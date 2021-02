Corona-Lockerungen «Die Jugendlichen wollen endlich wieder Partys feiern» – doch noch ist unsicher, ob es einen Ostschweizer Festivalsommer geben wird Obwohl der Bundesrat diese Woche Lockerungen in Aussicht gestellt hat, ist unklar, ob der Ostschweizer Sommer wieder mit Open Airs, Schwingfesten und Konzerten aufwarten kann. Rossella Blattmann, Janina Gehrig und Mea McGhee 19.02.2021, 17.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob das Open Air St.Gallen dieses Jahr stattfinden kann? Bild: Benjamin Manser

Ein Hochsommer ohne Feiern im St.Galler Sittertobel? Ohne heisse Rhythmen auf der Grossen Allmend in Frauenfeld? Ohne schwingende Mannen im Appenzeller Sägemehl? Die Durchführung der grössten Ostschweizer Musikfestivals und Schwingfeste steht 2021 – nach pandemiebedingter Absage im Vorjahr – erneut auf der Kippe.

An einer Medienkonferenz vom Mittwoch hat der Bundesrat diverse Lockerungen in absehbarer Zukunft in Aussicht gestellt. So sollen etwa ab dem 1. April Kultur- und Sportveranstaltungen mit Publikum in eng begrenztem Rahmen wieder möglich sein, vorausgesetzt, die epidemiologische Lage lässt dies zu.

Was bedeuten die absehbaren Lockerungen für das Open Air St.Gallen, das Summerdays-Festival in Arbon, das Open Air Frauenfeld, den Schwägalp-Schwinget und das Jubiläumsfest des nationalen Schwingverbandes?

Ob und wie das OASG vom 1. bis 4. Juli und das «Summerdays» am 3. und 4. September 2021 stattfinden können, bleibt ungewiss. Für den Moment warte man ab und suche weiter den Austausch mit den Behörden, sagt Nora Fuchs, die Kommunikationsverantwortliche beider Festivals. «Wir sind darauf angewiesen, dass wir wieder unter sicheren Bedingungen veranstalten können.»

Nora Fuchs, Mediensprecherin «Summerdays» und OASG. Bild: Fabienne Engbers

Und:

«Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher, Künstlerinnen und Künstler sowie der Mitarbeitenden steht an erster Stelle.»

Aktuell sei jedoch nicht absehbar, welche Auflagen von den Behörden und der Politik für eine Bewilligung von Grossveranstaltungen gemacht würden. Bis im März soll laut Fuchs Klarheit über eine Durchführung des Open Air St.Gallen herrschen. Für das Summerdays könne man etwa einen Monat länger warten.

Nur mit Corona-Impfung zu den Klängen von Placebo abrocken oder die Hits von Patent Ochsner mitsingen? «Zum jetzigen Zeitpunkt stellt sich die Frage, nur Geimpfte aufs Festivalgelände zu lassen, noch nicht», sagt Fuchs. Die Impfstrategie sowie ein allfälliges Impfobligatorium sollte laut Fuchs von behördlicher Seite möglichst zentral koordiniert und kommuniziert werden.

Das «Summerdays» 2021 fällt möglicherweise ins Wasser. Bild: Andrea Stalder

Was mit den bereits bezahlten Tickets passiert, wenn das OASG und das «Summerdays» auf 2022 verschoben werden müssen, bleibt unklar. Man werde eine gute Lösung für die Besucherinnen und Besucher finden und dann informieren, sagt Fuchs. Was würde eine Nichtdurchführung für die Festivalverantstalter bedeuten? «Gegen eine Pandemie sind unsere Festivals nicht versichert.» Im Falle einer Nichtdurchführung würde es Unterstützungsmassnahmen wie Ausfallentschädigungen und Kurzarbeit brauchen. Über die Swiss Music Promoters Association (SMPA) sei man im Dialog mit den Behörden und der Politik.

