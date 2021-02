Demenzkrank «Das Besuchsverbot ist schuld am Schweigen meiner Frau»: Wie Coronaschutzmassnahmen den Krankheitsverlauf einer Demenz beeinflussen können Seit dem Ausbruch von Corona sind für viele Senioren feste Routinen des Alltags weggebrochen. Ärzte, Heimmitarbeitende und Angehörige berichten, welchen Einfluss das auf die mentale Gesundheit dieser Menschen hat und wie sich die Schutzmassnahmen auf Menschen mit einer Demenz auswirken. Tabea Leitner 03.02.2021, 05.00 Uhr

Toni Lehners Frau Elisabeth ist vor zehn Jahren an Demenz erkrankt. Der Lockdown war eine Herausforderung für das Paar. Bild: Tabea Leitner (Rorschach, 12. Januar 2021)

Seit der Einführung von Coronaschutzmassnahmen Anfang März 2020 leben viele Senioren sozial isoliert. Tägliche Routinen, wie Bekannte treffen, in den Turnverein oder einkaufen gehen, sind plötzlich weggefallen. Was bereits für Menschen mit einer gesunden Hirnleistung herausfordernd ist, stellt sich für Menschen mit einer Demenz als grosse Schwierigkeit heraus. Durch die Hirnleistungsstörung haben Betroffene Schwierigkeiten damit, neue Inhalte im Gedächtnis zu speichern. Professor Andreas Monsch, Leiter der Memory Clinic, Universitäre Altersmedizin Felix Platter in Basel, sagt:

Andreas Monsch, Leiter der Memory Clinic, Universitäre Altersmedizin Felix Platter in Basel. Bild: Zvg / bz Zeitung für die Region

«Schlagartige Veränderung des Alltags wie während der Coronakrise löst bei dementen Personen Stress aus, weil sie nicht mehr flexibel genug sind, um sich an die neue Situation zu gewöhnen.»

Die jetzige Ausnahmesituation wegen Corona könne dazu führen, dass sich die Hirnleistungsschwäche bei Menschen mit einer Demenz verschlechtere. Dieses Phänomen kennt der Rorschacher Toni Lehner aus eigener Erfahrung.

«Ich würde so gerne wieder einmal die Hand meiner Frau halten»

Lehners Frau Elisabeth bekam vor 10 Jahren die Diagnose einer vaskulären Demenz. Obwohl er seine Frau gerne bis ans Lebensende zu Hause gepflegt hätte, lebt Elisabeth seit sieben Jahren im Pflegheim Pelago am Rorschacherberg. Von ihrem einst so quirligen Wesen ist nicht mehr viel übrig.

Seit drei Wochen darf er Elisabeth wieder besuchen. Die Pflegenden bringen sie jeweils im Rollstuhl in die Cafeteria, wo sich das Paar an einem Tisch gegenübersitzen darf. Berührungen sind jedoch verboten. «Manchmal ist sie zu müde und schläft. Wenn sie wach ist, nehme ich die Maske kurz ab, dass sie mich erkennen kann», sagt Lehner. In solchen Momenten würde es ihm helfen, wenn er ihre Hände streicheln könnte. