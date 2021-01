corona-reportage Alle zwei Minuten ein Anruf wegen Corona: Einen Tag lang als Zivilschützer bei der Hotline des Kantons St.Gallen Bild: Arthur Gamsa Nach Ausbruch der Pandemie hat der Kanton St.Gallen im März eine Hotline eingerichtet. Seither kann die Bevölkerung dort zu jeglichen Fragen rund um Corona anrufen. Unser Reporter hat als Zivilschützer einen Tag lang Anrufe entgegengenommen. Alain Rutishauser 16.01.2021, 05.00 Uhr Drucken Teilen

07.45 Uhr: «Die Ruhe vor dem Sturm»

Nach und nach treffen die Zivilschützer im orange-braunen Tenü und die Mitarbeiter vom Zivildienst in ziviler Kleidung in der Kaserne an der Burgstrasse 50 in St.Gallen ein. Ich bin heute Dienstag vom Zivilschutz für einen Tag aufgeboten worden, um einen Einblick in die Corona-Infoline des Kantons St.Gallen zu erhalten.

Pünktlich um viertel vor Acht beginnt im dritten Stock die morgendliche Sitzung. Sie dient dazu, wichtige Themen des Tages zu besprechen. Die Gespräche verstummen, alle Augen sind nun auf Kommandant Christian Heeb gerichtet. «Heute ist wahrscheinlich die Ruhe vor dem Sturm», sagt Heeb in seiner Morgenansprache. Er spielt damit auf die am Mittwoch angesetzte Pressekonferenz des Bundesrats an. Danach würde die Anzahl Anrufe stark zunehmen. Heute steht im Vergleich ein etwas ruhigerer Tag an. Ruhiger heisst bei der Corona-Infoline, dass knapp 200 Anrufe eingehen werden. Im Schnitt klingelt alle zwei Minuten das Telefon der Infoline. Reichlich zu tun gibt es also auch heute.

Die Hotline wurde vergangenen März, kurz nach Ausbruch der Pandemie in der Schweiz, eingerichtet. Hier kann jeder anrufen, der etwas zum Thema Corona wissen will. «Im März hatten wir zeitweise über 1000 Anrufe an einem Tag», sagt Sascha Steiner, Leiter der Infoline. Im Team arbeiten rund 10 Personen von Zivilschutz und Zivildienst mit. Einige wenige, wie beispielsweise Leiter Sascha Steiner, arbeiten seit Tag eins bei der Infoline.

Seit März 2020 sind bei der Corona-Infoline des Kantons St.Gallen rund 35'400 Anrufe und 8'900 E-Mails eingegangen.

In jedem Zimmer sitzen zwei Mann, in den grösseren Büros drei. Auf dem Boden sind Klebstreifen angebracht worden, sodass die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Am jeweiligen Platz darf ohne Maske gearbeitet werden. An allen anderen Orten herrscht Maskenpflicht. Ab kommenden Montag gilt auch am eigenen Platz Maskenpflicht.

Sascha Steiner, Leiter der Corona-Hotline des Kantons St.Gallen.

Bild: Arthur Gamsa

Auch ich bekomme einen Platz zugeteilt. Steiner bringt mir sogleich ein Laptop, damit ich arbeiten kann. «So, wie es aussieht, ist er sogar brandneu», sagt er lachend, als er den Laptop von seiner Kartonverpackung befreit. In meinem Raum arbeitet auch Simon, der vom Zivildienst für die Infoline aufgeboten wurde. Er ist seit Ende November hier. Sein Einsatz dauert bis Mai.

08.00 Uhr: Alle Leitungen sind offen

Um acht Uhr werden die Leitungen der Corona-Infoline geöffnet. Das Telefon klingelt zum ersten Mal. Ein Risikopatient aus Bad Ragaz ist am anderen Ende der Leitung. Sein Arzt habe ihm eine Impfung empfohlen. «Ich wollte mich erkundigen, wo ich mich für eine Impfung anmelden kann», sagt der Anrufer. Ich erkläre ihm, dass derzeit nur in Alters- und Pflegeheimen geimpft wird. Die St.Galler Regierung sehe aber vor, in den kommenden Tagen über das weitere Impfvorgehen für Risikopatienten, die noch zu Hause leben, zu informieren. Der Anrufer bedankt sich freundlich und legt auf.

