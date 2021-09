Gastroverband trotz drohender Zertifikatspflicht in Feststimmung

Corona-Zertifikat «Der Bund will die Impfquote auf unserem Buckel steigern»: Gastro-Suisse-Präsident trifft Gemütslage der St.Galler Wirte Casimir Platzer, Chef des nationalen Gastroverbands, gastierte am Montag bei der 130. Jahreshauptversammlung des St.Galler Gastroverbands. Trotz des Missmuts über die «aufgezwungene Zertifikatspflicht» ist die Stimmung am Treffen auf einem Bernecker Weingut nicht nur pessimistisch. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 06.09.2021, 20.37 Uhr

Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer im Gespräch mit Delegierten des St.Galler Gastroverbands in Berneck. Bild: Andri Vöhringer

Die vierte Coronawelle ist im Anrollen, die 3G-Zertifikatspflicht für die Gastronomie offenbar beschlossene Sache, schon bald müssen Wirte und Wirtinnen wohl «Polizisten spielen» und Ungeimpfte ausschliessen. Viel Grund zum Murren, doch Corona scheint an diesem sommerlichen Septembermontag zeitweise wie weggeblasen.

An der 130. Jahreshauptversammlung von Gastro St.Gallen auf dem Weingut von Tobias Schmid & Sohn am Bernecker Rosenberg ist den gut 50 Delegierten und ihren doppelt so vielen Gästen von verwandten Branchen, Behörden oder Politik zum Feiern zumute. «Kein Wort zum komischen C-Wort, wenigstens beim Essen», meint ein Tischgenosse zum Journalisten. Zu schön ist die Umgebung in der grössten Weinbaugemeinde im Kanton, zu gross ist die Freude, sich wieder einmal physisch zu treffen, zu lecker sind die Wasserbüffelburger oder die Winzernudeln mit Marcwurst, die von den Street-Food-Trucks der Rheintal Catering gereicht werden. Ganz nach dem Motto der verbandseigenen 3G-Interpretation: «Genuss, Gemütlichkeit, Gastfreundschaft».

Gastronomie sieht eher ÖV und Private unter Zugzwang

Wirte in Feststimmung, das hat man länger nicht erlebt, jedenfalls nicht in den 18 Monaten, seit die Pandemie ihnen das Geschäft verdorben und zeitweise verboten hat. Freilich drückt Corona auf die Versammlung, berichtet Kantonalverbandspräsident Walter Tobler von der «grössten Krise der Gastronomie seit dem Zweiten Weltkrieg» und vom «schwärzesten Jahr» seiner Laufbahn. Und betont die «Verunsicherung und Verbitterung», die Entscheide des Bundesrates und der St.Galler Regierung in der Branche ausgelöst hätten.

Dies betrifft auch die angekündigte 3G-Zertifikatspflicht für Restaurants, obwohl die Gastronomie «nachweislich kein Pandemietreiber» sei und laut einer Studie nur 0,33 Prozent der Ansteckungen verursacht habe, wie Tobler sagt. Im Zugzwang sei nicht die Gastrobranche, sondern seien Private, Unternehmen oder der ÖV. Dabei stellt der St.Galler Verbandspräsident allerdings klar, dass längst nicht alle Wirte gegen 3G seien, sondern das Verhältnis wohl etwa den Impfquoten und Massnahmenbefürwortern in der Bevölkerung entspreche.

«Viele sind in die Falle des Bundesrates getappt»

Die Ansprache von Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer wird vorgezogen: Casimir Platzer muss nachmittags in Bern sein, die Anhörung beim Bundesrat und den Wirtschaftskommissionen steht an. Zwar bekräftigte der Gastroverband zur Haltung, die Zertifikatspflicht «solange wir können zu verhindern», doch seien «viele in die Falle des Bundesrats getappt», der das Zertifikat gegen einen erneuten Lockdown stelle. Dabei wäre es die Aufgabe der Regierung gewesen, Alternativen zu prüfen. «Ich finde die jetzige Diskussion schlimmer als vor einem Jahr», sagt Platzer.

«Der Bund will die Impfquote auf unserem Buckel steigern.»

Angesichts der Spaltung der Gesellschaft in 55 Prozent Geimpfte und 45 Prozent Ungeimpfte die Balance und richtige Tonalität zu finden, sei anspruchsvoller denn je.

Gemäss einer Umfrage des Verbands unter 3200 Mitgliedern erwartet die grosse Mehrheit bei einer Zertifikatspflicht Umsatzverluste von 30 Prozent. Das Problem betreffe weniger die Stadt als das Land, weiss Platzer, selber Hotelrestaurant-Inhaber in Kandersteg.

«Die Konflikte mit ungeimpften Stammgästen sind programmiert.»

Mit der aufgezwungenen Solidarität und Kontrollrolle würden die Gastronomen «umgehen können», doch werde man dem Bundesrat Bedingungen stellen: Die zusätzlichen Umsatzverluste seien zu entschädigen, wenigstens zu einem Anteil der laufenden Kosten. Und man benötige für die Umsetzung mindestens fünf Tage Zeit. Nachdem die Branche für alle Entschädigungen kämpfen musste (Mieterlasse, Kurzarbeit, Erwerbsausfall, Härtefallgelder), mache er sich «keine allzu grossen Hoffnungen», so Platzer. Umso wichtiger sei die «Entschädigungsinitiative» - die aufgegleiste Volksinitiative für faire Unterstützungen in künftigen Pandemiefällen.

Immerhin betonte Platzer, dass St.Gallen im Kantonsvergleich bei weitem «nicht die schlechte Härtefallgelder-Variante» eingeführt habe.

Die grosse Frage nach den Kontrollen der Kontrolle

Einen «Haufen offener Fragen» zur Zertifikatspflicht ortet der nationale Gastroverbandschef, etwa jene nach der App für die Zertifikatskontrolle und ihrem Einsatz durch Gastromitarbeitende. Dass Hotelgäste kein Zertifikat bräuchten, ihnen dann aber das Frühstück aufs Zimmer gebracht werden müsse, wirft auch für neu in den Vorstand gewählten Direktor des St.Galler Hotels Einstein, Michael Vogt, Probleme auf – obwohl die meisten Gäste seines gehobenen Hauses in der Stadt geimpft sein dürften.

An den Aperotischen werden solche Fragen eifrig diskutiert. «Das Problem sind Vereine oder Tafelrunden mit Ungeimpften und ältere Personen, die kein Handy haben», sagt Bernhard Bieri, Wirt im «Sternen» Lengwil und Kassier des Thurgauer Gastroverbands. Von seinen Gästen im ersten Schweizer Nichtraucherrestaurant sind 95 Prozent geimpft, wie Bieri in einer Erhebung feststellte. Trotzdem ereifert er sich über die fehlenden Kontrollen in halboffiziellen Orten wie «Mondscheinbars oder Vereinslokalen», derweil die regulären Verbandsmitglieder auf dem Schirm seien.

Kämpferisch einen Streik, inklusive «dem Catering da oben in Bern», angeregt hat in der Versammlung die Wirtin der «Traube» in Dietfurt, Ruth Schönenberger. Darauf einsteigen mag aber niemand, weil den meisten im Ernstfall «doch der Geldsäckel näher sei», wie die Erfahrung bei der Aktion «Wir machen auf» zeigte, und weil auch die «Riesendemos in Frankreich oder Italien nichts brachten». Sie sei «keine Querschlägerin», sagt die Wirtin später beim Dessert, aber glaube an den Protest: «Wir sind Weicheier, die Bauern wären schon lange mit ihren Traktoren vorgefahren.» Unvorstellbar, dass sie ihre soeben organisierte Metzgete mit Zertifikatskontrollen durchführen könne. Abteile seien keine Lösung:

«Wie soll ich eine Zehnergruppe, die sich anmeldete, in Geimpfte und Ungeimpfte trennen?»

Entspannte Aperostimmung: Der St.Galler Gastroverbandspräsident Walter Tobler auf dem Weingut von Tobias Schmid & Sohn. Bild: Andri Vöhringer

Die Demonstrationen, wie sie St.Gallen dank Focacceria-Wirt Florian Reiser im Dezember 2020 als erster Ort im Land erlebte, hat Gastropräsident Tobler in guter Erinnerung. Doch jetzt sei es nicht mehr der Moment, vielmehr sei weiterhin die beharrliche politische Verbandsarbeit gefragt, namentlich dank den Gastrovorstandsmitgliedern SVP-Kantonsrat Linus Thalmann und SVP-Nationalrätin Esther Friedli (nationaler Verband) habe man viel erreicht. Der St.Galler Regierung haben die Gastrospitzen bereits ins Gewissen geredet, als der Kanton das Zertifikat forderte. Die Entschädigung der befürchteten Umsatzeinbussen dürfe nicht mehr nur zum Defizitausgleich reichen, sagt Thalmann, sondern müssten sich an normalen Umsatzjahren mit Gewinn orientieren: «Wir brauchen Geld für Investitionen.» Zahlen will er nicht nennen, man werde «aufs Volle gehen». Schliesslich befürchtet er aufgrund seiner Gastroerfahrung im Unteren Toggenburg persönlich, dass «über 50 Prozent der Kundschaft ausgegrenzt werden», weil die Prozentzahl der Geimpften, darunter viele Hochbetagte, nicht direkt aufs Gastropublikum adaptiert werden könne.

So düster die Aussichten, so prächtig doch die Stimmung rund um die HV auf dem Weingut. Mit optimistischen Funken: Wenn die Spätsommersonne noch länger anhalte, könnten tatsächlich viele Umsatzeinbussen noch aufgeholt werden, hofft Walter Tobler.