Corona-Pandemie Warum starben in St.Gallen so viele 70- bis 79-Jährige an Corona? Der Kanton und die Spitäler suchen nach Antworten Die Coronaentwicklung ist erfreulich: Es gibt kaum mehr Tote, die Fallzahlen sinken weiter. Von der zweiten Welle wurden jedoch nicht nur Bewohner von Pflegeheimen getroffen, sondern auch Jüngere wie sich jetzt zeigt. So verstarb in St.Gallen bei den 70- bis 79-Jährigen fast jeder zweite Patient, der wegen Corona hospitalisiert wurde. Jürg Ackermann 22.02.2021, 05.00 Uhr

Viele Coronapatienten verstarben auf den Intensivstationen. Bild: Reto Martin

Diese Zahlen stimmen hoffnungsvoll. In der vergangenen Woche sind im Kanton St. Gallen nur noch fünf Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben. Das ist durchschnittlich weniger als eine Person pro Tag und kein Vergleich mehr mit den Schreckensmeldungen vom November oder Dezember. Damals starben im Kanton, der von der zweiten Welle stark getroffen wurde, täglich bis zu 15 Menschen an oder mit dem unberechenbaren Virus.

Diese positive Entwicklung hat sich in der Zwischenzeit auch in der Sterblichkeitsstatistik niedergeschlagen. Selbst in der Altersgruppe der über 65-Jährigen gibt es im Kanton St.Gallen seit bald vier Wochen keine Übersterblichkeit mehr.

Die Gründe für diese erfreuliche Trendwende liegen auf der Hand. Zum einen sind die Coronafallzahlen seit den Höhepunkten Ende Oktober und Mitte Dezember stark gesunken. Noch vor Weihnachten wurde dem Kanton St.Gallen wegen nur zögerlich beschlossener Massnahmen und weit verbreiteter Sorglosigkeit in der Bevölkerung das unrühmliche Label «Corona-Hotspot der Schweiz» angeheftet. Davon ist nun nichts mehr zu sehen. Im Gegenteil.

In keinem Landesteil der Schweiz sind die Fallzahlen seit Weihnachten so stark zurückgegangen wie in der Ostschweiz. Weder die Feiertage noch die offenen Skigebiete haben an dieser stabilen Entwicklung etwas geändert. Und auch die «viel gefährlicheren britischen, südafrikanischen oder brasilianischen Coronamutationen», vor denen die Taskforce des Bundes wöchentlich warnt, haben bisher keinen erkennbaren negativen Einfluss auf die Fallzahlen im Kanton. Es scheint fast, als würden sich die Menschen in der Ostschweiz überdurchschnittlich diszipliniert an die Massnahmen halten.



So liegen alle vier Ostschweizer Kantone bei den Fallzahlen der vergangenen zwei Wochen mittlerweile teils deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt von 176 Fällen auf 100 000 Einwohner. In St. Gallen steht dieser Inzidenzwert bei 158, in Appenzell Ausserrhoden bei 156 und im Thurgau bei 146. In einzelnen Westschweizer Kantonen wie Neuenburg oder Genf sind die aktuellen Infektionszahlen rund doppelt so hoch.

Interessant ist auch ein Vergleich mit Deutschland, das mit ungleich drastischeren Massnahmen in der zweiten Coronawelle agierte und wo die Schulen seit Monaten und die Skigebiete die ganze Saison über geschlossen sind. Die Entwicklung der Fallzahlen (14-Tages-Inzidenz bei 120) verlief dort nicht entscheidend besser, sondern praktisch parallel.



Damann zeigt sich erfreut über die Impfentwicklung

Der zweite Grund für diesen erfreulichen Trend: Die Impfung entfaltet langsam, aber sicher ihre fast schon wundersame Wirkung auch in der Ostschweiz und vor allem bei der vulnerabelsten Bevölkerungsgruppe der über 80-Jährigen. Die Impfbeteiligung von rund 70 Prozent in den 120 Betagten- und Pflegeheimen sei sehr erfreulich, denn bei geimpften Personen sei das Erkrankungsrisiko und die Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe deutlich kleiner, sagt der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann:

«In den letzten Tagen sind die Fallzahlen und die Todesfälle in den Alters- und Pflegeheimen denn auch merklich zurückgegangen.»

Ein Blick nach Israel, dem gelobten Land der Coronaimpfung, zeigt wie viel hier noch möglich ist. 43 Prozent der 9,3 Millionen Israeli haben bereits ihre erste Impfdosis erhalten, 2,6 Millionen die zweite. Das ist weltweiter Rekord, der eine Rückkehr der Gesellschaft zu einer Normalität, wie wir sie vor Corona kannten, in Griffweite rücken lässt.

Gefühl der Ohnmacht auf der Intensivstation

Dennoch werden die zweite Coronawelle und ihre Folgen den Kanton St.Gallen noch eine Weile beschäftigen. Eine Analyse der Daten des Bundesamtes für Gesundheit zeigt nämlich: Es waren längst nicht nur die Alters- und Pflegeheime, die unter den Verwerfungen der zweiten Welle stark litten. Hart getroffen hat es im Kanton auch die Gruppe der 70- bis 79-Jährigen. Fast ein Viertel aller Corona-Todesfälle in St.Gallen fiel seit Pandemiebeginn in diese Alterskategorie.