Tagblatt-Reporter Alain Rutishauser war für einen Tag bei der Corona-Infoline St.Gallen im Einsatz. Bild: Arthur Gamsa

Kaum liegt der Hörer auf der Gabel, klingelt es erneut. Als ich abnehmen will, hört das Klingeln auf. «Call terminated», prangt auf dem Leuchtdisplay des Telefons. Ein anderer Mitarbeiter war dieses Mal schneller und hat den Anruf entgegengenommen.

Ich strecke mich und lausche kurz dem Telefonat von Simon. Eine Frau möchte wissen, ob der kommende Auftritt ihres Gesangsvereins noch möglich sei. «Nein, gemeinsames Singen in öffentlichen Räumen ist leider verboten», antwortet Simon. Dann nehme ich den nächsten Anruf entgegen. Ein Mann hat gerade seine zehntägige Quarantäne beendet. «Ich benötige nun eine Bestätigung für meinen Arbeitgeber», sagt er. Ich diktiere ihm die Mail-Adresse des Contact-Tracing und erkläre, welche Angaben im E-Mail enthalten sein müssen. Das Contact-Tracing werde sich schnellstmöglich bei ihm melden.

Ein älteres Ehepärchen möchte sich impfen lassen. «Gibt es ein Formular, wo wir uns für die Impfung anmelden können?», fragt die Frau. Ich verweise darauf, dass für Mitte Januar weitere Informationen der Regierung geplant seien. Ich diskutiere mit Simon, welche Fragen die Anrufer derzeit am meisten beschäftigen würden. Er sagt:

«Impfen ist zurzeit klares Thema Nummer eins.»

Ein nächster Anrufer sagt, er habe nach zehn Tagen Isolation immer noch Symptome. Ich rate ihm, sich mit seinem Hausarzt in Verbindung zu setzen. Darauf antwortet er:

«Meinen Hausarzt habe ich bereits kontaktiert. Er hat mich an die Coronahotline verwiesen.»

Ich sage ihm, dass nur der Hausarzt die Befugnis habe, Arztzeugnisse auszustellen und er sich nochmals mit ihm in Verbindung setzen solle. «Viele Hausärzte, die Corona hören, verweisen ihre Patienten automatisch an uns, obwohl sie die Fragen selbst beantworten könnten», sagt Simon.

In einem Zimmer sitzen zwei Teammitglieder. Halten sich mehr Personen darin auf, herrscht Maskenpflicht.

Bild: Arthur Gamsa

10.03 Uhr: Knapp 70 Anrufe in den ersten zwei Stunden

Nach einer kurzen Pause telefoniere ich um 10 Uhr weiter. Ein Mann hat eine Quarantänebescheinigung mit einem falschen Datum erhalten. «Schreiben Sie ein Mail an das Contact-Tracing. Schicken Sie die Bescheinigung mit und geben das korrekte Datum der Quarantänedauer an», antworte ich.

Als Nächstes ist ein Chef in der Leitung, der wissen will, ob sein Mitarbeiter weiterhin Geschäftsreisen nach Sachsen unternehmen könne. «Die Reisen sind nicht aufschiebbar. Ich will wissen, ob solche Reisen möglich sind, denn Sachsen ist auf der Liste der Risikogebiete», sagt der Mann. «Einen kleinen Moment. Das muss ich nachfragen», antworte ich. Ich setze den Mann in die Warteschleife und wende mich an Simon. «Unaufschiebbare Geschäftsreisen sind weiterhin möglich, auch in Risikogebiete», bestätigt er. Allerdings müsse ein sogenanntes Reiseschutzkonzept vorhanden sein. Das heisst, dass der Reisende sich ausschliesslich für geschäftliche Termine unter Leute begibt und während seines Aufenthalts keinen privaten Aktivitäten nachgeht.

