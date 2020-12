Coronahärtefälle «Die viel zu hohe Umsatzeinbusse ist ein Killer»: Die meisten St.Galler Beizen und Reisebüros fallen durch die Maschen Die Freude über die Härtefallgelder der St.Galler Regierung wird von Unmut über die hohen Schwellen für die betroffenen Branchenbetriebe überschattet. Marcel Elsener 16.12.2020, 19.59 Uhr

Eigentlich sind die 22,6 Millionen Franken Härtefallgelder, die ab Januar 2021 St.Galler Restaurants, Hotels, Reisebüros oder Eventfirmen retten helfen sollen, eine gute Nachricht. Rasch und flexibel hat die St.Galler Regierung unter Rückgriff auf das Dringlichkeitsrecht die Verordnung vorgelegt, und in den nächsten Wochen dürfte sich die Summe noch beträchtlich erhöhen.

Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner hatte Anfang Dezember im Kantonsrat ein kantonales Volumen von 55 Millionen in Aussicht gestellt, nachdem der Bund seine Härtefallgelder auf eine Milliarde Franken erhöhte – nun hat das Bundesparlament sogar zusätzliche 1,5 Milliarden gesprochen. Je nach Finanzierungsschlüssel wären es demnach noch viele Millionen mehr.

Rund 1000 Anträge erwartet

Doch darf sich die St.Galler Gastronomie- und Freizeitbranche mit ihren total 2800 Betrieben und grob geschätzt 100'000 Angestellten keine Illusionen machen: Mit den Härtefallgeldern sei es «leider nicht möglich, den Fortbestand sämtlicher Betriebe zu sichern», sagte Tinner an der Medienkonferenz vom Dienstag.

Der Kanton erwarte in der ersten Tranche rund 1000 Anträge, die von einem Fachgremium aus Finanzexperten nach dem Motto «First come, first serve» geprüft werden.

Den Kreis auf das «praxistaugliche Mass» verringert

Wie auch immer man rechnet – und hier kommen die Bad News in der Frohbotschaft –, gehen Hunderte Betriebe leer aus. Beispielsweise wären es bei der simplen Rechnung 22,6 Millionen durch 50'000 (A-fonds-perdu-Beiträge) 452 Begünstigte.

Um den «Kreis der potenziellen Gesuchsteller auf ein praxistaugliches Mass» zu verringern, hat die Regierung nebst grundsätzlichen Anforderungen wie Mindestumsatz von 100'000 Franken und per März 2020 bezahlte Sozialabgaben und Steuern zwei Hürden eingebaut:

Die unterstützungswürdigen Betriebe müssen eine Mindestanzahl Beschäftigte von 300 Stellenprozenten und eine Umsatzeinbusse von 40 Prozent belegen.

Gemäss Angaben Tinners im Kantonsrat fällt die Anzahl der anspruchsberechtigten Betriebe somit auf etwa 700. Von den gut 2000 Gastronomiebetrieben im Kanton sind es gut 600 Betriebe, die 300 Stellenprozente und mehr haben.

Mit anderen Worten: Allein in der Gastrobranche fallen 1400 kleinere Betriebe durch die Maschen. Darunter viele Quartier- oder Dorfbeizen, die als Solo- oder Paarbetriebe mit wenigen Aushilfen funktionieren. Sie könnten je nach Einzelfall Kurzarbeits- oder Erwerbsersatz-Entschädigungen beanspruchen, hiess es an der Medienkonferenz.

Gastroverbandsleute nennen Kriterien einen «Killer»

Die beiden Hürden von 300 Stellenprozenten und 40 Prozent Umsatzeinbusse sind laut Gastroverbandsspitze unverständlich und untauglich. Bei einem gängigen Reingewinn in der Branche von vielleicht 1 bis 3 Prozent kämpften die meisten Betriebe schon ums Überleben, wenn ein Viertel des Umsatzes wegbreche, sagt Verbandspräsident Walter Tobler. «40 Prozent sind viel zu viel, da kommen nur wenige in Frage.» Sein Vorstandskollege und SVP-Kantonsrat Linus Thalmann nennt die Hürde gar einen «Killer»:

«Wir brauchen eine andere Lösung.»

Der Gastroverband arbeitet mit seinen Treuhändern deshalb fieberhaft an eigenen Rechnungsmodellen, die der unterschiedlichen Situation von kleinen, mittleren und grösseren Betrieben auf dem Land oder im urbanen Gebiet realistischer entsprächen, wie Tobler und Thalmann sagen.

Viele, speziell ländliche Betriebe, hätten mit Sonderanstrengungen und dank der Lockerungen im Sommer den Umsatz «aufpolieren» können und etwa auf Betriebsferien verzichtet, doch bleibe auch den erfolgreicheren ein Verlust. Die Umsatzhürde müsse auf Bundesebene «aufgeweicht» werden, eine gewisse Hoffnung setze man auf die von Finanzminister Ueli Maurer angedeuteten branchenspezifischen Lösungen.

Hoffen auf «Korrekturen»

Die zweite Hürde der 300 Stellenprozente betrifft hingegen den Kanton. Da hofft der Gastoverband auf «Korrekturen» des Kantonsparlaments in der Februarsession. Selbstverständlich könnten in der «strukturschwachen, fragilen» St.Galler Gastrolandschaft nicht alle Betriebe gerettet werden, meint Tobler. Doch stünden «wahre Existenzen» auf dem Spiel, oft gehe es um bescheidene Beizerinnen und Beizer, die selber im Gasthaus wohnen und wenig brauchen.

«Wie können wir die Schwelle definieren? Zum Beispiel bei jenen, die ihren lieben Stammgästen zuliebe den Kaffeepreis nicht erhöhten und kleinste Margen haben, aber alle Rechnungen stets bezahlten?»

Tatsächlich sagen die nackten Zahlen noch nichts über die soziale Bedeutung einer Beiz, die in manchem Stadtquartier oder Dorfteil Funktionen erfüllt, die viele Fachstellen nicht leisten können – ein Thema, das nicht nur wegen Corona schon länger brennt.

Reisebüros «schockiert und vor den Kopf gestossen»

Ähnlich beklagt die Reisebranche die beiden Hürden, die «an der Branche vorbei» zielten und einen «absoluten Schock auslösten», wie Reto Kuratli, Mitinhaber der Goldacher Firma Bernhard Reisen AG und SP-Gemeinderat, sagt. Von den rund 60 Reisegeschäften im Kanton beschäftigte mindestens die Hälfte weniger als die erforderlichen 300 Stellenprozenten.

Als Teil einer Taskforce Reisebüro Kanton St.Gallen versuchte Kuratli zusammen mit Kollegen wie Michael Mettler von Helbling Reisen (Gossau), die Regierung von geeigneteren Massnahmen zu überzeugen. Kuratli sagt:

«Unsere Ertragsausfälle durch Corona lassen sich mit den Hagel- oder Frostschäden der Obstbauern vergleichen. So wie man Landwirtschaftsbetriebe nicht in Konkurs gehen lassen darf, weil mal in einem Jahr ihr wichtigstes Produkt ausfällt, sollte es auch für unsere Branche gelten»

Doch habe man mit solchen Argumenten bis anhin kein Gehör gefunden. Den kleineren Betrieben, die sich in der Krise teilweise neu aufstellten, stehe nun «das Wasser bis zum Hals». Der Branche, die in der Ostschweiz keinen eigenen Verband mehr hat, bleiben als Hoffnung die Lobbyarbeit auf Bundesebene und allfällige Bestrebungen des kantonalen Gewerbeverbandes.

Grüne kritisieren «Affront gegenüber Kleinbetrieben»

Scharfe Kritik gegen die Härtefallregelung kommt von den St.Galler Grünen. Sie sei «ein Affront gegenüber KMU» und ein «veritables Bürokratiemonster». Die St.Galler Hilfsmassnahmen seien «ungenügend», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung. So stünden viele Betriebe bereits mit einer Umsatzeinbusse von 30 Prozent vor existenziellen Problemen und sei die Hürde von 300 Stellenprozenten «ein Affront gegenüber allen Kleinbetrieben».

Die Grünen werden sich laut ihrer Stellungnahme im Kantonsrat dafür einsetzen, «dass Unternehmen jeder Grösse und Branchenzugehörigkeit die Hilfe erhalten, die sie benötigen». Kritisiert wird auch die Beschränkung der rückzahlbaren Beträge auf 10 Prozent des Jahresumsatzes.

«Viele KMU mussten sich bereits verschulden und weitere Darlehen bieten ihnen deshalb keine Zukunftsperspektive.»