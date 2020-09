Corona-Risikogebiet Vorarlberg: «Die Szenen erinnerten an Krieg» – weshalb die Grenze trotz vieler Neuinfektionen nicht mehr geschlossen werden soll

In Vorarlberg häufen sich die Corona-Neuansteckungen. Von erneuten Grenzschliessungen möchte man hüben wie drüben absehen. Reaktionen von dies- und jenseits der Grenze. Janina Gehrig, Adrian Lemmenmeier-Batinić 18.09.2020, 19.07 Uhr

In Österreich gilt wegen Corona eine verschärfte Maskenpflicht. Bild: Keystone

In Österreich brennts. Nicht in den Wäldern, wo laut US-Präsident Donald Trump noch «explosivere» Bäume stehen als im waldbrandversehrten Kalifornien. Sondern bezüglich Corona-Neuinfektionen. Ganz Vorarlberg wurde anfangs dieser Woche zum Risikogebiet erklärt, wie die Vorarlberger Nachrichten berichteten. Die Corona-Ampel, die der Bund anfangs September als Präventionsinstrument eingeführt hat, leuchtet dort neuerdings in gelb und orange.

Für die Einschätzung der Gefahr – Grün (geringes Risiko), Gelb (mittleres Risiko), Orange (hohes Risiko) und Rot (sehr hohes Risiko) – werden nicht nur die Infektionszahlen im jeweiligen Bezirk, sondern auch die Klinikkapazitäten, das Verhältnis der positiven zu allen Coronatests sowie die Nachverfolgbarkeit der Infektionen zur Rate gezogen. Je nach Ampelfarbe sollen die betroffenen Region gewisse Massnahmen treffen, wobei die Landesregierungen ihre Bezirke und Gemeinden weiter ausdifferenzieren können. So gilt der Bezirk Bregenz wegen hoher Infektionszahlen zwar insgesamt als Gelb, doch der Bregenzerwald und das kleine Walsertal bleiben Grün.

Vor allem in Dornbirn nach Partys und Sportveranstaltungen viele Neuinfektionen

In den vergangenen Tagen waren die Corona-Infektionen vor allem im Bezirk Dornbirn in die Höhe geschnellt. Der Bevölkerung müsse klar kommuniziert werden, dass sich die Situation verschärft und die Infektionslage verschlechtert habe, sagte Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner gegenüber den Vorarlberger Nachrichten.

Dennoch wehrt man sich dagegen, als Risikogebiet bezeichnet zu werden. Das Ampelsystem sei nicht leicht verständlich für die Bevölkerung. Florian Themessl-Huber, Leiter der Landespressestelle Vorarlberg, sagt:

«Die Wahrscheinlichkeit, angesteckt zu werden, ist nach wie vor eher gering.»

Die Situation sei nicht dramatisch aber zu beobachten. Nur wenige Covidpatienten befänden sich derzeit in Spitalpflege. In den vergangenen Tagen seien jedoch täglich 20 bis 50 Neuansteckungen gezählt worden und das Contacttracing sei schwieriger geworden. Zum Vergleich: Kurz vor dem Lockdown im März sind in Vorarlberg 60 bis 70 Neuinfektionen täglich hinzugekommen. Vor allem Hohenems und Dornbirn hätten in letzter Zeit überdurchschnittlich viele Ansteckungen verzeichnet.

Auch im dichten Siedlungsgebiet zwischen Bregenz und Bludenz hätten sich die Fälle gehäuft, während etwa der Arlberg und die touristischen Täler kaum Fälle aufwiesen. Viele Ansteckungen seien auf private Feiern oder das Umfeld von Sportveranstaltungen zurückzuführen, aktuell kaum mehr auf Reiserückkehrer. «Für unsere Grenzgänger hat das aus unserer Sicht derzeit keine Auswirkungen», sagt Themessl-Huber.

Keine Quarantänepflicht für Grenzgänger

Auch im benachbarten Kanton St.Gallen, wohin über 6000 Österreicherinnen und Österreicher zur Arbeit pendeln, verfällt man ob der orangen Coronaampel nicht in Alarmismus. Beim Industrieunternehmen SFS etwa, das in der Gemeinde Au über 400 Grenzgänger beschäftigt, gibt es etwa keine besondere Regelungen oder Empfehlungen für Mitarbeitende aus Vorarlberg. «Bei SFS gelten für alle Mitarbeitenden die gleichen Richtlinien. Sie stehen nicht im Zusammenhang mit ihrem Wohnort», schreibt das Unternehmen auf Anfrage.

Danuta Zemp, St.Galler Kantonsärztin. Bild: Urs Bucher

Seit Montag führt das BAG eine regionalisierte Quarantäneliste der Nachbarländer. Grenzregionen können von der Liste ausgenommen werden; für Grenzgänger gilt keine Quarantänepflicht. «Umso wichtiger ist es, dass Unternehmen ihre Schutzkonzepte sorgfältig umsetzten und sich die Grenzgängerinnen und Grenzgänger konsequent an die Corona-Regeln halten», sagt die St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp. Das sei auch für das Contact Tracing zentral, das von Vorarlberg sehr gewissenhaft durchgeführt werde. Derzeit ist nur das Bundesamt Wien – ebenfalls Ampelstatus orange – auf der Quarantäneliste des Bundes geführt.

«Die Szenen an der Grenze erinnerten an Krieg»

So hat etwa Grenzgänger Matteo Petruzzellis vom Ampelsystem noch gar nichts gehört. «Ich dachte, ich lebe in der sichersten Region der Welt», witzelt er. Seit eineinhalb Jahren pendelt Petruzzellis aus dem österreichischen Lauterach zur Arbeit nach St.Gallen. Weder in Vorarlberg noch auf der Arbeit sei die Stimmung angespannt. Für Grenzgänger gebe es keine speziellen Vorschriften. Anders während des Lockdowns, als seine Arbeitskollegen aus Italien zu Home Office verpflichtet wurden. Aus Österreich konnte Petruzzellis weiterhin ein- und ausreisen. «Die Szenen an der Grenze erinnerten an Krieg. Die Kontrollen waren streng. Ich musste jedes Mal meine Aufenthaltsbewilligung vorweisen», sagt Petruzzellis.

Der Zoll in Au. Hier gab es während des Lockdowns strenge Kontrollen. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Solche Szenen sollen sich unter keinen Umständen wiederholen. «Die Grenzschliessung war vor allem aus zwischenmenschlicher Sicht ganz schlimm. Wir wollen das nicht mehr erleben», sagt Themessl.

«Wir haben während des Lockdowns sehr viele Anrufe bekommen. Ich wusste gar nicht, wie viele Beziehungen, Freundschaften und Liebschaften es grenzüberschreitend gibt.»

Landeshauptmann Wallner begleitet Kurz nach Bern

Der Umgang an der Grenze war auch Thema zwischen dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, die sich am Freitag in Bern zum Gespräch trafen. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner begleitete den Kanzler beim offiziellen Schweizbesuch. Die Schweiz und Österreich seien sich einig, dass man von Grenzschliessungen absehen wolle, hiess es an der gemeinsamen Medienkonferenz.

Auf seinem Besuch bei Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (Mitte) wurde der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (zweiter von links) vom Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (rechts) begleitet. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Ab Montag verschärft die österreichische Regierung die Massnahmen. An privaten Festen dürfen in Innenräumen nur noch maximal zehn Personen teilnehmen. Unter freiem Himmel sind Zusammenkünfte auf 100 Personen beschränkt. Es gibt zudem neue Beschränkungen für die Gastronomie.