corona-Todesfälle Renitente Angehörige in St.Galler Altersheimen – «Wir mussten auch schon die Polizei holen» Der Kanton St.Gallen ist von der Coronapandemie besonders betroffen. Vor allem in den Alters- und Pflegeheimen sterben viele Menschen. Der Tod gehöre in den Heimen auch ohne Virus zum Alltag, sagt Robert Etter, der Präsident von Curaviva. Doch das Personal sei am Anschlag. Corona verbreite sich auch darum so schnell, weil sich renitente Angehörige nicht an die Regeln halten würden. Jürg Ackermann 17.12.2020, 05.00 Uhr

In keinem Kanton sterben derzeit so viele Menschen an Corona wie in St.Gallen, vor allem in Alters- und Pflegeheimen. Das muss Sie als Präsident von Curaviva betroffen machen.

Robert Etter: Ja, das macht es mich. Aber ich staune manchmal auch, wie gelassen sie mit Corona, aber auch mit dem Thema Tod umgehen.

Wie äussert sich das?

Nicht wenige sagen: Ich habe ein gutes Leben gehabt. Meine Kräfte schwinden, irgendwann ist es sowieso Zeit zu gehen. Ich mache diese Schutzmassnahmen aus Solidarität zu den anderen mit, aber wenn es mich trifft, musste es halt so sein. Es geht hier nicht ums Verniedlichen, aber ich denke, dass der natürliche Umgang mit dem Tod in unserer heutigen Gesellschaft etwas abhandengekommen ist.

Jeder Todesfall ist schmerzhaft, gerade auch für die Angehörigen.

Ja, aber dieses Bewusstsein, dass jemand bald stirbt, ist in unseren Heimen von Natur aus gegeben: Der Tod kommt langsam, aber er kommt. Das gehört bei uns zum täglichen Leben.

Diese Menschen wissen, dass der Umzug ins Heim die letzte Etappe ihres Lebens sein wird.

Dennoch ist der Verlust einer geliebten Person zu jedem Zeitpunkt schwer. Was für den einen schmerzhaft ist, kann für den anderen erlösend sein. Das Sterben ist so individuell wie wir Menschen.

Die Übersterblichkeit in der Gruppe der über 65-Jährigen ist wegen Corona klar ausgewiesen, gerade in St.Gallen. Das ist doch für viele Betroffene vor allem tragisch.

Ja, aber es stellt sich auch die Frage, wie lange diese Menschen ohne Corona noch gelebt hätten, gerade bei Polymorbidität. Das heisst, wenn sie mehrere Erkrankungen haben, die auch schnell zum Tod führen können. Das Virus ist dann noch das Tüpfelchen auf dem I, das das Ganze beschleunigt.

Das heisst, eine Phase der Übersterblichkeit wird bald schon wieder eine Untersterblichkeit in der ältesten Bevölkerungsgruppe zur Folge haben, wenn Corona vorbei ist?

Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. So hart es tönt. Es war bereits im Sommer nach der ersten Welle der Fall. Und ja, es gibt Personen, die vielleicht noch ein, zwei schöne Jahre im Heim vor sich gehabt hätten. Hier ist der Tod, wie immer wenn er zu früh kommt, extra tragisch. Manchmal staune ich aber schon, wie das Thema Sterben erst jetzt auf den Radar kommt.

Robert Etter, Präsident Curaviva. Bild: Urs Bucher

Wie meinen Sie das?

Mit Corona ist die Branche der Alters- und Pflegeheime ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt. Dort wohnen diejenigen, die den Boden für den heutigen Wohlstand geebnet haben. Und fast jede Woche sterben dort Menschen an irgendetwas. Bis anhin hat man sich aber wenig dafür interessiert, was in den Heimen täglich geleistet wird, für ein würdiges und angenehmes Leben trotz Gebrechlichkeit.

Warum hat die Gesellschaft diese letzte Etappe des Lebens verdrängt?

Das Alter mit nachlassenden Kräften scheint wohl nicht der attraktivste Lebensabschnitt zu sein. Während der ersten Coronawelle im Frühling redeten alle nur von den Spitälern. Man verlieh dem Personal dort fast Heldenstatus, obwohl im Frühling in den Spitälern bezüglich Corona ja fast nichts passierte. Das war sehr bitter für die Heimlandschaft. Wir arbeiteten mit aufwendigen Schutzkonzepten, den hohen Risiken und Personalausfällen oft am Limit.

