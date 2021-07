Wegen Corona: Auslastung der Psychiatrie in der Ostschweiz steigt

Corona und Psyche «Wenn Mitarbeitende ausfallen, wird es problematisch»: Seit der zweiten Coronawelle steigt die Auslastung in Psychiatrie und Psychotherapie in der Ostschweiz Die Zahl der Anmeldungen für Psychiatrie und Psychotherapie in der Ostschweiz hat weiter zugenommen. Besonders verschärft hat sich die Situation bei den Angeboten für Jugendliche: Sie müssen teilweise bis zu sechs Monate auf eine Behandlung warten. Adrian Vögele 31.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Immer mehr Junge brauchen Hilfe: Die Wartezeit für ambulante Behandlungen in der St.Galler Jugendpsychiatrie beträgt inzwischen bis zu sechs Monate. Bild: Getty

Nach der zweiten Coronawelle hat die Schweiz die Pandemie einigermassen in den Griff bekommen: Dieser Schluss liegt nahe, wenn man die Auslastung der Spitäler in den vergangenen Monaten anschaut. Aber wie geht es der Bevölkerung psychisch nach eineinhalb Jahren Corona? Ein neuer Bericht des Bundesamts für Gesundheit gibt Antworten. Ein Grossteil sei «gut durch die Krise gekommen», heisst es, allerdings würden sich auch «Ermüdungstendenzen» abzeichnen. Durch chronische Belastungen sei das Risiko für psychische Erkrankungen erhöht. Fachleute rechnen mit verzögerten Effekten.

Gemäss Befragungen für den «Covid-19 Social Monitor» im Frühjahr waren elf Prozent der Bevölkerung häufig oder sehr häufig gestresst, 26 Prozent berichteten von einer moderaten bis hohen psychischen Belastung. Viele suchen professionelle Hilfe – und zwar mehr noch als im vergangenen Jahr: Der Bedarf für psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung habe seit Anfang 2021 zugenommen, heisst es im Bericht des BAG. Stark angestiegen sind die Zahlen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber auch bei den Erwachsenen gibt es eine Zunahme.

Die Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie berichtet von teils längeren Wartefristen für Behandlungen. Bei 41 Prozent der befragten Anbieter hätten diese zugenommen. Die Zunahme der Wartefristen gegenüber 2019 beträgt im Mittel 21 Tage.

«Das Personal ist voll ausgelastet»

Ralf-Peter Gebhardt, Spitaldirektor der Psychiatrischen Dienste Thurgau. Bild: PD

Auch in der Ostschweiz zeigt sich diese Entwicklung. Ralf-Peter Gebhardt, Spitaldirektor der Psychiatrischen Dienste Thurgau, sagt, besonders bei den ambulanten Angeboten sei die Auslastung seit der zweiten Coronawelle angestiegen. Dies habe Auswirkungen auf den Betrieb: «Aufgrund der erhöhten Fallzahl in den Ambulatorien muss bei gleichem Personal die Therapiefrequenz für die einzelnen Patienten reduziert oder wenn möglich auf Gruppenangebote gewechselt werden. Wir versuchen, trotz deutlich erhöhter Anmeldezahlen weiterhin einen Ersttermin nach Möglichkeit innerhalb von zwei bis drei Wochen anzubieten.» Das Personal sei voll ausgelastet, so Gebhardt. «Wir haben gelernt, mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu arbeiten und unsere Angebote entsprechend anzupassen.» Problematisch werde es jedoch dann, wenn Mitarbeitende ihrerseits ausfallen würden.

Bestehende psychische Probleme können sich verstärken

Die Vereinigung der Ostschweizer Psychotherapeutinnen und -therapeuten (VOPT) stellt ebenfalls eine tendenziell steigende Nachfrage nach Therapieplätzen fest, wie Co-Präsidentin Sabina Kunz sagt. «Die Wartefristen sind dabei länger geworden.» Für manche Menschen sei es schwierig, einen geeigneten Therapieplatz zu finden. «Auch unser Eindruck ist, dass sich bereits bestehende psychische Probleme und Belastungen häufig verstärken können, insbesondere mit dem langen Andauern der Pandemie.» Besonders oft werde psychotherapeutische Hilfe für Kinder und Jugendliche, teils auch junge Erwachsene gesucht. Für diese Altersgruppe besteht in der Ostschweiz seit längerer Zeit eine Unterversorgung. «In den letzten Monaten hat sich die Situation verschärft», sagt Kunz. Das zeige sich in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, anfragenden Eltern und Betroffenen. «Dies erachten wir als besorgniserregend, da die Pandemie für junge Menschen eine besondere Belastung darstellt, wie verschiedene Studien berichten.»

Für die Psychotherapeutinnen und -therapeuten sei die Coronazeit insgesamt anspruchsvoll und kräfteraubend, sagt Patrick Hug, ebenfalls Vorstandsmitglied des VOPT: «Sie sind einerseits selbst mit der Pandemie, deren Konsequenzen und Unsicherheiten konfrontiert, andererseits müssen sie hilfesuchenden Menschen in ihrer Ohnmacht beistehen, aber auch mit vielen Anfragen und begrenzten Kapazitäten umgehen.»