Besonders auffallend ist hier vor allem eine Zahl: Von den 316 mit dem Virus infizierten 70- bis 79-Jährigen, die wegen Corona in ein St.Galler Spital eingeliefert wurden, starb die Hälfte danach, meist wohl auf den Intensivstationen. Zum Vergleich: Schweizweit verlief die Infektion bei den 70- bis 79-Jährigen, die wegen Corona ins Spital mussten, nur in 29 Prozent tödlich.

Auch in der Altersgruppe der 50- bis 70-Jährigen forderte das Virus in St.Gallen bei den Hospitalisierten mehr Opfer als im Schweizer Durchschnitt, wo 10 Prozent aller ins Spital überwiesenen Coronapatientinnen und -patienten starben. In St.Gallen waren es 15 Prozent. Allerdings sind die gesamten Fallzahlen in dieser Alterskategorie klein.

Diese Zahlen decken sich jedoch mit Beobachtungen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Intensivstation des Kantonsspitals. Es befalle einen ein Gefühl der Ohnmacht, wenn in wenigen Tagen gleich sechs Patienten an Covid-19 sterben, sagte eine Mitarbeiterin kurz vor Weihnachten in einer Tagblatt-Reportage. «Leute, die noch voll im Leben standen.» Man denke, es treffe nur die Alten und die Kranken, ergänzte die Leiterin Pflege an der Klinik für Intensivmedizin am Kantonsspital.

Liessen sich die Coronapatienten zu spät ins Spital einliefern?

Die Frage stellt sich: Wie sind diese im Vergleich relativ hohen Todesfallzahlen der unter 80-Jährigen erklärbar? Hatte das Zuhausebleibenkönnen bei vielen Coronapatientinnen und -patienten ein höheres Gewicht als eine medizinische Behandlung im Spital? Bewegten sich die intensivmedizinischen Abteilungen trotz aller vorausschauenden Massnahmen auf dem Höhepunkt der zweiten Welle teils am Limit? Liessen sich die Coronapatientinnen und -patienten zu spät ins Spital einliefern, als in vielen Fällen schon nichts mehr zu machen war?

Weder der Regierungsrat noch das Kantonsspital St.Gallen wollen im Moment konkrete Fragen dazu beantworten. Man werde bei der Beantwortung des vom Kantonsrat verabschiedeten Postulats «Der Kanton St.Gallen bereitet sich auf künftige Pandemien vor» darauf eingehen, stellt Bruno Damann in Aussicht. Und beim Kantonsspital St.Gallen heisst es:

«Wir nehmen an der schweizweiten Überwachung aller hospitalisierten Covid-19-Patienten und -patientinnen teil, valide Zwischenanalysen liegen uns jedoch noch nicht vor. Aussagen hierzu wären rein spekulativ.»

Sicher ist: Nicht nur bei den unter 80-Jährigen zeigt sich im schweizweiten Vergleich eine relativ grosse Spitalskepsis. Nur in vereinzelten anderen Kantonen wurden so wenige Coronainfizierte ins Krankenhaus überwiesen wie in St. Gallen, vor allem auch in der Gruppe der über 80-Jährigen, wie eine Auswertung dieser Zahlen über alle Kantone hinweg zeigt.

Viele ältere Menschen in der Ostschweiz haben eine Patientenverfügung

Während schweizweit 20 Prozent aller Coronafälle bei den über 80-Jährigen hospitalisiert wurden, waren es in St.Gallen nur 13,8 Prozent. Auch bei den unter 80-Jährigen liegt die Hospitalisierungsquote leicht tiefer als im Schweizer Durchschnitt. Damit scheint sich zu bestätigen, was Experten wie der St.Galler Curaviva-Präsident Robert Etter schon länger vermuten. Überdurchschnittlich viele Menschen in der Ostschweiz verfügen über eine Patientenverfügung. Darin haben sie festgelegt, dass sie in medizinischen Grenzsituationen auf Spitaleinweisungen oder lebensverlängernde Massnahmen verzichten wollen.

Thomas Münzer. Bild: Ralph Ribi

Thomas Münzer, Chefarzt an der geriatrischen Klinik formulierte es in einem Interview mit unserer Zeitung so: «Wir unterschätzen die Weisheit der Alten. Viele blickten auf ein gutes Leben zurück und wollten keine lebensverlängernden Massnahmen oder in eine Intensivstation. Wenn es passiert, dann passiert es halt.»

Eine gegenteilige Entwicklung weisen Kantone wie Basel-Land auf, wo es auf 100'000 Einwohner ähnlich viele Corona-Spitaleinweisungen gab wie in St. Gallen, aber nur halb so viele Todesfälle. Und vor allem das Tessin.

Zwar starben seit Pandemiebeginn nirgendwo in der Schweiz so viele Menschen an oder mit Corona wie im Südkanton. Das Tessin steht jedoch auch bei den Spitaleinweisungen von Coronapatienten an einsamer Spitze - mit 778 Einweisungen auf 100'000 Einwohner. Das heisst, fast jeder 100. Tessiner wurde wegen Corona in den letzten zwölf Monaten in einem Spital behandelt. In St.Gallen war es lediglich jede/r 400. Einwohnerin oder Einwohner, obwohl es hier nur rund 20 Prozent weniger laborbestätigte Coronafälle gab als im Tessin.