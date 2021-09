Zertifikatspflicht: Regierungsrat Urs Martin begrüsst Entscheid

Corona Regierungsrat Urs Martin begrüsst die Ausweitung der Zertifikatspflicht: «Es ist Aufgabe einer Regierung hinzustehen» Ab Montag können die Schweizerinnen und Schweizer nur noch mit Coronazertifikat in die Beiz. Der Thurgauer Gesundheitsdirektor ist zufrieden mit dem Entscheid des Bundesrats. Ansonsten hätte es einen Alleingang der Ostschweizer Kantone gegeben. Christian Kamm Jetzt kommentieren 08.09.2021, 17.30 Uhr

Regierungsrat Urs Martin: «Ich kenne mittlerweile viele Wirte, die froh sind, wenn das 3-G kommt.» Bild: Ralph Ribi

Wie erleichtert sind Sie, dass der Bundesrat die Ausweitung der Zertifikatspflicht beschlossen hat?

Ich bin zufrieden, dass das so beschlossen worden ist. Wenn es der Bundesrat nicht gemacht hätte, dann hätten die Ostschweizer Kantone nächste Woche in Eigenregie so entschieden. Das war bereits vorsorglich angedacht. Aber es ist erfreulich, dass nun eine schweizweite Lösung kommt, damit keine Ausweicheffekte innerhalb des Landes entstehen.

Gastwirte, die wie die Polizei Zutrittskontrollen durchführen müssen: Kann das funktionieren?

Es ändert sich ja nichts. Wir hatten bereits eine Maskenpflicht im Restaurant, und die ist zum Teil sehr gut umgesetzt worden. Ich kenne mittlerweile viele Wirte, die froh sind, wenn das 3-G kommt. Die Gäste seien zufriedener, wenn sie sich in einer relativ sicheren Umgebung bewegen könnten, als wenn sie nicht wüssten, wer nebenan sitzt.

In den vergangenen Wochen ist der Eindruck entstanden, dass sich niemand am heissen Eisen Ausweitung der Zertifikatspflicht die Finger verbrennen wollte – weder der Bundesrat noch die Kantone. Weshalb das Zögern?

Zum einen wollte man keinen leichtfertigen Entscheid treffen. Und der Blick ging immer auch in Richtung Intensivstationen, wie sich dort die Lage entwickelt. Zum anderen sind wir der Auffassung, dass es besser ist, wenn die Ausweitung der Zertifikatspflicht in der ganzen Schweiz gilt.

Zwar hat der Bundesrat entschieden, doch im Thurgau wird Regierungsrat Urs Martin den Kopf hinhalten müssen. Macht Ihnen das angesichts der aufgeheizten Stimmung Sorgen?

Es ist die ganze Regierung, die immer wieder den Kopf hinhalten muss. Zum Beispiel steht auch meine Kollegin, welche die Bildung verantwortet, teilweise in der Kritik, oder der Volkswirtschaftsdirektor damals beim Härtefallprogramm. Das ist Teil des Jobs, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Es ist Aufgabe einer Regierung, Verantwortung zu übernehmen, hinzustehen und auch unangenehme Dinge zu vertreten.

Wie viele Hass-E-Mails haben Sie schon erhalten?

Gesundheitsdirektor Urs Martin vor dem Regierungsgebäude in Frauenfeld. Bild: Ralph Ribi

In den letzten Wochen haben die kritischen E-Mails zugenommen. Eigentliche Hass-E-Mails habe ich keine erhalten. Was hingegen völlig inakzeptabel ist: Dass einzelne Mitarbeitende beim Impfen tätlich angegriffen worden sind.

Was antworten Sie jemandem, der die Impfbus-Aktion stört, weil er sich angeblich verpflichtet fühlt, Leben zu retten?

Ich sage: Es hat jeder die Freiheit, sich impfen zu lassen oder nicht, und sich testen zu lassen oder nicht. Zur Freiheit gehört aber auch, andere Meinungen zu akzeptieren.

Haben Sie auch den Eindruck, dass in dieser Pandemie viele für rationale Argumente nicht mehr zugänglich sind?

Der Umgang mit der Pandemie ist für viele zu einer Glaubensfrage geworden, und das ist bedauerlich. Egal, was entschieden wird, es gibt Widerstand von dieser oder von jener Seite – wobei ich nicht von zwei Lagern sprechen würde, sondern von vielen Schattierungen. Ganze Familien leben sich auseinander – nur wegen Differenzen beim Thema Covid.

Der Vorwurf einer Zweiklassen-Gesellschaft aus Geimpften und Ungeimpften steht im Raum.

Es gibt keine Zweiklassen-Gesellschaft, sondern verschiedene Wahlmöglichkeiten für alle. Je nachdem, welchen Weg man wählt, ergeben sich andere Folgen daraus. Jeder aber darf den Weg beschreiten, den er gehen will.

Nach unserer Beobachtung verhalten sich die Menschen kooperativer, wenn politische Beschlüsse nachvollziehbar und konsequent sind. So gesehen war das Summerdays in Arbon vom Wochenende doch ein grosser Sündenfall.

Das Summerdays ist mit anderen Veranstaltungen, die nicht genehmigt worden sind, nicht vergleichbar. Und es war eine 3-G-Veranstaltung. Wir wollen als Regierung nicht einfach das ganze öffentliche Leben runterfahren, sondern möglichst viel ermöglichen im Rahmen der heutigen Optionen – eine davon ist 3-G. Zudem wurden 2000 Leute getestet und zwei davon waren positiv. Das ist nicht dramatisch.

23 Coronapatienten im Thurgau auf der Intensivstation: Geht noch mehr?

Hat allen Mitarbeitenden der Intensivstationen einen Dankesbrief geschrieben: Regierungsrat Urs Martin (SVP). Bild: Ralph Ribi

Wir versuchen stets, noch mehr zu machen. Aber die Intensivstationen sind am Anschlag. Ich telefoniere täglich mit ihnen. Am vergangenen Wochenende habe ich zudem allen Mitarbeitenden der Intensivstationen ein persönliches Schreiben zukommen lassen, indem ich mich für ihren Grosseinsatz bedanke.

Der Kanton hat auch schon Personal von Privatkliniken zwangsrekrutiert. Wie weit sind wir davon noch entfernt?

Das ist etwas, das immer wieder zur Debatte steht und laufend analysiert wird. Und wie gesagt: Wir sind täglich in Kontakt mit den Intensivstationen und klären ab, was es braucht, um die Pandemie durchzustehen. Die Entwicklung ist sehr unberechenbar, weil zum Teil sehr viele Covid-Patienten von der Normal- auf die Intensivstation verlegt werden müssen. Anderseits befinden sich aber auch andere Patienten dort, etwa nach schweren Autounfällen, Hirnschlägen oder Tumor-Patienten.

