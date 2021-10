Corona: Kanton St.Gallen gegen 50-Franken-Gutscheine

CORONA-massnahmen Regierung des Kantons St.Gallen ist für die Impfwoche, aber gegen den 50-Franken-Gutschein Die Regierung des Kantons St.Gallen möchte die Impfrate weiter erhöhen. Dafür sind weitere Anstrengungen in der Impfkampagne nötig. Die Mehrheit der Vorschläge des Bundesrates lehnt die Regierung jedoch ab. Besonders den Vorschlag, private Beratungsgespräche mit 50 Franken zu honorieren, erachtet die Regierung als nicht vertretbar. 06.10.2021, 10.14 Uhr

Im Impfzentrum Westcenter der Stadt St.Gallen

Bild: Benjamin Manser

Diese Position hat die Regierung mit den anderen Ostschweizer Kantonen abgesprochen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Im Grundsatz unterstütze der Kanton St.Gallen wie auch die anderen Ostschweizer Kantone die Einschätzung des Bundesrates, dass die Impfkampagne mit hohem Engagement weiterverfolgt werden müsse. «Das gemeinsame Ziel ist, die Impfrate weiter zu erhöhen. Die Regierung unterstützt daher in Ergänzung zu den kantonalen Massnahmen auch das Vorhaben einer nationalen Impfwoche», heisst es in der Medienmitteilung.