Jetzt sind sie noch viel mehr gefordert, da viele Heime im Kanton mit Coronafällen kämpfen. Stösst das Personal an Grenzen?

Die Belastung ist hoch. So ist die Betreuung von dementen Patienten mit Corona noch intensiver geworden. Sie ziehen die Maske aus, waschen die Hände nicht, sie können sich wegen ihrer Demenz gar nicht an die Regeln halten. Da braucht es praktisch eine 1:1-Betreuung.

Die Heime machen quasi Intensivpflege rund um die Uhr?

Ja, und natürlich ist es für die Pflegenden auch emotional belastend, wenn mehr Menschen sterben als sonst. Oft haben sie doch eine Art Beziehung über die Jahre zu ihnen aufgebaut. Hinzu kommt die Angst der Angestellten, selber mit dem Virus angesteckt zu werden. Und wenn sie mit Corona infiziert sind und ausfallen, kommen die Heime beim Stellenplan ins Schleudern. Hier möchte ich auch dem Kanton danken, der schnell einen Personalpool beispielsweise mit ehemaligen Pflegekräften aufgebaut hat und so Engpässe zwar nicht lösen, aber doch etwas lindern konnte. Doch es gibt auch das Problem mit den Besuchern.

Wie meinen Sie das?

80 Prozent von ihnen haben Verständnis für unsere strengen Schutzmassnahmen, 10 Prozent akzeptieren sie mit Knurren.

Und dann gibt es die übrigen 10 Prozent, die sich quer legen, bei Besuchen demonstrativ die Maske abziehen, das Personal beleidigen, sogar handgreiflich werden.

Es gab auch schon Fälle, wo ein Heim die Polizei holen musste, weil sich die Besucher partout nicht an die Regeln halten und das Haus verlassen wollten. Das bedeutet zusätzlichen unnötigen Aufwand für viele Heime und bringt auch das Personal an Grenzen. Vor allem dann, wenn einige jede Coronamassnahme in Frage stellen.

Ist es in einer Krisensituation nicht natürlich, dass Leute Massnahmen auch hinterfragen?

In einer Krisensituation kann man nicht über jede Massnahme mit jedem Besucher diskutieren, da muss man handeln, vor allem auch wenn das Personal knapp ist. Ich wünsche mir manchmal, die Leute hätten mehr Vertrauen in unsere Fachkräfte. Natürlich können sie sich auch mal irren, aber in der Regel wissen sie, was sie tun und geben ihr Bestmögliches.

Das heisst?

Wir versuchen alles, um den 6500 Menschen, die derzeit in den 118 St.Galler Heimen wohnen, trotz der widrigen Umstände ein schönes Alter in der Gemeinschaft zu ermöglichen. So machen wir beispielsweise Spaziergänge im geschützten Rahmen mit ihnen, wir bieten ihnen ein Programm, unternehmen jeden Tag riesige Anstrengungen für einen angenehmen Rahmen. Alle Mitarbeitenden in der Langzeitpflege, auch bei der Spitex, vollbringen derzeit Ausserordentliches.

Wäre es angesichts dieser Umstände nicht besser gewesen, die Heime für Besucher ganz zu schliessen?

Die gänzliche Schliessung ist möglich. Sie wird bei Bedarf auch angewandt. Gerade in solchen Situationen stellen renitente Angehörige aber noch eine zusätzlich Belastung dar, weil sie die Massnahmen umgehen wollen. Einzelne renitente Personen wegzuweisen käme einem persönlichen Hausverbot nahe, was eine grössere Übung darstellt. Gleichzeitig ist die psychische Belastung für die Bewohner, nur noch mit Skype oder Telefon mit der Aussenwelt in Kontakt zu sein, nicht zu unterschätzen.

Angesichts der vielen Coronafälle in St.Galler Heimen könnte man auch zum Schluss kommen, dass die Schutzkonzepte versagt haben. Macht die Politik zu wenig, um ältere Menschen vor dem Virus zu schützen?

Die Renitenz einzelner Besucher zusammen mit der Unberechenbarkeit dieses fiesen Virus macht uns weitgehend machtlos. Es sind nicht die Schutzkonzepte, die versagt haben, sondern die Menschen, die sich nicht daran halten. Und dann kommt bei Corona noch ein dritter Faktor hinzu.

Welcher?

