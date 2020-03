Corona-Notstand: Das sagt die St.Galler Regierung zu Hamsterkäufen, Grenzgängern und der Situation in den Spitälern Alle Bars und Restaurants sowie die meisten Läden geschlossen, öffentliche und private Veranstaltungen verboten: Der Bundesrat hat im Kampf gegen Corona den Notstand ausgerufen. Die St.Galler Regierung steht hinter diesen Massnahmen – und will alles dafür tun, dass aus der temporären Krise für die Unternehmen keine Strukturkrise wird. Daniel Walt Aktualisiert

«Grenzgänger dürfen kommen, wir sind auf sie auch im Gesundheitswesen angewiesen.» Das war eine Hauptbotschaft an der Medienorientierung der St.Galler Regierung vom Dienstag. Zum zweiten Mal innert weniger als 72 Stunden hatte der Regierungsrat in den Pfalzkeller geladen. Und natürlich ging es wie schon am vergangenen Samstag um das Corona-Virus, das die ganze Welt und damit auch den Kanton St.Gallen in Atem hält.

Am Montag hatte der Bundesrat Kontrollen und Einreisebeschränkungen an den Grenzen zu Deutschland, Österreich und Frankreich angeordnet – an der italienischen Grenze hatten solche bereits bestanden. Nun, tags darauf, richtete sich die St.Galler Regierung speziell an die Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Finanzdirektor Benedikt Würth griff Heidi Hanselmanns Worte auf und betonte:

«Nicht nur im Gesundheitswesen, sondern in der Wirtschaft generell sind wir auf die Grenzgänger angewiesen.»

Benedikt Würth, Finanzchef. Bild: Michel Canonica

Würth im Kontakt mit Parmelin

Benedikt Würth betonte in seinem Votum, es müsse alles dafür getan werden, dass aus der temporären Krise keine Strukturkrise werde. Er selbst habe Bundesrat Guy Parmelin gegenüber betont, dass die Liquiditätsprobleme vieler Unternehmen gelöst werden müssten. Würth zeigte sich zuversichtlich, dass den KMU und den übrigen Unternehmen ausreichend Liquidität in dieser Krise zur Verfügung stehen werde.

Heidi Hanselmann, Regierungspräsidentin und Gesundheitschefin. Bild: Michel Canonica

Zur Situation an den St.Galler Spitälern sagte Gesundheitschefin Heidi Hanselmann, aktuell könnten diese die Lage noch bewältigen. Ein Einsatz der Armee ist laut der St.Galler Regierung im Moment noch kein Thema, das kann sich in absehbarer Zeit aber durchaus ändern, wie die Verantwortlichen durchblicken liessen.

In Sachen Schulwesen liess Erziehungschef Stefan Kölliker verlauten, die Umsetzung der am Samstag kommunizierten Massnahmen sei gut angelaufen.

Stefan Kölliker, Erziehungschef. Bild: Michel Canonica

Am grössten sei die Herausforderung auf der Stufe Volksschule gewesen, die Solidarität sei aber gross. So gebe es pro Schulhaus im Schnitt gerade einmal fünf Kinder, die für die Betreuung vor Ort angemeldet worden seien. Jetzt geht es laut Kölliker darum, die Vermittlung des Lernstoffes auf dieser Stufe trotz des Wegfalls des Präsenzunterrichts sicherzustellen.

Mahnende Worte in Sachen Hamsterkäufe

Fredy Fässler, Justiz- und Sicherheitschef. Bild: Regina Kühne

Laut Regierungsrat Fredy Fässler sind es in erster Linie die Gemeinden, die dafür zuständig sind, dass Bars, Restaurants und weitere Betriebe auch wirklich geschlossen bleiben. Wo nötig, stehe die Kantonspolizei selbstverständlich bereit, um zu intervenieren. Fässler zeigte sich aber überzeugt, dass die Anordnungen grösstenteils ohnehin befolgt würden. Zum Thema Hamsterkäufe sagte Fässler, der Regierungsrat könne diese zwar nicht verbieten, er ermahne die Bevölkerung aber, solche zu unterlassen. Die Lagerbestände bei den Grossverteilern seien genügend hoch.

Ganz grundsätzlich appellierten die anwesenden Regierungsräte – Martin Klöti war aufgrund seines Alters als Angehöriger einer Risikogruppe per Video zugeschaltet – an die Solidarität in der Bevölkerung. Heidi Hanselmann:

«Solidarität ist die Grundlage der Schweiz und unseres Kantons.»

Es gehe nun darum, die Hospitalisationsrate möglichst tief zu halten.

Der St.Gallen richtet neu eine Infoline ein. Sie ist ab Mittwoch, 18. März, 8 Uhr in Betrieb. Anrufe entgegengenommen werden von montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und am Wochenende von 9 bis 16 Uhr. Die Telefon-Nummer und eine zugehörige E-Mail-Adresse werden am Mittwoch kurz vor 8 Uhr kommuniziert