Live Jetzt im Ticker: Ab heute sind Restaurants, Schulen, Läden und Fitnesscenter wieder offen – wie die Ostschweiz den Schritt in die Normalität erlebt Nach fast zwei Monaten Zwangspause dürfen Gastrobetriebe, Läden, Museen und Fitnesscenter ab heute wieder öffnen. Auch der Schulbetrieb und der öffentliche Verkehr werden hochgefahren. Die zweite Lockerungsetappe bringt aber Schutzkonzepte mit sich. Wie diese umgesetzt werden und wie die Ostschweiz den ersten Schritt in Richtung Normalität erlebt, erfahren Sie in unserem Liveblog. Linda Müntener/Eva Wenaweser/Raphael Rohner/Philipp Wolf 11.05.2020, 10.39 Uhr

10:50 Uhr

«Schö bisch wieder do»: Auch die Kleinsten halten sich an der Primarschule Bronschhofen an die Regeln

(dh) Endlich wieder Schule! So tönt es aus den Kindermündern. Auch an den Wandtafeln steht: «Schö bisch wieder do». Der Halbklassenunterricht beginnt an der Primarschule Bronschhofen um 8 Uhr früh. Klassenweise versammeln sich die Kinder auf dem Pausenhof. Die einen bei der Rutschbahn, andere beim Bänkli. Auch die jüngeren Kinder kennen die Regeln: Im Steinkreis sitzen Erst- und Zweitklässler mit Abstand. Die Lehrpersonen holen dann die Gruppen ins Schulhaus. Eine Viertklässlerin sagt:

«Fast alle meine Gspänli sind in der anderen Halbklasse.»

Klassenweise versammeln sich die Kinder der Primarschule Bronschhofen Bild: Dinah Hauser

Sie ist jedoch froh, wieder im Klassenzimmer lernen zu dürfen. Zu Hause sei es zu laut gewesen. Aber zum Glück konnte sie ihre ältere Schwester bei den Hausaufgaben um Hilfe bitten. Ein Bub erzählt von seiner quängelnden kleinen Schwester und der lauten Lüftung im Bad: «Ich konnte mich gar nicht auf die Hausaufgaben konzentrieren.»

Auch die Lehrer sind motiviert, wieder im Schulzimmer zu unterrichten. Ihr Strahlen auf dem ganzen Gesicht verrät das sofort. Einfühlsam erklären sie den Kindern, wie der Schulbetrieb in den nächsten vier Wochen bis zum 8. Juni ablaufen wird. Zur Auflockerung gibt es aber erst ein Spiel: Die farbigen Becher sollen möglichst schnell richtig angeordnet werden.

Hansperter Helbling, Schulleiter Primarschule Bronschhofen. Bild: Dinah Hauser

In der Primarschule Bronschhofen hat man sich entschieden die vom Kanton geforderten Halbklassen jeden zweiten Tag vor Ort zu unterrichten. Schulleiter Hanspeter Helbling erklärt: «Wir haben erst darauf geschaut, dass Kinder aus der gleichen Familie am selben Tag kommen können.» Den Rest der Kinder habe man zusammen mit den Klassenlehrpersonen zugeteilt. «Rücksicht auf den Wohnort oder Freundschaften konnten wir leider nicht gross nehmen.»

Ob es daran liegt, dass sich die Kinder zwei Monate nicht gesehen haben oder am unerwarteten Besuch, die Erst- und Zweitklässler sitzen erstaunlich ruhig im Kreis. Im Klassenzimmer nebenan sind die Corona-Regeln aufgelistet. «Ab der vierten Klasse versuchen die Kinder, die Regeln einzuhalten», erklärt Helbling. Sie sitzen deswegen auch einzeln an den Pulten. Diese sind im Klassenzimmer verstreut und mit Korpussen abgetrennt. Das sei aber auch schon vor Corona so gewesen. Kaum gibt die Lehrerin einen Auftrag machen sich die Kinder emsig daran. Der Schulstart scheint gelungen.

