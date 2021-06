Corona: Ist das Linthgebiet der neue Hotspot?

Coronafallzahlen Ist das Linthgebiet der neue Coronahotspot im Kanton St.Gallen? – Überall sinken die Fallzahlen, ennet dem Ricken steigen sie Was ist nur ennet dem Ricken los? Diese Frage drängt sich auf, wenn die aktuellen Neuansteckungen im Kanton verglichen werden. Nirgendwo sonst im Kanton ist die Zahl so hoch wie im Linthgebiet. Was steckt dahinter? Und was sagt das Gesundheitsdepartement? Regula Weik 03.06.2021, 17.15 Uhr

Demonstrationsteilnehmer singen die Nationalhymne: unbewilligte Kundgebung gegen Coronamassnahmen im April in Rapperswil-Jona. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der Blick auf die aktuellen Coronafallzahlen gehörte über Wochen für viele St.Gallerinnen und St.Galler zum Frühstück wie der frische Kaffee. So auch für einen aufmerksamen Werdenberger. Jeden Morgen studiert er die neuen Zahlen und Grafiken auf der Website des Kantons. Und dabei ist ihm aufgefallen: Es gibt einen neuen Hotspot im Kanton – das Linthgebiet. Während im restlichen Kanton die Neuansteckungen in den letzten Tagen zurückgingen oder zumindest konstant geblieben sind, sind sie im Wahlkreis See-Gaster – der Kanton weist die Fälle pro Wahlkreis aus – am Steigen. Weshalb? Was steckt dahinter? Wurden Infektionsnester ausgemacht? Ist der Anstieg auf gewisse Anlässe zurückzuführen?

«Nein», heisst es auf Nachfrage beim Kanton.

«Es handelt sich nur um Hypothesen.»

Die Fallzahlen seien zu gering. Würden die Infektionszahlen nach Altersgruppen angeschaut, so zeige sich: Der Anstieg betrifft vor allem die Altersstufe 0–19 Jahre. Und: Er begann nach den Auffahrtstagen. «In dieser Zeit fanden viele Kinder- und Jugendlager statt», schreibt das Gesundheitsdepartement. «Für Kinder und Jugendliche gelten stark gelockerte Massnahmen. So kann es in dieser Altersstufe auch zu vermehrten Ansteckungen kommen, was grundsätzlich nicht schlimm ist. Kinder und Jugendliche gehören nicht zu den Risikogruppen, für die alle Massnahmen eingeführt worden sind.»

Die Verteilung der Neuansteckungen mit Covid-19 auf die St.Galler Wahlkreise in den vergangenen 14 Tagen und hochgerechnet auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner (14-Tage-Inzidenz). Grafik: Fachstelle Statistik Kanton SG

Hatte die unbewilligte Kundgebung gegen Coronamassnahmen in Rapperswil-Jona von Ende April mit rund 4000 Personen einen Einfluss? Der Kanton winkt ab: Daran hätten Personen aus der ganzen Schweiz teilgenommen. Es sei danach kein Anstieg festgestellt worden.

«Im Gegenteil: Anfang Mai sanken die Fallzahlen in der Region.»

Die Krux mit den Ansteckungsorten

Auf die Frage, ob derartige regionale Tendenzen genau beobachtet würden, um ein Überschwappen auf andere Regionen zu verhindern, heisst es: «Der Kanton verfolgt die Tendenzen genau.» Doch: Ein Überschwappen von einer auf eine andere Region sei mit der Mobilität in der Schweiz und den Distanzen, die oft zwischen Wohn- und Arbeitsort lägen, nicht zu verhindern.

Da drängt sich die Frage auf, wie hoch die Aussagekraft solcher regionaler Tendenzen für den Coronazustand des Kantons insgesamt ist? «Im Grundsatz gering», lautet die nüchterne Antwort des Gesundheitsdepartements. Das Contact-Tracing nehme mit jeder Person, die an Covid-19 erkrankt ist, Kontakt auf und kläre ab, wo sie sich angesteckt haben könnte. «Nur in wenigen Fällen kann der Ansteckungsort eindeutig zugeordnet werden». In diesen Fällen könnten dann auch Massnahmen ergriffen werden. Doch:

«Alle anderen Ansteckungsorte sind und bleiben Vermutungen.»