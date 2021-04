corona und altersheime «Die Kommunikation des Kantons war eine Katastrophe»: Kurz vor Ostern hat die Regierung in den St.Galler Heimen für Verwirrung gesorgt Besuch nach Anmeldung, Abstand halten, Maske tragen: Diese Regeln gelten in den St.Galler Heimen nach wie vor. Die von der Regierung angekündigten Besuchslockerungen vor Ostern stifteten bei Heimbewohnern und Angehörigen Verwirrung. Janina Gehrig und Lara Wüest 10.04.2021, 05.00 Uhr

Die Besucherbox des Altersheims Risi in Wattwil, während des strikten Besuchsverbots vor einem Jahr rege genutzt, wird derzeit nicht mehr gebraucht. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Es klang wie ein Ostergeschenk. Am Mittwoch vor einer Woche verkündete die St.Galler Regierung, die Besuchseinschränkungen für die Betagten- und Pflegeheime im Kanton würden auf den Gründonnerstag, 1. April, aufgehoben. Aufgrund der im März abgeschlossenen Impfkampagne sowie den weiterhin geltenden Hygiene- und Abstandsregeln bestehe nun ein ausreichender Schutz für die Bewohnerinnen und Bewohner. Zwar verwies die Regierung darauf, dass die Institutionen weiterhin «situationsgerechte und der epidemiologischen Entwicklung angemessene Massnahmen zum Schutz der Bewohnenden» treffen würden. Doch für die Heimleiter im Kanton kam die Nachricht nicht nur aus heiterem Himmel, sie war vor allem irreführend.

Weiterhin beschränkte Besucherzahlen

Einige Stunden später präzisierte der Kanton nämlich, dass lediglich die Höchstzahl der Besucherinnen und Besucher pro Tag sowie die Regelung aufgehoben werde, wonach sich Besucher und Bewohner nur in öffentlich zugänglichen Räumen treffen sollten. An die Heime ging eine E-Mail: «Wir bedauern allfällige Missverständnisse, die aufgrund unserer Mitteilung und der selektiven Berichterstattung der Medien entstanden sind und danken Ihnen für die Kenntnisnahme unserer Präzisierung.»

Das Amt für Soziales empfehle weiterhin das Dreiphasenmodell zur Besuchs- und Ausgangsregelung, das je nach epidemiologischer Lage andere Schutzmassnahmen für die Heimbewohner vorsieht (siehe Infobox). Und dieses sieht für Phase zwei «je nach betrieblichen und organisatorischen Voraussetzungen» weiterhin definierte Besuchszeiten, eine beschränkte Anzahl Besuchende und die Beschränkung der Besuche auf Zimmer oder definierte Begegnungsräume vor. Bleibt also alles beim Alten?

Heimleiter wurden überrumpelt

«Wir haben den Entscheid der Regierung über das Regionalradio erfahren», sagt etwa Werner Schläpfer vom Pflegeheim Bruggen in St.Gallen. Diese Art der Kommunikation in letzter Minute vor den Feiertagen sei alles andere als glücklich gewesen und habe unter Heimbewohnern und Angehörigen Verwirrung gestiftet. «Wir konnten gar nicht so schnell reagieren auf diese Nachricht. Wir hatten dann Besucher, die erwarteten, die Regeln würden gelockert», sagt Christina Granwehr Direktorin des Alterszentrums Schäflisberg in der Stadt St.Gallen.

Und auch Markus Brändle, Leiter des Seniorenzentrums Solino in Bütschwil, wurde überrumpelt: «Ich las am 31. März in der Zeitung, was die Regierung am 30. März beschlossen hatte und wir am 1. April umsetzen sollten. Wir wurden erst nachträglich noch detaillierter informiert.»

«Die Kommunikation des Kantons war eine Katastrophe.»

Denn welche Regelungen und somit auch Lockerungen gelten, entscheiden die 118 Heime im Kanton nach wie vor selber. «Wahrscheinlich wollte die Regierung mit ihrer Mitteilung einfach die positive Entwicklung hervorheben», sagt Robert Etter, Direktor des Alterswohnsitzes Bürgerspital, der auch den Verband Curaviva präsidiert. Die Situation habe sich insgesamt tatsächlich zünftig entspannt, da die Mehrheit der Bewohner geimpft sei. Die Einzelheiten liegen jedoch immer noch im Ermessen der Heime. Grundsätzlich gelte Kulanz vor Disput. Und:

«Die Heime sind Wohnorte und keine Militärkasernen, die Bewohner sollen sich möglichst frei fühlen.»

