung für alle Branchen. «Das würde die Kosten ins Unermessliche steigen lassen.» Nichtsdestotrotz sei dabei ein Problem ungelöst – jenes der Zulieferer. Die Freisinnigen schlagen daher vor, dass Unternehmen, die «mindestens 75 Prozent» ihres Umsatzes durch die Geschäftstätigkeit mit den Härtefallbranchen erzielen, ebenfalls einen Antrag auf Entschädigung stellen können.

«Der Schaden bleibt immens»

Linus Thalmann, SVP-Kantonsrat und Gastronom, in der Novembersession. Bild: Benjamin Manser

Dass die Regierung eine eigene Lösung parat habe, falls der Bund keine nationale Lösung beschliessen und die Gastrobranche insgesamt als Härtefall erklären werde, sei ein «gutes Zeichen», sagt Linus Thalmann, SVP-Kantonsrat und Gastronom. «Ich habe die Regierung oft kritisiert, dass sie nun aber als eine der ersten schweizweit einen solchen Plan ausgearbeitet hat – Chapeau.» Und, so Thalmann, es wäre eine vertretbare Lösung. Umso mehr, als die Regierung bereit sei, diese per Dringlichkeitsbeschluss rasch in Kraft zu setzen. «So könnten rasch Gesuche eingereicht werden und es würde rasch Geld fliessen.»

Gleichzeitig warnt Thalmann Kolleginnen und Kollegen vor allzu grossen Erwartungen:

«Dieses Geld ist zum Überleben. Es ist damit nicht der ganze Umsatzausfall entschädigt. Der Schaden bleibt immens.»

Thalmann geht denn auch davon aus, dass es im Frühling und Sommer zu einigen Betriebsschliessungen kommen wird. Bislang sei ihm in seinem Umfeld keine bekannt. Doch er sagt klipp und klar:

«Die Unterstützungsmassnahmen dürfen nicht dazu führen, dass Betriebe erhalten werden, die nicht überlebensfähig sind.»

Ebenso klar sei, dass die aktuelle Hürde von 40 Prozent Umsatzeinbusse, die besonders aktiven und umtriebigen Betreiber oder Besitzer von Restaurants bestrafe – «sie haben den Sommer über gekrampft, um den Schaden in Grenzen zu halten. Mit dem Resultat, dass ihr Umsatz nicht ganz so stark zurückging und sie nun keine Unterstützung erhalten». Doch Thalmann ist zuversichtlich, dass diese 40-Prozent-Schwelle am Mittwoch schweizweit fallen wird.

Für Thalmanns Partei, die SVP, ist klar: Der Kanton soll die Millionen der Nationalbank grosszügig für Coronawirtschaftshilfen einsetzen. Am Freitag ist bekannt geworden, dass dem Kanton St.Gallen 160 Millionen zufliessen; der Kanton hatte mit 80 Millionen gerechnet.

Vorzeichen deuten auf Bundeslösung hin

Einiges deutet darauf hin, dass der Bundesrat tatsächlich alle Betriebe als Härtefälle bezeichnet, die mindestens zwei Monate auf Anordnung der Behörden schliessen müssen. Für sie soll das Kriterium der Umsatzeinbussen wegfallen, das heute rasche Hilfe für die Gastrobranche verhindert. Somit hätten neu grundsätzlich alle Restaurants, Bars, Discos, Kinos, Fitnesszentren und weitere Betriebe, die vom jetzigen Teil-Lockdown betroffen sind, Anspruch auf staatliche Finanzspritzen. Dies jedenfalls dann, wenn der Bundesrat die Dauer der Betriebsschliessungen bis Ende Februar verlängert.