Kinder- und Jugendpsychiatrie: Wartezeit beträgt bis zu sechs Monate

Auf die Zunahme bei jungen Menschen weist auch der Thurgauer Spitaldirektor hin. Und: Der Anstieg halte an, bereits seit dem vergangenen Oktober. Bei den elektiven – also nicht notfallmässigen – Anmeldungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sei die Warteliste länger geworden. «Während im Jahr 2018/19 Wartezeiten von circa vier Wochen die Regel waren, sprechen wir heute von Wartezeiten über drei Monate.»

Nicht besser sieht es im Kanton St.Gallen aus. Wie die Regierung Ende Juni schrieb, war die Auslastung der Kinder- und Jugendpsychiatrie schon vor Corona angestiegen, jetzt habe sich die Situation noch zugespitzt (siehe Kasten): «Aktuell liegen die Wartezeiten für eine Behandlung bei drei bis vier Monaten im stationären Bereich und bei bis zu sechs Monaten im ambulanten und tagesklinischen Bereich.»

St.Gallen schafft mehr Notfallplätze für Kinder und Jugendliche Dass vor allem junge Menschen immer häufiger schwere psychische Probleme haben, beschäftigt auch die Politik. Im Kanton St.Gallen warnte die SP im Juni, die Situation in der jugendpsychiatrischen Versorgung sei «prekär». Gerade für junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren seien zusätzliche Angebote nötig. Die Regierung zeigt sich in ihrer Antwort ebenfalls besorgt. Die Zahl von jungen Menschen mit gravierenden psychischen Problemen sei in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Mit Corona habe sich die Situation noch verschärft. Bereits zuvor hat der Kanton Versorgungslücken bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie identifiziert und Massnahmen eingeleitet. Ende Juni eröffnete das Kinder- und Jugendpsychiatrische Zentrum Sonnenhof Ganterschwil eine stationäre Krisenintervention mit sieben bis acht Plätzen. «Auf dieser werden alle Notfälle und Krisen behandelt und betreut, um die Betreuung der übrigen regulären Gruppen entlasten zu können», schreibt die Regierung. Ausserdem ist auf dem Gelände ein Neubau für eine Krisenintervention mit zwölf Plätzen geplant. Er soll 2024 fertig sein. Seit diesem Jahr erhalten die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste sowie das Ostschweizer Kinderspital einen Kantonsbeitrag von 1,1 Millionen Franken, um die psychiatrische Notfallversorgung für Kinder und Jugendliche sicherzustellen. Keine spezifischen Angebote gibt es allerdings für junge Erwachsene – ab 18 Jahren werden sie in der normalen Erwachsenenpsychiatrie behandelt. Ob der Kanton ein zusätzliches Angebot schafft, ist offen. Für die neue Psychiatrieplanung ab 2023 will die Regierung weitere Schritte prüfen. Für einen Ausbau braucht es allerdings auch Personal – und dieses ist schwer zu finden, vor allem im ärztlichen Bereich. Die Besetzung von vakanten Stellen für Psychiaterinnen und Psychiater sei «äusserst schwierig», schreibt die Regierung. In den letzten Jahren habe sich die Situation immerhin leicht verbessert – Schweizer Medizinstudierende würden wieder vermehrt die psychiatrische Fachausbildung wählen. (av)

Zukunftsängste, Erschöpfung, Entmutigung

Mirjana Vidakovic, Chefärztin a. i. des Psychiatrischen Zentrums AR. Bild: PD

Auch am Psychiatrischen Zentrum AR in Herisau (PZA) steigt die Nachfrage. Mirjana Vidakovic, Chefärztin ad interim, sagt: «Bei Menschen, welche bereits an einer psychischen Krankheit leiden, konnten wir beobachten, dass der Mangel an Sozialkontakten, die Ungewissheit, wie es weitergeht, Zukunftsängste, Erschöpfung und Entmutigung zu einer zusätzlichen Isolation geführt hatten.» Dies wiederum habe sich in einer Verschlechterung der Grunderkrankung widergespiegelt. Solche Personen hätten denn auch besonders häufig im PZA Hilfe gesucht, altersmässig meist zwischen 30 und 50 Jahren.

Menschen ohne psychische Vorbelastung würden die Krise unterschiedlich gut ertragen, sagt Vidakovic. «Bei einem kleineren Teil der Bevölkerung entwickelten sich Angst und Panikzustände, depressive Verstimmungen oder Erschöpfungszustände.» Trotz der hohen Nachfrage sei es am PZA nur auf einer Station kurzfristig zu Wartezeiten gekommen. Allerdings sei damit zu rechnen, dass der Bedarf nach psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung weiterhin steigen werde – wegen chronischer Belastung und Erschöpfung.