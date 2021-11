Corona Seit die Masken weg sind, steigen die Infektionszahlen an den Thurgauer Schulen dramatisch In Münchwilen und Frauenfeld sind seit letztem Freitag ungewöhnlich viele Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden; manche Kinder sind ernsthaft erkrankt. Aylin Erol Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.10 Uhr

Spucktests werden in einer Sekundarschule eingesammelt. Bild: Stefan Kaiser

Nach den Herbstferien wurde die allgemeine Maskenpflicht an den Thurgauer Sekundarschulen abgesetzt. An deren Stelle traten freiwillige Pooltests: Jede Schulgemeinde ist an einem bestimmten Wochentag an der Reihe mit Testen. Etwa 24 Stunden später sind die Ergebnisse bereit und die Eltern werden per Email informiert, falls sich ihr Kind in einem Pool befindet, der positiv getestet wurde.

Die Bilanz einiger Thurgauer Schulen war vergangene Woche auf Nachfrage noch positiv. Die meisten Schulen berichteten von der Erleichterung, welche die Abschaffung der Maskenpflicht für Schülerinnen, Schüler und Lehrerschaft bedeute, dass zwischen 70 und 85 Prozent der Schülerschaft freiwillig an den Tests teilnehmen würde und keine ganzen Klassen mehr in Quarantäne geschickt werden müssten. Nun hat sich die Lage in manchen Schulgemeinden in der letzten Woche allerdings geändert.

In einer Sekundarschulklasse muss derzeit die Hälfte der Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben

Was das BAG sagt, bestätigen auf Nachfrage Schulen in Frauenfeld, Weinfelden, Kreuzlingen, Amriswil, Arbon, Münchwilen und Romanshorn: Die Coronafallzahlen sind im November gestiegen. Mancherorts nur leicht, etwa laut Schulleiter Markus Villiger in der Sekundarschulgemeinde Romanshorn oder gemäss Seraina Perini in der Schulgemeinde Kreuzlingen. An anderen Orten allerdings dramatisch, etwa in der Sekundarschule Auen in Frauenfeld, wo Schulleiter Claudio Bernold von vier Schulklassen mit «ungewöhnlich hohen Zahlen seit Freitag» spricht. Was auf den ersten Blick gar nicht so aufrüttelnd klingt, bedeutet bei genauerem Hinsehen unter anderem auch das: In einer dieser Sekundarschulklassen müssen zurzeit von vierundzwanzig Schülerinnen und Schülern zwölf dem Unterricht fernbleiben – also die Hälfte. Und manche der Kinder sind ernsthaft erkrankt, nicht nur positiv auf Corona getestet.

Kein Zusammenhang mit Abschaffung der Maskenpflicht?

Die Thurgauer Erziehungsdirektorin Monika Knill. Bild: Gaetan Bally, Keystone

Von einem Zusammenhang mit der Abschaffung der Maskenpflicht an den Sekundarschulen möchte allerdings lieber niemand sprechen. Regierungsrätin und Vorsteherin des Departements für Erziehung und Kultur, Monika Knill, schiebt die Verantwortung der steigenden Infektionen in den Schulen auf den Bund und seine erfolglose Impfoffensive - und darauf, dass sich unter 12-Jährige noch immer nicht impfen lassen können.

Einen Hinweis darauf, dass die Abschaffung der Maskenpflicht an den Sekundarschulen nicht der alleinige Grund des Übels sein kann, gibt auch Thomas Wieland, Präsident der Schulgemeinde Weinfelden: «Stand heute kann ich in Weinfelden noch keinen Zusammenhang erkennen, denn vor zwei Wochen hatten wir die höchsten Fallzahlen in einer Primarschulklasse - und dort hat nie Maskenpflicht gegolten.»

Sowohl Knill als auch der Präsident der Sekundarschule Auen, führen die Infektionen auf das private Umfeld der Schülerinnen und Schüler zurück. Gleichzeitig konnten die Pooltests, an denen auf Nachfrage bei den Schulgemeinden noch immer zwischen 70 und 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler teilnehmen, der starken Infektionswelle im Schulhaus Auen auch nicht entgegenwirken - schliesslich kann sich die Infektionslage alle paar Tage radikal verändern.

Mangel an Lehrpersonen wegen Infektionen

Was die steigenden Fallzahlen an den Schulen, neben der gesamtschweizerischen Verschärfung der Lage, auch für den gesamten Lehrbetrieb bedeuten können, zeigt das Beispiel Münchwilen. «Momentan haben wir einen deutlichen Anstieg an Corona-Infizierten. Teilweise müssen auch grosse Teile einiger Klassen dem Unterricht fernbleiben. Hinzu kommt, dass sich auch das Lehrpersonal infiziert, trotz doppelter Impfung», sagt der Münchwiler Schulgemeindepräsident Lukas Weinhappl. Die Folge davon ist baldiger Lehrpersonalmangel.

Generalsekretär Patrik Riebli. Bild: Andrea Stalder

Auf diese Probleme der Gemeinden hingewiesen, antwortet Patrik Riebli, Generalsekretär im Departement für Erziehung und Kultur: «Wir sind aktuell im Austausch mit der Pädagogischen Hochschule Thurgau, damit im Bedarfsfall wiederum Studentinnen und Studenten für Stellvertretungen eingesetzt werden können.» Es sei korrekt, dass die Schulen stark belastet seien, denn der Umgang mit Isolations- und Quarantänefällen sei sehr aufwendig.

Die Fallzahlen an den Schulen bleiben geheim

Wie stark die Schulen betroffen sind, darauf lässt sich allerdings keine klare Antwort finden. Trotz mehrfachem Nachhaken weicht das Volksschulamt lieber aus. Auf die Frage, wie viele Schülerinnen und Schüler thurgauweit infiziert und/oder von Quarantäne und/oder Isolation betroffen seien und ob es überhaupt Zahlen gäbe, nach denen sich der Kanton bei Entscheidungen über Massnahmen richten könne, antwortet Riebli lediglich: «Bekanntlich melden die Schulen die Veränderungen der Fallzahlen beim Amt für Volksschule. Aufgrund dieser Zahlen und derjenigen des Contact-Tracings kann sowohl durch die Task-Force Schule als auch den Fachstab Pandemie eine Lagebeurteilung erfolgen.» Aber offiziell wollen die Ämter wohl keine Zahlen bekannt geben.

Die Auswertungen des BAG auf die Lukas Engelberger in seiner Forderung vom Wochenende Bezug nimmt, sprechen eine klare Sprache. Wo halten sich die am stärksten von steigenden Infektionszahlen betroffenen Personen im Pflichtschulalter in der Schweiz auf engem Raum mit vielen Menschen auf? In den Schulen. Und dort zeigt sich: Die Einführung der regelmässigen Pooltests ohne Maskenpflicht hat bislang die Steigerung der Infektionszahlen nicht stoppen können.