10:40 Uhr

Wie die Schüler der Paul-Reinhart-Schule die Rückkehr in die Schule empfinden und deren Eindrücke aus der Pause

(pw) Die Schülerinnen und Schüler scheinen kaum Eingewöhnungszeit an den neuen Schulalltag zu brauchen. «Ich war gespannt wie das Klassenzimmer aussehen wird», sagt ein 5.-Klässler: «Wie das Zimmer nun eingerichtet ist, finde ich cool.» Dass man im Homeoffice immer mal wieder Pausen einlegen konnte, vermisse er zwar ein wenig, doch sei er froh, wieder in die Schule gehen zu können. Eine andere Schülerin meint, dass der Schulunterricht zwar schon ein wenig speziell sei, doch habe man sich eigentlich schon an das Abstandhalten gewöhnt: «Wenn ich während des Lockdowns Freundinnen getroffen habe, habe ich sie nicht umarmt. Wir haben uns stattdessen mit den Füssen begrüsst.»

Beim Betreten des Pausenplatzes der Paul-Reinhart-Schule fällt auf, das eigentlich nichts auffällt: Wo man Abstandhalten und Zurückhaltung vermutet, trifft man auf johlende und spielende Kinder. «Wir richten uns nach dem Bundesamt für Gesundheit», sagt Schulleiterin Katrin Zürcher dazu.

Die Kinder dürfen weiterhin nebeneinander sitzen und miteinander spielen – allerdings sollte zu enger Körperkontakt vermieden werden. Bild: Philipp Wolf

«Wir schauen darauf, dass Lehrerinnen und Lehrer untereinander und gegenüber ihren Schülern Abstand halten. Doch die Kinder dürfen weiterhin nebeneinander sitzen und miteinander spielen.»

So bleiben Fussball und Tischtennis in der Pause weiterhin erlaubt. Die Kinder werden einzig darauf hingewiesen, dass sie zu engen Körperkontakt vermeiden sollten – und darauf, ihre Znünis nicht zu teilen. Als ein Kindergartenkind seine Lehererin etwa fragt, ob das Gspänli Corona bekomme, wenn es seinen Znüni esse, antwortet die Kindergärtnerin, dass dies zwar nicht der Fall sei, aber dass man momentan trotzdem noch darauf verzichten sollte.

An der Pause ist zurzeit lediglich speziell, das sie in zwei Blöcken stattfindet – zuerst dürfen die 1.-3.-Klässler an die frische Luft und danach die 4.-6.–Klässler. «Die Pause ist ganz normal», sagt eine Schülerin und weist den Fragenden sogleich darauf hin, er solle sich beim Betreten des Schulhauses die Hände desinfizieren.

10:25 Uhr

Der FC St.Gallen hat den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen

(cbr) In diesen Minuten hat der FC St.Gallen als erstes und einziges Team der Super League den offiziellen Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Trainer Peter Zeidler stehen nach der zweimonatigen Pause, in der das Geschehen auf dem Trainingsplatz zwangsläufig ruhte, bis auf die Verletzten alle Spieler zur Verfügung. Selbstredend kommen Hygienemassnahmen wie Schutzkonzept zur Anwendung. Dem FC St.Gallen steht nun eine sechswöchige Vorbereitung bevor, falls sich die Liga Ende Mai nach dem definitiven Ja des Bundesrates dazu entscheidet, den Spielbetrieb mit Geisterspielen fortzuführen. Klar ist: Die Gelder für die Kurzarbeit dürften für die Ostschweizern auf Spieler- und Staffebene fortan aber entfallen.

10:17 Uhr

Beschränkte Kundenzahl im Rorschacher C&A

(lim) Vor dem C&A in Rorschach stehen die ersten Kundinnen Schlange. Die Kundenzahl ist beschränkt.

Die beschränkte Kundenzahl im Rorschacher C&A führt zu Schlangen vor dem Laden. Bild: Linda Müntener

10:10 Uhr

Flughafen St.Gallen-Altenrhein für Kleinflugzeuge wieder geöffnet

(pd/red) Heute wird der Betrieb am Flughafen St.Gallen-Altenrhein für Flugzeuge und Helikopter mit einem maximalen Abfluggewicht unter 3 Tonnen teilweise – und unter Einhaltung der behördlichen Auflagen – wieder aufgenommen. Das schreibt die People's Air Group in einer Mitteilung. So sind ab heute auch wieder Flugschulungen erlaubt. Sowohl in den Flugschulen als auch am Flughafen wird ein Sicherheitskonzept angewandt, um den BAG-Rechtlinien gerecht zu werden.

