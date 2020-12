Coronawinter «Sie machen 30 Prozent unseres Umsatzes aus»: Die Hoffnung der St.Galler Skigebiete auf die Festtage schmilzt dahin Aufgrund der hohen Fallzahlen hat die St.Galler Regierung kürzlich beschlossen, dass Skigebiete am 22. Dezember schliessen müssen. Um das Skivergnügen an den Festtagen steht es schlecht. Die Skigebiete in der Ostschweiz schlagen Alarm. Alain Rutishauser 10.12.2020, 17.28 Uhr

Am 22. Dezember könnten die Gondelbahnen, wie hier am Flumserberg, zum Stillstand kommen, was für die Skigebiete in der Ostschweiz fatale Folgen haben könnte. Bild: Benjamin Manser

In den nächsten Tagen öffnen die Skigebiete in der Ostschweiz, am Flumserberg startete die Skisaison bereits am vergangenen Wochenende. Grund zur Freude also? Nicht ganz. Denn die St.Galler Regierung hat den Skibetrieb auf den 22. Dezember befristet.

Voraussetzung, dass die Skigebiete auch danach geöffnet haben dürfen, ist ein Reproduktionswert von unter 1, also dass jede positiv-getestete Person weniger als eine weitere Person ansteckt. Derzeit beträgt dieser Wert im Kanton 1,16 und liegt damit über dem nationalen Durchschnitt. Deshalb ist es zurzeit sehr unwahrscheinlich, dass die Skigebiete über die Festtage geöffnet haben dürfen.

Festtagszeit entscheidend für Skigebiete

Und damit würde für die Skigebiete Flumserberg, Pizol und Wildhaus eine Haupteinnahmequelle gänzlich wegfallen. «Wir realisieren in der Regel rund einen Viertel unseres Umsatzes im alten Jahr inklusive der Neujahrstage», sagt Urs Gantenbein, Vorsitzender der Geschäftsleitung Wildhaus AG. Dies seien rund zwei Millionen Franken. In der Regel gebe ein Gast aber nur rund 15 Prozent seines Geldes für die Seilbahnen aus. «Wir reden also von 10 bis 15 Millionen Franken, die alleine für das Dorf Wildhaus verloren gehen könnten», so Gantenbein.

Auch beim Skigebiet Pizol hätte die Schliessung über die Festtage dramatische Folgen: «Die Festtage machen 30 Prozent unseres Winterumsatzes aus», bestätigt Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen AG. Dies ginge so weit, dass sogar Arbeitsplätze betroffen seien. «Davon betroffen wären auch alle unsere Partnerbetriebe, wie Skischulen oder Restaurants», sagt Nussbaumer.

«Noch mehr Gäste auf einem Haufen»

Im schlimmsten Fall hätten die Nachbarkantone über die Festtage geöffnet, wie beispielsweise der Kanton Graubünden, der derzeit mit Hochdruck daran ist, die Wintersaison zu retten. Dieses Szenario stösst auf Unverständnis in der Ostschweiz, nicht nur wegen des eigenen finanziellen Nachteils, vielmehr könne es gefährlich werden: «Die Skifahrer weichen aus. Die einzelnen Skigebiete hätten dann noch mehr Gäste auf einem Haufen, anstatt dass sich die Leute verteilen würden», sagt Nussbaumer.

Auch Gantenbein sieht in der Konzentration der Gäste ein Risiko: «Unsere Zürcher, Thurgauer und St.Galler Gäste werden einfach eine Stunde länger fahren und in Graubünden und im Liechtensteiner Malbun ihrer Leidenschaft nachgehen», vermutet Gantenbein.

Ein bisschen Trost bringen die Tage bis zum 22. Dezember. Zwar rechne man nicht mit einem Grossandrang, doch lohnen werde es sich vermutlich schon. Gantenbein: «Wir haben ja zurzeit perfekte Wintersportbedingungen, wie zu dieser frühen Zeit der Saison schon viele Jahre nicht mehr.»