Im Infoline-Team arbeiten sowohl Zivilschützer als auch Zivildienstler. Diese dürfen in ziviler Kleidung arbeiten.

Bild: Arthur Gamsa

Deutschland ist auch beim nächsten Telefonat ein Thema. Ein Mann beschreibt sein Anliegen:

«Mein Vater hat mich am Wochenende besucht. Er ist mittlerweile wieder in Deutschland. Nun ist er coronapositiv getestet worden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vom Contact-Tracing kontaktiert werde.»

Ich rate dem Anrufer, sich mit dem Contact-Tracing in Verbindung zu setzen und den Fall kurz zu schildern. Dabei solle er auch den vollen Namen seines Vaters angeben, damit dieser in die Datenbank aufgenommen werden könne.

Um 12 Uhr wird die Corona-Infoline für eine Stunde geschlossen. Am Morgen gingen rund 100 Anrufe ein. Knapp ein Drittel der Anrufer hatte Fragen zum Impfen. Weitere beliebte Themen waren Quarantänebescheinigungen für den Arbeitgeber sowie Fragen und Reklamationen an Contact-Tracing.

Sascha Steiner, Leiter der Infoline St.Gallen, hängt die aktuelle Statistik der eingegangenen Anrufe auf.

Bild: Arthur Gamsa

13.12 Uhr: Nochmals reichlich Anrufe und eine Knacknuss zum Abschluss

Nach dem Mittagessen gibt es eine kurze Verschnaufpause. Einen Moment lang bleiben die Telefongeräte stumm. Nach rund zehn Minuten laufen die Leitungen aber wieder heiss. Je nach Komplexität der Fragen können die Anrufe schnell eine Viertelstunde dauern. So auch ein Telefonat mit einer Frau, die mir einen besonders kniffligen Fall schildert. «Mein Mann und ich waren mit unserem 8-jährigen Sohn zu Besuch bei einer Person, die in der Zwischenzeit positiv auf Corona getestet wurde. Davor haben wir unseren Sohn zu den Grosseltern gebracht. Da wussten wir noch nichts vom positiven Bescheid des Bekannten. Was sollen wir nun tun?» Ich möchte den Fall zur Sicherheit mit dem Team besprechen und setze die Frau in die Warteschleife. Der Sohn könne die Quarantäne auch bei den Grosseltern aussitzen, sie müssten dann allerdings auch in Quarantäne. «So setzt er seine Grosseltern aber einem unnötigen Risiko aus», sagt Dylan, der vom Team die längste Erfahrung hat.

Die Aussagen der Schule des Buben stiften weitere Verwirrung:

«Die Schulleitung hat uns gesagt, wenn wir einen negativen Bescheid vorweisen können, könne unser Sohn früher aus der Quarantäne und wieder in die Schule.»

«Nein, das stimmt nicht», antworte ich. Auch ein negativer Test verkürze die Quarantäne nicht. Nach engem Kontakt mit einer positiv getesteten Person könne das Virus auch noch nach zehn Tagen ausbrechen. Deshalb seien die zehn Tage Quarantäne in jedem Fall einzuhalten. Die Fragen der Frau sind nun alle beantwortet und sie bedankt sich herzlich. «Sie haben mir sehr geholfen. Ihr macht einen super Job! Eure Arbeit ist sicher nicht einfach.»

Mit einem Lächeln beende ich meinen Arbeitstag, als um 17 Uhr die Leitungen schliessen. Am Dienstag sind bei der Corona-Infoline des Kantons St.Gallen 170 Anrufe eingegangen.

«Wir erhielten schon Drohungen von Coronaskeptikern, die uns ihre Sichtweise aufzwingen wollten»: Leiter der Corona-Infoline im Interview

Sascha Steiner, Leiter der Coronahotline, ist hauptsächlich für Organisatorisches zuständig. An hektischen Tagen greift er auch selbst zum Telefon.

Bild: Arthur Gamsa

Das Thema Impfen beschäftigt die Bevölkerung derzeit am meisten. Rufen auch Leute an, die nicht zur ersten Risikogruppe gehören?