Zudem können Flugzeuge und Helikopter mit einem maximalen Abfluggewicht über 3 Tonnen nach vorgängiger Anmeldung auch ausserhalb der eingeschränkten Öffnungszeiten bewilligt werden. Alle weitern Informationen dazu gibt es auf www.peoples.ch/lszr/coronavirus.

09:55 Uhr

Impressionen aus St.Gallen

(red) Die Corona-Schutzmassnahmen sind in St.Gallen überall zu sehen, trotzdem sind vereinzelt Menschen unterwegs:

09:35 Uhr

Zwei Settings an der Paul-Reinhart-Schule in Weinfelden

(pw) Im Paul-Reinhart-Schulhaus in Weinfelden arbeiten die Lehrpersonen in zwei verschiedenen Settings: Im einen Setting – in den Bildern zu sehen – wurde ein «Besprechungspult» in der Mitte des Zimmers eingerichtet. Dort kann die Lehrperson mit einzelnen Schülerinnen und Schülern, durch Plexiglas getrennt, Dinge besprechen. Um den Pult der Lehrperson herum ist zudem mit Klebeband eine Abstandslinie gezogen, die Schülerinnen und Schüler einhalten müssen.

In der Mitte des Zimmers gibt es ein «Besprechungspult». Bild: Philipp Wolf

Die Lehrperson ist durch eine Plexiglasscheibe von den Schülern getrennt. Bild: Philipp Wolf

Im zweiten Setting, das an der Paul-Reinhart-Schule zum Einsatz kommt, verzichtet die Lehrperson auf Plexiglas und Abstandslinien. Sie trägt dafür während des Unterrichts stets eine Schutzmaske.

09:15 Uhr

Lange Warteschlange vor Fielmann-Filiale in Wil

Noch vor der Öffnung des Geschäfts stehen die Kunden Schlange: Ein Mitarbeiter der Fielmann-Filiale an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil sorgt für einen koordinierten Einlass.

Vor der Fielmann-Filiale an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil warten mehrere Personen auf Einlass. Bild: Dinah Hauser

08:30 Uhr

Besuch in der Oberstufe Bugalu in Bütschwil

(red) Die ersten Schüler trotten um 7:05 Uhr von der Bushaltestelle in Richtung Schulhaus. «Sieht recht gut aus», sagt Schulleiter Patrick Naef und deutet mit den Händen an, dass es ums Abstandhalten geht. Naef steht vor dem Hauseingang und begrüsst die Schüler zum ersten regulären Schultag nach dem Lockdown. «Endlich wieder», zeigt sich eine Schülerin erleichtert. Nur ans frühe Aufstehen müsse sie sich noch gewöhnen:

«In den letzten Wochen lag ich zu dieser Zeit meist noch im Bett.».

In der Oberstufe Bugalu in Bütschwil bleibt die Garderobe wegen des Halbklassenunterrichts noch eher leer. Bild: Fabio Giger

In 15 Minuten beginnt die Schule. Halbklassenunterricht. «Schade», findet eine Zweitoberstufenschülerin. «Meine besten Kolleginnen sind in der anderen Klassenhälfte.» Lehrerin Denise Rogg gewinnt dem System aber Gutes ab: «Ich habe so mehr Zeit, alle Schüler auf das gleiche Niveau zu bringen.» Am Morgen kommt die eine Hälfte, am Nachmittag die andere. Abwart Andreas Schnetzer ist gefordert: «Am Mittag müssen alle Toiletten, Türgriffe und Lichtschalter desinfiziert und gereinigt werden.» Wie alle anderen muss sich auch Schnetzers in seinem neuen Arbeitsalltag erst etwas einfinden.

08:25 Uhr

Wenig los am Hauptbahnhof St.Gallen und «verhockte» Kaffeemaschinen

(rar) Am St.Galler Hauptbahnhof geht der «normale Alltag» erst stockend los. Während bei den Bahnunterführungen emsig die neuen Schutzmassnahmen des Bundes für den öffentlichen Verkehr verteilt werden, gehen nur vereinzelt Pendlern über den Platz.

