Zwei Jahre Corona: Die Ostschweizer Kantone im Zahlenvergleich

Am 2. März 2020 wurde in der Ostschweiz zum ersten Mal ein positiver Coronatest registriert. Ab dann nahmen Zahlen in der Berichterstattung eine wichtige Rolle ein. Nicht immer sind diese aber einfach zu vergleichen. Wir rechnen deshalb alle Ostschweizer Kantone auf die gleiche Grösse runter.

Über 160'000 Fälle im Kanton St.Gallen, über 5000 Fälle im Kanton Appenzell Innerrhoden: Die Coronazahlen in der Ostschweiz unterscheiden sich deutlich, weil sich auch die Einwohnerzahlen deutlich unterscheiden. Doch wo hat nun das Coronavirus stärker um sich gegriffen?

Um die Relationen zu erkennen, brechen wir die vier Ostschweizer Kantone auf jeweils 1000 Personen runter. So sind direkte Vergleiche möglich, die Pandemie wird fassbarer.

Am wenigsten Tests in Ausserrhoden, am meisten in Innerrhoden