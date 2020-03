Wie entwickeln sich die kantonalen und nationalen Zahlen? +++ Flacht die Kurve ab? +++ Was ist noch erlaubt?

Europa ist mittlerweile weltweit die am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Region. Fast 10'000 Menschen sind in der Schweiz bereits positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Kantone meldeten schon fast 150 Todesopfer. Der Bund bestätigte 103 Tote bis am Mittwoch.