Feiern auf der Grossen Allmend? Das steht dieses Jahr in den Sternen. Bild: Thi My Lien Nguyen

«Wir holen den verlorenen Sommer 2020 so richtig nach», steht auf der Website des Open Air Frauenfeld (OAFF), das vom 7. bis 10. Juli angesetzt ist. Ob es tatsächlich stattfindet, steht jedoch noch in den Sternen. «Wir haben von den Behörden keinerlei Informationen erhalten, ob überhaupt und wenn Ja, unter welchen Bedingungen Grossveranstaltungen im Juli durchführbar sind», sagt Joachim Bodmer, Medienverantwortlicher des Open Air Frauenfeld. Solange könne man auch keine Details kommunizieren.

Joachim Bodmer, Mediensprecher und Chef Open Air Frauenfeld.

Bild: Nana Do Carmo

Das Festival sei nicht gegen eine Pandemie versichert. Zur Frage, ob allenfalls nur Geimpfte Einlass erhalten sollten, sagt Bodmer: «Das Thema haben wir noch nicht besprochen. Dies macht auf den ersten Blick jedoch wenig Sinn, unsere Gäste sind zwischen 16- und 26-jährig.»

Die Organisatoren des grössten Hip-Hop-Festivals in Europa hatten nach der Absage im letzten Jahr versprochen, 2021 werde der Anlass um einen Tag verlängert. So soll das Festivalprogramm voraussichtlich bereits am Mittwoch starten. Alle schon verkauften Tickets behalten ihre Gültigkeit für dieses Jahr. Ein grosser Teil der Bands, die 2020 auftreten sollten, konnte denn auch für dieses Jahr verpflichtet werden, etwa Sido, Tyler the creator, Kendrick Lamar und Migos.

«Unsere Gäste und wir würden uns extrem freuen, wenn unser Leben zur Normalität zurückkehren würde und das Festival durchführbar wäre.»

Die Jugendlichen, die wohl am meisten unter den Coronamassnahmen litten, wollten endlich wieder Partys feiern.

Findet der Schwägalp-Schwinget im August statt? Das bleibt ungewiss. Bild: Lorenz Reifler

Reto Mock, OK-Präsident des Jubiläumsfestes des nationalen Schwingverbandes. Bild: apz

Insgesamt rund 30'000 Zuschauer, je mindestens so viele wie an einem Spiel des FC St.Gallen, würden die zwei Grossanlässe im Schwingen im Appenzellerland besuchen: Das Bergkranzfest auf der Schwägalp vom 15. August und das Schwingfest zum 125-Jahr-Jubiläum des nationalen Schwingverbandes vom 5. September in Appenzell wären Saisonhöhepunkte für die Schwinger.

Doch diese dürfen zurzeit nicht einmal im Sägemehl trainieren. Es ist völlig offen, wann wieder ein sportliches Kräftemessen möglich ist. Dies beeinflusst die Vorbereitung der Schwingfeste enorm. «Wir sind auf Stand-by», sagt etwa Reto Mock, OK-Präsident des Jubiläumsfestes. Es ist unklar, ob und unter welchen Bedingungen der einmalige Grossanlass, der auf den 5. September angesagt ist, stattfinden kann. Mock vermisst seitens der Politik und des nationalen Schwingverbandes eine klare Kommunikation, die eine Perspektive bieten würde.

Niklaus Hörler, OK-Präsident Schwägalp-Schwinget. Bild: PD

Niklaus Hörler, OK-Präsident des Schwägalp-Schwinget, sieht für seinen Anlass aus finanziellen Gründen nur zwei Optionen: Eine Durchführung am 15. August mit uneingeschränkter Zuschauerzahl oder ein Schwingfest gänzlich ohne Zuschauer, aber mit Fernsehübertragung. Letztere sei zugesichert, so Hörler. Er sagt:

«Es wäre ein Lichtblick, wenn die Aktiven nur schon wieder trainieren dürften.»

Mindestens vier Wochen Training benötigen die Schwinger nach ihrer langen Pause, um wieder Wettkämpfe bestreiten zu können. Ansonsten wäre die Verletzungsgefahr gross.