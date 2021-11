St.Gallen: Zutritt in Spitäler und Heime nur noch mit 3G

CORONA St.Galler Regierung beschliesst neue Massnahme: Zutritt in Spitäler sowie Betagten- und Pflegeheime nur noch mit 3G Ab Montag gilt in den Spitälern sowie Betagten- und Pflegeheimen des Kantons St.Gallen für Besuchende eine 3G-Pflicht. Ausserdem fordert die Regierung verstärkte Kontrollen in der Gastronomie und übrigen Betrieben. 27.11.2021, 09.56 Uhr

Ab Montag braucht es im Kanton St.Gallen ein Zertifikat, um eine Gesundheitseinrichtung zu betreten. Bild: Keystone

Seit Mitte Oktober 2021 steigt im Kanton St.Gallen die Anzahl Neuinfektionen mit dem Coronavirus markant an, vor allem bei den jüngeren Altersgruppen. Die Zahl der Hospitalisationen steigt etwas verzögert aber ebenfalls kontinuierlich an, heisst es in einer Mitteilung aus dem St.Galler Gesundheitsdepartement. Im Unterschied zu den Neuinfektionen seien hier hauptsächlich die ältesten Bevölkerungsgruppen betroffen. Bei den Hospitalisationen zeige sich auch deutlich, dass die Impfung wirke: Rund 80 Prozent der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen sind nicht geimpft.