Corona-MassenTests Pilotversuch an Schule und in Alterszentrum – der Thurgau ist der Turbo-Testkanton in der Ostschweiz Der Bundesrat hat grünes Licht gegeben: Er übernimmt die Kosten für regelmässige Massentests. Nach Graubünden, dem Pionier grossflächiger Tests, setzen nun auch Baselland und Zug auf diese Massnahme. Planen die Ostschweizer Kantone Ähnliches? Wie sieht ihr künftiges Testregime aus? Regula Weik 04.02.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einzelne Kantone setzen auf den grossflächigen Einsatz von Covid-19-Tests. Bild: Anthony Anex/ KEYSTONE

Am weitesten in seinen Überlegungen scheint der Thurgau zu sein. Auf die Frage, ob der Kanton – ähnlich wie Graubünden, Baselland und Zug – nun ebenfalls regelmässige, vorbeugende Massentests plane, antwortet Hans Peter Schmid, Chef des kantonalen Führungsstabs: «Wir starten nach den Sportferien einen Pilotversuch am Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales in Weinfelden.»

Bereits am Mittwoch hätten sie damit am Alterszentrum Park in Frauenfeld begonnen. Beide Konzepte hat der Thurgau dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) eingereicht. Verantwortlich für die Umsetzung der neuen Teststrategie des Bundesrats sind zwar die Kantone, doch sie müssen dem BAG ihr Konzept vorlegen.

Der Kanton Thurgau will die beiden Pilotversuche mindestens bis Ende Monat durchziehen. Der Strategiewechsel des Bundes beim Testen sei erfreulich – «wir wollen nun rasch Erfahrungen sammeln», sagt Schmid. Auch wenn vonseiten des Bundes noch zahlreiche Fragen zur konkreten Umsetzung offen seien.

Bund übernimmt die Kosten – aber nicht in jedem Fall

Der Bundesrat hatte vergangene Woche bekanntgegeben, dass er neu auch die Testkosten für Personen ohne Symptome übernimmt – aber eben nicht in jedem Fall. Er zahlt die Tests vor allem in zwei Situationen: Wenn es darum geht, besonders gefährdete Personen besser zu schützen und wenn es darum geht, lokale Infektionsausbrüche frühzeitig zu bekämpfen und einzudämmen.

Die erste Voraussetzung dürfte vor allem in Alters- und Pflegeheimen, in Spitälern oder bei Spitex-Mitarbeitenden erfüllt sein. Da empfiehlt der Bund neuerdings, in grossem Stil präventive und regelmässige Tests durchzuführen. Im zweiten Fall geht es vor allem um Schulen, Hotels oder Firmen.

Doch auch nach diesem jüngsten Entscheid des Bundesrats gilt: Von einer uneingeschränkten Offensive für Gratistests für alle kann keine Rede sein. Wer seine Grosseltern besuchen will und vorher präventiv einen Schnelltest machen möchte, muss diesen weiterhin selber bezahlen. Und auch wer ins Ausland verreisen will.

Firmen müssen Massentests begründen

«Massentests sind eine Momentaufnahme. Damit sie einen Nutzen haben, müsste alle zwei Tage getestet werden», hält das St.Galler Gesundheitsdepartement auf Anfrage fest. Deshalb seien Massentests vor allem dann sinnvoll, wenn «sie gezielt bei einem Ausbruchsgeschehen eingesetzt werden».

Etwa dann, wenn in einem Schulhaus gleichzeitig in mehreren Klassen positive Fälle auftreten. Die St.Galler Strategie in einem solchen Fall: Solange nur vereinzelt Fälle an den Schulen vorkommen, wird nur die betroffene Klasse getestet.

Ob in einem Heim oder einem Unternehmen regelmässige, präventive Massentests durchgeführt werden, entscheide deren Leitung, so das Departement.

«Sie entscheiden selber, ob sie einen Massentest durchführen wollen.»

Würden solche Tests im Umfeld von Risikopatienten durchgeführt, bezahle sie der Bund. Etwas komplizierter ist es, wenn Firmen Massentests vornehmen und diese vom Bund vergütet haben möchten. Sie müssen dem Kanton ein Testkonzept vorlegen und darin begründen, weshalb im Unternehmen trotz Schutzkonzept ein erhöhtes Übertragungsrisiko besteht. Kommt der Kanton zum Schluss, das Anliegen ist begründet, übernimmt der Bund auch diese Kosten.

«Speichel-Schnelltests sind noch nicht vorhanden»

«Massentests sind freiwillig», hält das St.Galler Gesundheitsdepartement weiter fest.

«Ihre Wirksamkeit und Zweckmässigkeit steht und fällt mit der Teilnahme der Bevölkerung.»

Mit den Schnelltests dürfte diese doch hoch sein und das Resultat rasch vorliegen? Aktuell gebe es nur Schnelltests, die mit Nasen-Rachen-Abstrich erfolgen – und dieser sei «unangenehm», die Testbereitschaft dafür werde sinken. Was ist mit den Speicheltests? «Speichel-Schnelltests sind noch nicht vorhanden. Die aktuellen Speicheltests sind PCR-Tests, die durch ein Labor bearbeitet werden müssen.» Will heissen: Das Resultat liegt erst einen bis drei Tage später

vor – je nach Auslastung des Labors.

Abschliessend hält das Gesundheitsdepartement fest:

«Der Kanton St.Gallen schliesst nicht aus, auch präventive Massentests durchzuführen. Diese müssen jedoch zielgerichtet, zweckmässig, pragmatisch und wirksam sein.»

Ausserrhoden plant keine wiederkehrenden Tests der Gesamtbevölkerung

Auf die Frage, ob Appenzell Ausserrhoden gleich wie Graubünden und Baselland seine Bevölkerung breit testen lassen wolle, heisst es: Der Kanton beabsichtige aktuell nicht, flächendeckende und wiederkehrende Massentests der Gesamtbevölkerung einzuführen.

Eine departementsübergreifende Arbeitsgruppe prüfe derzeit, in welchen Situationen Massentests von Personen ohne Symptome «sinnvoll» eingesetzt werden können. Bei Ausbrüchen in Alters- und Pflegeheimen oder Schulen würden Massentests bereits heute eingesetzt.