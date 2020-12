Corona-Massnahmen «Jeder hier hat Angst um seinen Job»: Zur Sperrstunde unterwegs in den Bars und Restaurants der St.Galler Innenstadt Die Gastronomiebetriebe der St.Galler Innenstadt haben bereits am ersten Abend mit den neuen Sperrstunden zu kämpfen. Ein Rundgang. Leoni Noger 13.12.2020, 14.06 Uhr

Sperrstunde: Um 19 Uhr müssen alle Bars und Restaurants schliessen, wie hier im Bild die St.Galler «Südbar».

Bild: Benjamin Manser (12. Dezember 2020)

Auf dem Weg durch St.Gallen trifft man am Samstagabend um 18 Uhr noch einige Leute an. Viele tummeln sich am Bahnhof rund um den Avec und den Coop. Sie werden sich wohl eindecken, um den Abend zu Hause verbringen zu können. Denn die neuen Bestimmungen des Bundesrats treten ab 19 Uhr treten in Kraft: Alle Bars und Restaurants werden dann schliessen müssen.

Das Thema beschäftigt auch die Passanten. Auf den Strassen schnappt man Gesprächsfetzen auf wie «Jetzt müssen wir noch überlegen, was wir nachher machen» und «Hätten wir doch nur einen oder zwei Zehner Bier gekauft».

Kurz vor Schluss decken sich die Leute im «Avec» mit Getränken ein.

Bild: Benjamin Manser (12. Dezember 2020)

Ein erster Blick in die Restaurants der Innenstadt lässt einen glauben, sie seien gut besetzt. Der Schein trügt.



Kaum noch Gäste in den Restaurants

«Wir haben normalerweise die dreifache Zahl an Gästen um diese Zeit», sagt Berat Musa, Mitarbeiter im italienischen Restaurant San Lorenzo. Die neue Sperrstunde reduziert die Einnahmen stark, das schlägt auch auf die Stimmung der Mitarbeiter. Der 35-Jährige sagt:



«Jeder hier hat Angst um seinen Job. Im Lockdown im Frühling konnten wir alle Mitarbeiter noch über die Runden bringen, heute wurde schon dem ersten die Kündigung ausgesprochen.»

Ähnlich zeigt sich die Situation im «Hans im Glück.» Das Burger-Restaurant wurde erst im Sommer neu eröffnet, auch diesen Betrieb werden laut Geschäftsführer Luigi Ricchiuto die neuen Massnahmen hart treffen. «Heute verlieren wir etwa fünfzig Prozent an Umsatz», sagt Ricchiuto. Das Restaurant ist deutlich weniger besetzt, normalerweise wäre es an einem Samstagabend rappelvoll. Mit einem Take-Away-Betrieb bis 22 Uhr versucht das Unternehmen, die finanziellen Löcher etwas zu stopfen.

Im Burgerrestaurant Hans im Glück sitzen am Samstagabend weniger Gäste als gewöhnlich um diese Uhrzeit.

Bild: Benjamin Manser (12. Dezember 2020)

Die Stimmung ist gedrückt

Im Gegensatz zu den Restaurants sind die Bars am Wochenende so gefüllt wie immer. Die Mitarbeitenden haben bis zur Sperrstunde alle Hände voll zu tun. Die Stimmung unter dem Personal ist aber auch hier gedrückt.

«Nun fällt die umsatzreichste Zeit weg», sagt Nadya Sennhauser, ein Kollektivmitglied des Genossenschaftsrestaurants Schwarzer Engel.

«In den nächsten Tagen wird sich zeigen, ob es sich überhaupt noch lohnt, die Küche offen zu halten.»

Die 38-Jährige würde es bevorzugen, den «Engel» vorübergehend zu schliessen. «Fakt ist aber, dass es vom Bund dann heissen würde, dass wir ja offenbleiben dürfen. Ob wir also Unterstützung erhalten würden, ist fraglich.»

«70 Leute mussten wir gerade wegschicken»

Um Punkt 19 Uhr füllen sich die Gassen in St.Gallen, es wird plötzlich laut. Die Leute verlassen alle gleichzeitig die Restaurants und Bars, viele laufen in Richtung Marktplatz und warten auf den Bus. Der Alkoholpegel scheint bei einigen schon hoch zu sein.

In den Gastrobetrieben werden währenddessen die Tische geputzt und aufgestuhlt, so auch in der «Südbar». «Wir mussten gerade etwa siebzig Leute wegschicken», sagt Geschäftsführer Ruedi Gamper. Wenn man so früh schliessen müsse, könne man auch nicht arbeiten. Es musste bisher zwar noch niemandem in der «Südbar» gekündigt werden, aber man hat wieder auf Kurzarbeit umgestellt.

Aufräumen in der «Südbar», die Angestellten mussten Gäste wegschicken.

Bild: Benjamin Manser (12. Dezember 2020)

Neue kreative Ideen sollen Umsatz generieren

Für die «Südbar» sei der Lockdown im Frühling, verglichen mit der jetzigen Sperrstunde, leichter gewesen. «Da hatten wir einfach klar geschlossen und erhielten dafür finanzielle Unterstützung. Jetzt, da der Bund entschieden hat, dass wir offenhalten dürfen, fällt diese Unterstützung weg. So sind wir darauf angewiesen, ständig nach neuen Ideen zu suchen, wie wir den fehlenden Umsatz kompensieren können», sagt der 37-Jährige.

Aus diesem Grund bietet die «Südbar» mittlerweile übers Internet Getränkebestellungen an, die nach Hause geliefert werden. Zudem hat das Team draussen einen Glühweinhäuschen aufgebaut, inklusive Tisch aus einer Kutsche und alten Gondelbahnen, wo die Leute verweilen können.

Gamper kann der Situation immerhin etwas Positives abgewinnen:

«Für uns Gastronomen ist es auch mal schön, wenn wir den Abend zu Hause verbringen können und nicht bis 4 Uhr morgens in der Bar stehen müssen.»

Wie lange die Gastronomiebetriebe mit diesem Zustand weitermachen können, ist unklar. In einem Punkt sind sich jedoch alle einig: Hoffentlich kann man bald zu den normalen Öffnungszeiten zurückkehren.