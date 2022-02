Corona Mit 3G nach Vorarlberg: Gelockerte Einreiseregeln für Österreich Ab Dienstag, 22. Februar, werden die Einreisebestimmungen nach Österreich an die gelockerten Massnahmen angepasst: Für die Einreise nach Vorarlberg gilt 3G. Das heisst, ein Test genügt, um einzureisen. 22.02.2022, 05.00 Uhr

Der Grenzübergang Gaissau im Rheintal. Bild: Hanspeter Schiess

Mit der 3G-Regel ist der Grenzübertritt auch für Ungeimpfte wieder möglich. Geimpfte oder Genesene brauchen keinen Test, müssen aber das Zertifikat bei sich haben.

Im Nachbarland wurden die ersten Lockerungsschritte am vergangenen Samstag, 19. Februar, vollzogen, was hauptsächlich eine Umstellung von der 2G- auf die 3G-Regel war. Diese gilt nun in Seilbahnen, bei Busrei­sen und auf Ausflugsschiffen; in Gastronomie und Beherbergungsbetrieben; bei körpernahen Dienstleistungen; in Sportstätten, an Veranstaltungen; an Fach- und Publikumsmessen. Weiter gilt die generelle Maskenpflicht (FFP2) in geschlossenen Räumen, die Sperrstunde um 24 Uhr und das Verbot der Nachtgastronomie. Verschärfte Regeln gelten in vulnerablen Bereichen, wie etwa Alten- und Pflegeheimen.

Nächste Lockerungsschritte sind auf Samstag, 5. März, geplant, wie auf der Webseite des österreichischen Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz nachzulesen ist. (rew)