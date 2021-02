CoronaBussen Mahnen war gestern: Die Ostschweizer Kantonspolizeien verteilen in zehn Tagen über 7000 Franken Coronabussen Innerhalb einer Woche hat allein der Kanton St.Gallen 25 Verstösse gegen aktuelle Coronaregelungen büssen müssen. Während die Maskentragepflicht von den Ostschweizern gut angenommen wird, regt sich vermehrt Widerstand gegen verbotene Gruppentreffen. Viola Priss 11.02.2021, 05.00 Uhr

Auffällig viele Schuhe in Hausfluren – findet hier das nächste Superspreader-Event statt? Bild: Imago stock&people

Obschon der in die Ostschweiz zurückgekehrte Winter die Menschen wenig aus der warmen Stube herauslockt, häufen sich die Hinweise und tatsächlichen Verstösse von Menschenansammlungen: Eine St.Gallerin feiert ihren 34. Geburtstag mit 20 Gästen. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Gossau, wenn ...» sorgt ein Bild des nächtlichen Gossauer Aldi-Parkplatzes für Furore, mit dem Hinweis «... du weisst, dass fast jedes Wochenende beim Aldi-Parkplatz Szenetreff ist» vervollständigt. 29 Personen nehmen an illegalen Veranstaltungen im Thurgau teil. Sind die Ostschweizer Kantonspolizeien jetzt zunehmend mit einer Coronarevolte im Verborgenen konfrontiert?

Die 10-Tages-Bilanz seit Einführung der Coronabussen: 73-mal mussten Verweigerer der Coronamassnahmen zahlen, das macht eine Gesamtsumme von 7050 Franken. Dabei sei die Busse das letzte Mittel, zu dem gegriffen werde, bestätigen die Mediensprecher aller vier Ostschweizer Kantone.

Patrouille ist weiterhin keine Coronajagd

Dominic Schwarz, Mediensprecher Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Im Ausserrhodischen seien bisher neun Personen mit einer Strafe von jeweils hundert Franken gebüsst worden, sagt Dominic Schwarz, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Grund dafür waren Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen. Auf die Veranstaltung aufmerksam wurden die Beamten durch Anrufe von Bürgern. Neben der üblichen Patrouilletätigkeit sind es meist solche Hinweise, durch die Verstösse aufgedeckt werden:

«Fast jeden Tag gehen ein paar Hinweise bei uns ein. Das Telefon läuft aber nicht heiss bei uns.»

Allein in Appenzell Innerrhoden ist laut Mediensprecher Roland Koster bisher kein Fall von gebüsstem Coronaverstoss zu verbuchen. Anders sieht es da in den grossen Nachbarkantonen aus.

St.Gallen: Eine teure Geburtstagsparty

Hanspeter Krüsi, Polizeisprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

24 Bussen musste die Kantonspolizei St.Gallen wegen Widerhandlungen gegen die Coronamassnahmen bisher aussprechen. Die Tarife richten sich nach den Vorgaben des Bundes, sagt Polizeisprecher Hanspeter Krüsi. Im Falle der illegalen St.Galler Geburtstagsparty mit 21 Beteiligten vom 6. Februar bedeutet das eine Bussensumme von 2300 Franken. Darüber hinaus wurden drei Personen, die sich weigerten, eine Maske im öffentlichen Verkehr zu tragen, mit jeweils 100 Franken gebüsst. Die Wirksamkeit der Bussen sieht der Polizeisprecher kritisch:

«Wer die geltenden Massnahmen ablehnt, wird sich auch durch Bussen kaum von seiner Überzeugung abbringen lassen.»

Wie auch in beiden Appenzell geht die St.Galler Kantonspolizei nicht stichprobenartig vor, um die Einhaltung der Vorgaben zu kontrollieren: «Die meisten Informationen erhalten wir aus der Bevölkerung», sagt Krüsi. Ob das ein generelles nachbarschaftliches Beschatten befeuere oder die illegale Privatparty nun Trittbrettfahrer befürchten lasse? «Jede illegale Handlung kann einen Trittbretteffekt hervorrufen, meistens ist dies jedoch nicht der Fall. Konkret rechnen wir weiterhin damit, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor so gut an die geltenden Coronavorschriften hält.»

29 Teilnehmer einer unzulässigen Veranstaltung im Thurgau gebüsst

Ob die Polizei froh ist, nun das Strafinstrument der Busse zur Hand zu haben? Bei einer Gesamtzahl von 40 geahndeten Verstössen innert zehn Tagen stellt sich diese Frage mindestens im Kanton Thurgau. Michael Roth, Polizeisprecher der Kantonspolizei in Frauenfeld:

«Die Einführung von Ordnungsbussen erleichtert die Arbeit an der Front.»

Michael Roth, Polizeisprecher Kantonspolizei Thurgau. Bild: PD

Seit dem 1.2.2021 seien rund 30 Meldungen mit Hinweisen auf Verstösse gegen die Covid-19-Regeln bei der Kantonalen Notrufzentrale eingegangen. Die meisten Meldungen betrafen Sichaufhalten in einer Menschenansammlung von mehr als fünf Personen im öffentlichen Raum (Bussenziffer 16004), die mit je 50 Franken geahndet wurden.

29-mal wurde im Thurgau wegen «Teilnahme an einer unzulässigen Veranstaltung» gestraft – mit jeweils 100 Franken. Auf Nachfrage habe es sich dabei um mehrere Einzelfälle gehandelt, genauere Angaben konnten jedoch noch nicht gemacht werden. Ausserdem gestraft wurden die Durchführung einer illegalen Veranstaltung und ein Fall von verweigerter Maskierung.

«Sie können mit 140 km/h fahren wollen, aber es ist halt nur 120 km/h erlaubt. Und Maske ist Maske. Und Vorsicht ist Vorsicht. Ob das passt oder nicht, wir sorgen damit für Ordnung»: So rechtfertigte Bundesrat Ueli Maurer bereits im November die Einführung von Bussen bei Verstössen gegen die geltenden Coronaschutzmassnahmen. Ob und wie lange die Ostschweizer dieses Ordnungsverständnis noch teilen, wird sich zeigen.