Ja, wir haben relativ viele Anrufe von Personen, die sich als Risikogruppe ausgeben, um schneller an den Impfstoff zu kommen. Wir weisen sie freundlich darauf hin, dass zuerst in Alters- und Pflegeheimen geimpft werde und danach Betagte an der Reihe sind. Und dass es keine Sonderbehandlungen gebe, wenn jemand «von und zu» im Nachnamen hat. (lacht)

Gibt es Anrufer, die wütend wurden oder das Team bedroht haben?

Vielfach rufen Personen an, die nicht verstehen, warum sie in Quarantäne müssen. Andere sind nicht einverstanden mit der Busse, die sie aufgebrummt bekommen. Diese sind aber meist wegen klarer Verstösse gegen die Quarantäne. Wenn wir das den Leuten ruhig und sachlich erklären, wird der Ton bei den Anrufern auch mal lauter. Drohungen erhielten wir meist von Coronaskeptikern, die uns ihre Sichtweise aufzwingen wollten. «Ich weiss, wo ihr wohnt» oder «Ich finde euch schon» wurde uns gesagt. Solche Anrufer schreiben wir auf. Im Notfall schalten wir die Polizei ein.

Ich muss aber anfügen, dass mehr als die Hälfte der Anrufe positiv sind. Die Leute sind dankbar, dass es uns gibt. Das bereitet uns immer eine Freude.

Bei welchen Anrufen kam das Team an seine Grenzen?

Wir hatten schon sehr tragische Telefonate. Vor allem am Anfang, als die Lage in der Schweiz noch etwas unorganisierter war. Damals rief uns ein Mann an und fragte: «Meine Frau liegt tot im Bett. Was soll ich tun?» Bei solchen Themen ist es besonders wichtig, dass man professionell auftritt, den Leuten zuhört und ihnen die Angst nimmt. Für solche Fälle steht ein Careteam für unsere Mitarbeiter bereit. Glücklicherweise hat noch nie ein Mitarbeiter psychologische Betreuung benötigt.

Wir erhalten auch emotionale Anrufe von älteren Leuten, die isoliert leben. Für sie dienen wir als Sorgentelefon, haben ein offenes Ohr oder organisieren Leute, die einkaufen und die Post holen gehen.

Wann wird es hektisch bei der Corona-Infoline?

Vor Weihnachten erlebten wir eine stressige Zeit. Da hatten wir viele Anrufe von Leuten, die zu ihren Verwandten wollten, Fragen zu Tests hatten oder wissen wollten, wie lange sie auf das Testergebnis warten müssen. Auch nach Ankündigungen des Bundesrats nehmen die Anrufe zu, weil die Leute Fragen haben zu den neuen Regeln. Manche rufen auch schon während der Pressekonferenzen an. Dann bitten wir jeweils um Geduld, bis wir etwas Offizielles in den Händen halten.

Warum verweisen viele Hausärzte ihre Patienten an die Corona-Infoline, obwohl sie viele Fragen selbst beantworten könnten?

Grundsätzlich bekommen alle Hausärzte regelmässige Schreiben vom Kantonsarztamt. Sie haben also die gleichen Informationen wie wir. Es kann manchmal sein, dass Schreiben untergehen oder von der Administration nicht an den Arzt weitergeleitet werden. Manche sind auch unsicher und leiten die Patienten an uns weiter. Die Fälle sind teils ja sehr komplex. Auch rechtlich wollen die Ärzte deshalb auf der sicheren Seite sein.

Ihr Fazit von März bis jetzt?

Viele Mitarbeiter der Infoline wurden in kürzester Zeit zu Coronaexperten und konnten ihr Wissen am Telefon vermitteln. Es wurden aus allen Teilen des Kantons Zivilschützer und Zivildienstler aufgeboten. Und da fällt mir kein einziger ein, der nicht motiviert war oder schlecht gearbeitet hätte. Auch die Reklamationen kann ich an einer Hand abzählen. Es war eine strenge, aber schöne Zeit. Seit März habe ich durchgearbeitet. Nun freue ich mich auf meine Ferien nächste Woche.