Alle 118 Heime stützen sich auf das Modell, haben aber eigene Regelungen

Im Pflegeheim Bruggen etwa waren bis Ende Februar 43 Bewohner und 28 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden, weshalb sich die Institution während rund sieben Wochen in Phase drei des Dreistufenmodells befand. Für Besuche war eine Sondergenehmigung nötig, Bewohner in Isolation oder Quarantäne konnten das Areal nicht verlassen. Auf den 1. April hin habe man denn auch lediglich die Anzahl der Besucher angepasst, sagt Werner Schläpfer. «Besucher müssen sich weiterhin voranmelden, der Zugang auf die Zimmer ist nur in palliativen Phasen möglich, die Besuchszeiten sind nach wie vor beschränkt.»

Über Ostern musste man sich wegen der irreführenden Information gegenüber Angehörigen rechtfertigen, da keine vorgängige Information mehr möglich gewesen sei. Im Alterszentrum Schäflisberg hat sich gemäss Christina Granwehr seit November nichts geändert. Es gilt: Besuch nach Anmeldung, maximal zwei Personen pro Tag, Abstand halten, Maske tragen. Und die Regelung, wonach sich Besucher mit Bewohnern nur in öffentlich zugänglichen Räumen treffen durften, war hier gar nicht möglich. «Wir hatten von Anfang an eine Spezialbewilligung, dass Besucher aufs Zimmer dürfen, da wir in der Cafeteria das Abstandhalten nicht im geforderten Mass einhalten können», sagt sie.

Geimpfte müssen keine Maske mehr tragen

Auch im Alters- und Pflegeheim Risi in Wattwil sind Besuche schon länger und weiterhin auf Anmeldung in den öffentlichen Räumen des Heims, mit dem nötigen Abstand und mit Maske möglich, wie Heimleiter Georg Raguth sagt. Hier kann man sich auch online anmelden und Besuche in der Kapelle buchen. «Mit der Nachricht des Kantons haben wir uns auch rumgeschlagen über Ostern», sagt Raguth, und fügt scherzend an:

«Wir haben auch das überlebt.»

Geändert habe diese jedoch nichts. Für Geimpfte gibt es keine Sonderrechte, ausser, dass für sie keine Maskentragepflicht mehr gilt. Seit längerem dürfen die Bewohner auch wieder in zwei Gruppen essen, jeweils zu zweit an einem Tisch. «Das schätzen sie sehr», sagt Raguth. Die Besucherbox, die während des strikten Besuchsverbots während der ersten Welle in regem Betrieb war, gebe es noch, sie werde derzeit aber nicht mehr gebraucht. Das Kabäuschen war direkt ans Heim angebaut worden und erlaubte es Besuchern und Bewohnern, durch eine Plexiglasscheibe zu telefonieren. Kriminalfilme, in denen Gefängnisinsassen so miteinander kommunizierten, hatten den Heimleiter zur Idee inspiriert, die schliesslich um die ganze Welt gegangen sei.

Für Umarmungen ist es noch zu früh

Auch eine Umfrage bei weiteren Alters- und Pflegeheimen in der Region Wil/Toggenburg zeigt: Vom früheren Alltag sind viele Heime nach wie vor weit entfernt. Längst nicht in allen ist uneingeschränkter Besuch schon wieder möglich. Die Furcht vor dem Virus ist in manchen Heimen immer noch gross. So geht man in den Thurvita-Einrichtungen in der Region Wil die Lockerungen Schritt für Schritt an. «Wir haben viele Bewohner mit Vorerkrankungen und bei ihnen ist noch nicht klar, wie gut die Impfung schützt», sagt Geschäftsleiter Alard du Bois-Reymond.

Auch wegen der Mutationen müsse man vorsichtig bleiben. Bewohnende dürfen noch keinen Besuch auf ihren Zimmern empfangen. Du Bois-Reymond sagt: «Viele Bewohner haben das Bedürfnis, ihre Angehörigen zu umarmen. Doch dazu ist es noch nicht sicher genug.» Auch für bereits Geimpfte macht die Thurvita keine Ausnahme, für sie gibt es kaum Privilegien. Einzig: Nichtgeimpfte müssen am dritten und siebten Tag nach einem Besuch einen Test machen. Bei der Thurvita sind 70 Prozent der Bewohnenden geimpft.