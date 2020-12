Die St.Galler Regierung hat am Dienstagnachmittag über die aktuelle Coronalage und die Umsetzung der Härtefallregelung informiert. Und: Sie hat weitere Massnahmen in Aussicht gestellt. Lesen Sie hier das Wichtigste in Kürze sowie die Medienkonferenz im Ticker nach.



Linda Müntener Aktualisiert 15.12.2020, 16.23 Uhr