Am St.Galler Hauptbahnhof werden die Schutzmassnahmen des Bundes für den öffentlichen Verkehr verteilt. Bild: Raphael Rohner

Kaffeemaschinen sind nach dem Lockdown noch «verhocket». Im Caffè Spettacolo vertröstet die Barista die Gäste:

«Wir müssen noch warten und die Maschine wieder zum laufen bringen.»

Unterdessen wird beim Bistro vom Hotel Metropol bereits Kaffee ausgeschenkt. «Herzlich Willkommen zurück», heisst es dort. Die ersten Gäste sitzen draussen...

Beim Bistro vom Hotel Metropol wird bereits wieder Kaffee ausgeschenkt. Bild: Raphael Rohner

07:45 Uhr

Zu Besuch im Schulhaus Schönbrunn in Rorschach

(lim) 7:45 im Schulhaus Schönbrunn in Rorschach. Kurz vor Schulstart verteilt Schulleiterin Lea von Moos Blumen für die Lehrpersonen. Ein kleiner Willkommensgruss nach 8 Wochen Shutdown:

Einige Impressionen dazu, wie der erste Schultag hier verläuft:

Ein kleiner Willkommensgruss nach 8 Wochen Shutdown. Die Schüler werden tröpfchenweise ins Schulhaus gelassen. Nur die Hälfte der Klasse erscheint um 8 Uhr, die zweite kommt um 10 Uhr. Gleich zu Beginn heisst es erst einmal: gründlich Händewaschen. Wer hängt wo seine Jacke auf? Das ist jetzt klar geregelt. An der Wandtafel wird die Situation erklärt. Stundenplan in Corona-Zeiten. Alle im Homeschooling erledigten Hausaufgaben werden abgelegt. «Ich habe so viele Blätter, ich weiss gar nicht, ob ich das alles ablegen kann», sagt ein Schüler. Abstand auch bei den Tischen. Mit post its sind die Tische beschriftet.

07:43 Uhr

«An normalen Tagen ist es um diese Zeit voll»: Beim ersten Kaffee crème im Bahnhofbuffet Frauenfeld

(ma) Roger Federer verliert auf dem grossen Flachbildschirm einen Australian-Open-Final gegen Novak Djokovic. 5.30 Uhr, Bahnhof Frauenfeld. Das Tennisspiel interessiert den ersten Gast im Bahnhofbuffet nicht. Er sitzt vor einem Cola, kommt grad von der Nachtschicht im Frauenfelder Paketpostzentrum. «Es ist gut, dass das Bahnhofbuffet wieder offen hat», sagt er. Die letzten Wochen habe ihm etwas an seinem Tagesablauf gefehlt.

Im Bahnhofbuffet Frauenfeld ist noch wenig los. Bild: Mathias Frei

Servicekraft Biljana ist seit 3.30 Uhr wach. Ab 5 Uhr hat sie im Bahnhofbuffet Vorbereitungen getroffen, eine halbe Stunde später hat sie aufgemacht. Sie fragt jeden Gast freundlich, ob man sich in die Kontaktliste eintragen wolle. Name, Telefonnummer, Tischnummer, Datum und Uhrzeit. «Aber das ist nicht obligatorisch.» Und sobald jemand gegangen ist, räumt sie den Tisch ab und desinfiziert ihn.

Um 6.25 Uhr serviert sie den ersten sauren Most. Daneben wird vor allem Kaffee getrunken. Grösstenteils sind Stammgäste hier. Biljana ist mit allen per Du. «Normalerweise ist es um diese Zeit voll», sagt sie. Aber obwohl das Bahnhofbuffet statt der üblichen rund 55 Innensitzplätzen an Tischen und Bar nun nur noch halb so viel Platz bietet, ist wenig los. «Es ist fast ein wenig langweilig», meint die Servicekraft und desinfiziert den nächsten Tisch.

07:40 Uhr

Kantonspolizei St.Gallen bittet Autofahrerinnen und Autofahrer um Vorsicht

(pd/red) Heute beginnt für Kinder nach mehreren Wochen der Kindergarten oder die Schule wieder. Deshalb bittet die Kantonspolizei St.Gallen darum, worum sie normalerweise nach den Sommerferien bittet: Besondere Vorsicht im Strassenverkehr. In einer Mitteilung zu diesem Zweck schreibt die Kantonspolizei: «Für Autofahrerinnen und Autofahrer gilt ‹Rad steht – Kind geht›. Bitte halten Sie am Fussgängerstreifen ganz an. Und seien Sie sich bewusst – ‹Kinder überraschen›.»

