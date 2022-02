So sieht die Coronasituation in Ostschweizer Spitälern aus

Während sich die Situation in der Schweiz langsam beruhigt, haben unsere Nachbarn in Deutschland den Peak der Omikron-Welle noch nicht erreicht. Auch dort ist der Personalmangel in den Spitälern nach wie vor eine grosse Herausforderung. «Die gesamte medizinische Versorgung in Deutschland wird gerade schlechter aufgrund der massiven Personalausfälle», sagt der Essener Virologe Ulf Dittmer im Interview mit «Focus Online». Die Regeln zu lockern, sieht der Virologe deshalb als schwierig an. Allerdings sei die Situation nicht genauso dramatisch, wie in der Zeit, in der viele schwerkranke Covid-Patienten auf den Intensivstationen behandelt wurden.

In Österreich sind die Infektionszahlen mittlerweile ähnlich wie in der Schweiz auf hohem Niveau abnehmend. Die Belastung der Normal- und Intensivstationen sei aber seit Wochen stabil, sagt Österreichs Kanzler Karl Nehammer am Freitag vor den Medi