Einige haben einfach auch Pech oder Glück. Da gibt es die 90-Jährigen, die dieses Virus locker wegstecken und dann wieder viel jüngere Personen, die schwer daran erkranken. Und lassen Sie mich hier noch etwas sagen:

Dieser alleinige Fokus auf Corona hat zur Folge, dass ganz viele andere Baustellen in unserer Gesellschaft derzeit völlig ausgeblendet werden. Ein Thema überstrahlt alles.

Ich mag die Politik nicht kritisieren. Das Einzige, was mir missfällt, ist dieser Flickenteppich an Massnahmen und die sich mit kurzer Sequenz ablösenden Informationen und Weisungen. Die Leute verlieren den Überblick. Ich finde generell, das Gesundheitswesen bietet wenig Raum für Föderalismus. Hier stösst unser System – nicht nur während Corona – an Grenzen.

Weihnachten steht vor der Tür. Erlauben Sie Bewohnern ihrer Heime, für Heiligabend zu ihren Familien zurückzukehren?

Ich rate dringend davon ab, dass Angehörige Heimbewohner über Weihnachten zu sich nehmen. Tun sie es trotzdem, müssen sie 10 bis 14 Tage in Quarantäne, wenn sie zurückkommen. Das tut weh, aber es kann noch viel mehr weh tun, wenn jemand mit Corona infiziert ist.

Aus einzelnen Pflegeheimen hört man, es gebe wegen Corona kaum mehr Neueintritte. Ist das auch in St.Gallen so?

Nur bedingt. Wir haben auch jetzt während Corona Eintritte. Viele sagen sich, dass sie sich lieber in ein Heim begeben, wo sie einen sicheren sozialen und pflegerischen Rahmen haben, wo auch das Gefühl des Alleinseins weg ist, als wenn sie sich vielleicht in den eigenen vier Wänden eingesperrt fühlen – sozial weitgehend isoliert.

Im Kanton St.Gallen gibt es zwar verglichen mit anderen Kantonen viele Corona-Sterbefälle, aber nur durchschnittlich viele Spitaleinweisungen wegen des Virus. Das heisst, viele Menschen sterben in Heimen. Warum ist das so?

90 Prozent der Menschen in unseren Heimen haben eine Patientenverfügung. Das ist wahrscheinlich mehr als in anderen Kantonen. Bei vielen steht drin, dass sie auf lebenserhaltende Massnahmen verzichten wollen, sollten sie wegen einer Krankheit ins Spital eingeliefert werden. Viele wollen am Ende ihres Lebens auch gar nicht mehr ins Spital. Vielleicht hat es damit zu tun.

Warum ist die Quote bei den Patientenverfügungen so hoch in St.Gallen?

Wir sprechen die Leute beim Heimeintritt darauf an. Das ist zwar kein erfreuliches, aber ein sehr wichtiges Thema. Aber auch hier reagieren viele ältere Menschen gelassen, weil sie schnell merken, dass das in einer Notfallsituation allen das Leben erleichtert. Den Angehörigen, den Ärzten, dem Personal, allenfalls auch der Kesb. Mein Ziel wäre es, dass 100 Prozent der Heimbewohner eine solche Patientenverfügung hätten. Sie garantiert, dass am Ende des Lebens das passiert, was man selber wollte – und kein Angehöriger muss sich schlecht fühlen, weil er vielleicht einen weitreichenden Entscheid über lebenserhaltende Massnahmen fällen muss, wenn keine Patientenverfügung da ist.

Bald steht die Corona-Impfung auch in der Schweiz zur Verfügung. Die Betagten- und Pflegeheime sind als Erste dran. Wird das die grosse Erleichterung?

Ich sehe für uns auch grosse Herausforderungen. Was machen wir mit dementen Personen, die nicht mehr selber entscheiden können, ob sie geimpft werden wollen? Gehen wir das Risiko von Nebenwirkungen bei der Impfung ein oder gewichten wir den Schutz vor Corona höher? Obwohl diese Impfung vielleicht einer lebensverlängernden Massnahme gleichkommt, die sie in einer früher erstellten Patientenverfügung abgelehnt haben? Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin alles andere als ein Impfgegner, aber eine gewisse Verunsicherung über den geplanten Impfungstyp und dessen Wirkung ist da. Das wird nicht alles so reibungslos ablaufen, wie sich das Bund und Kantone vielleicht vorstellen.