Corona-Massnahmen Fernunterricht nach den Weihnachtsferien: Die St.Galler Regierung möchte Mittelschüler und Berufsfachschüler bis Mitte Januar zu Hause behalten Ein Schreiben von Bildungschef Stefan Kölliker an die Lehrpersonen im Kanton St.Gallen zeigt: Die Regierung sieht nach den Weihnachtsferien Fernunterricht ab Sekundarstufe II vor – für zwei Wochen. 18.12.2020, 09.32 Uhr

Bald nicht mehr im Klassenzimmer: Die Schülerinnen und Schüler ab Sekstufe II sollen nach den Weihnachtsferien zu Hause lernen.

Bild: Britta Gut

(lim) «In der COVID-19-Pandemie überschlagen sich zurzeit die Entwicklung und die Dispositionen der Behörden in Bund und Kantonen.» So beginnt das Schreiben von Bildungschef Stefan Kölliker an die Lehrpersonen im Kanton St.Gallen, das dem Tagblatt vorliegt. Die Situation sei vor allem auch für die Bildung herausfordernd. «Wir sind uns bewusst, dass wir einerseits alles daran setzen müssen, dass die jungen Menschen nicht ungerechtfertigt unter der Situation leiden, dass aber anderseits der weit vernetzte Schulbereich nicht zur Ursache für die Gefährdung der Gesundheit der Gesellschaft wird.» Wie aus dem Schreiben hervorgeht, soll der Unterricht ab der Sekstufe II deshalb bald zu Hause stattfinden:



«Aufgrund der ungünstigen pandemischen Entwicklung bereiten Regierung und Bildungsrat zurzeit für unseren Kanton für die Sekundarstufe II (Mittelschulen und Berufsfachschulen) einen Start nach den Weihnachtsferien im Fernunterricht für wenigstens zwei Wochen bis Mitte Januar 2021 vor.»

Ob der Bund kurzfristig in den Bildungsbereich eingreife, sei offen und «jedenfalls im Moment nicht geplant». Damit liege der Ball beim Kanton.

Verschärfung der Situation soll verhindert werden

Die Massnahme werde umgesetzt, soweit nicht kurzfristig eine «starke Wirkung der jetzt geltenden Massnahmen für die Gesellschaft» festgestellt werden könnte. Man wolle verhindern, dass Schülerinnen und Schüler Ansteckungen während der Feiertage in die Schulhäuser tragen - und damit die Situation in den Spitälern weiter verschärfen. Kölliker rät den Empfängerinnen und Empfängern des Schreibens, sich jetzt schon auf den Fernunterricht vorzubereiten.



Für besondere Konstellationen wie etwa notwendige Prüfungen oder Qualifikationsverfahren sieht die Regierung Ausnahmen vom Präsenzverbot vor. Diese werden durch die zuständigen Ämter im Detail kommuniziert.

Regierung hält an Präsenzunterricht für Kindergarten und Primarschule fest

Die St.Galler Regierung bzw. der St.Galler Bildungsrat begrüssen grundsätzlich die offene Haltung des Bundes zur Schulöffnung. Weiter heisst es: Für den Fall einer progressiven Eskalation der Ansteckungen wünschen sie sich, dass allfällig doch auszusprechende Verbote von Präsenzunterricht primär vom Bund – mithin für das ganze Land bzw. für dessen Grossregionen – und nicht von den einzelnen Kantonen ausgeht. «Wir haben dies dem Bundesrat gegenüber explizit festgehalten.»

Am unbedingten Präsenzunterricht für Kindergarten und Primarschule will der Kanton festhalten. Auch auf der Sekundarstufe I soll der Präsenzunterricht nicht «ohne grösste pandemische Not» unterbunden werden, die Maskenpflicht müsse dort bis auf Weiteres bestehen bleiben. Eine Ferienverlängerung in der Volksschule sei ausgeschlossen. «Auf der Sekundarstufe II halten wir einen Übergang zu Fernunterricht nach der Festtagspause für denkbar, soweit solcher sich Pandemie-präventiv aufdrängt.»