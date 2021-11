Covid-19: Zwei Thurgauer Regierungsräte positiv

Corona Trotz vollständiger Covid-Impfung: Zwei Thurgauer Regierungsräte positiv getestet Walter Schönholzer und Urs Martin wurden positiv auf Covid-19 getestet und befinden sich nun in Isolation. Beiden geht es laut einer Mitteilung der Staatskanzlei «gut». Vorsichtshalber lassen sich auch die anderen Regierungsmitglieder testen. Hans Suter und Markus Schoch Jetzt kommentieren 01.11.2021, 18.36 Uhr

Als noch niemand etwas ahnte: Regierungsrat Urs Martin (Fünfter von rechts) am Samstag bei der Pflanzaktion mit dem Stadtrat Romanshorn. Bild: PD

Regierungsrat Walter Schönholzer Reto Martin

Der Thurgauer Regierungsrat Walter Schönholzer ist trotz vollständiger Impfung nach einem PCR-Test positiv auf Corona getestet worden und hat sich umgehend in Isolation begeben. Dies gab die Staatskanzlei am Montag in einer Medienmitteilung bekannt. «Er hat leichte Grippesymptome, es geht ihm gut», heisst es zum Gesundheitszustand des Vorstehers des Departements für Inneres und Volkswirtschaft. Das Testergebnis hat er am späteren Sonntagnachmittag erhalten.

Regierungsrat Urs Martin Andrea Tina Stalder

Aufgrund «leichter heuschnupfenartiger Symptome» hat sich am Montagmorgen auch Regierungsrat Urs Martin testen lassen. «Das Resultat war ebenfalls positiv. Er ist vollständig geimpft, auch ihm geht es gut», heisst es in der Mitteilung der Staatskanzlei. Martin ist Gesundheits- und Finanzdirektor.

Nun lassen sich auch die anderen Regierungsmitglieder sowie der Staatsschreiber auf das Coronavirus testen.

Urs Martin hatte zuvor viele Gesprächskontakte

Wie sollen sich Personen verhalten, die zuvor Kontakt mit einem der betroffenen Regierungsräte hatte? Das Beispiel von Urs Martin zeigt, dass dies nicht wenige sind, die zumindest einen sogenannt nicht-engen Kontakt hatten (Abstand, Maske). So hatte er Freitagmorgen in Weinfelden eine Sitzung und eine Medienkonferenz zur Alters- und Demenzstrategie des Kantons mit rund einem Dutzend Personen. Danach folgte eine Besprechung mit der Finanzkommission des Grossen Rates und am Samstag ein öffentlicher Termin mit dem Romanshorner Stadtrat. Laut BAG müssen in diesem Fall Genesene während sechs Monaten ab dem elften Tag nach Bestätigung der Ansteckung nicht in Quarantäne. Sie müssen die Behörden auch nicht von sich aus darüber informieren. Geimpfte müssen während zwölf Monaten ab vollständig erfolgter Impfung ebenfalls nicht in Quarantäne. Auch hier gilt: Sie müssen die Behörden nicht von sich aus darüber informieren, benötigen auf Verlangen aber eine Impfbestätigung.

So reagiert der Stadtrat von Romanshorn

Urs Martin war am Samstag dabei, als der vollzählige Stadtrat von Romanshorn mit der Bevölkerung Zwiebeln von Dichternarzissen auf dem Schlossberg eingrub. Rund 220 Personen beteiligten sich an der Aktion. Die Stadt ist derzeit am Abklären, wer dabei wie mit Urs Martin in Kontakt gekommen ist. Danach werde über das weitere Vorgehen entschieden, heisst es auf Anfrage bei der Stadtkanzlei. Als Vorsichtsmassnahme wurde eine erste Sitzung mit beteiligten Stadtratsmitgliedern am Montagabend online statt physisch durchgeführt. Mehr lasse sich im Moment nicht sagen.