7:30 Uhr

Wie Ostschweizer Beizen der Krise trotzen – oder für immer die Türen schliessen

Damit der Abstand stimmt, werden hier die Tische vor dem «Zeughaus» in St.Gallen neu arrangiert.

Bild: Benjamin Manser

(nh) Die Krise ist nicht vorbei, und nicht alle fahren den Betrieb hoch. Für die Kleinen rentiert sich der Aufwand wegen der wenigen Gäste, die mit Abstand im Lokal Platz haben, kaum. Denn laut René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen und Betreiber des «Bierfalken», «kostet es viel und bringt wenig.»

Zum Tag der Lockerung des Lockdowns stehen die Zeichen vielerorts auf Aufbruch. Die Restaurants versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Sie rücken ihre Tische auseinander, stellen Trennwände auf, entfernen Mobiliar, tüfteln an Schutzkonzepten und überlegen, wie sie die Gäste bedienen können, ohne ihnen zu nahe zu treten. So serviert beispielsweise Claudia Eisenring, die ein Café in Niederuzwil hat, den Kaffee statt per Tablett auf einer Schneeschaufel.

Den ganzen Artikel dazu, wie andere Ostschweizer Gastrovertreter mit der Wiedereröffnung umgehen und was Walter Tobler, Kantonalpräsident von Gastro St.Gallen, lesen Sie im untenstehend verlinkten Artikel:

7.25 Uhr

Restaurants und Bars dürfen wieder öffnen – das müssen sie dabei befolgen

Abstuhlen und auftischen: Die Restaurants in der Ostschweiz dürfen ab heute wieder Gäste bewirten – es gelten strenge Schutzmassnahmen. Bild: Urs Bucher

(pw) Besonders die Gastrobetriebe freuen sich, dass sie nun doch deutlich früher öffnen dürfen, als es der Bundesrat ursprünglich vorgesehen hatte. Allerdings müssen die Restaurants, Bars und Cafés strenge Schutzvorschriften einhalten:

Alle Kundinnen und Kunden werden dazu angehalten, ihren Namen und ihre Telefonnummer zu hinterlegen. Damit soll nachvollziehbar bleiben, wer wann wo sass und welcher Tisch von wem bedient wurde. Obligatorisch ist die Datenangabe jedoch nicht.



An einem Tisch dürfen nicht mehr als vier Personen sitzen. Ausnahme sind Familien mit Kindern.

Zwischen den einzelnen Tischen muss auf allen Seiten ein Abstand von zwei Metern bestehen. Oder sie sind per Trennwand mit einer Mindesthöhe von 150 Zentimeter über Boden abgetrennt.

Alle Gäste müssen einen Sitzplatz haben. Stehplätze sind nicht zugelassen.

Am Eingang müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden können. Überall wo Leute warten, braucht es Abstandslinien.

Abstandhalten gilt auch für alle Mitarbeitende. Wenn nebeneinander Arbeiten mit Abstand nicht möglich sei, können gemäss dem Konzept Hygienemasken oder Trennwände zum Einsatz kommen. Werde der Abstand im Service auch nur während kurzer Dauer unterschritten, empfiehlt das Schutzkonzept des Branchenverbands dringend das Tragen einer Schutzmaske.

7:15 Uhr

Guten Morgen und willkommen zu unserem Liveblog. Heute macht die Schweiz einen weiteren Schritt zurück zur Normalität nach dem Corona-Lockdown. Nach fast zwei Monaten Zwangspause dürfen unter anderem Gastrobetriebe, Läden, Museen, Fitnesscenter, Biblio- und Ludotheken sowie Märkte wieder öffnen – sofern sie bestimmte Sicherheitsmassnahmen einhalten.

Auch Primarschulen und Oberstufen nehmen am heutigen 11. Mai den Präsenzunterricht wieder auf. Und der öffentliche Verkehr beginnt, den Normalfahrplan hochzufahren.

Wir sind in der Ostschweiz unterwegs und zeigen wie die Schutzkonzepte in den Geschäften und Restaurants aussehen, wie der erste Schultag abläuft und wie Fitnesscenter, öV und Museen mit der neuen Situation umgehen.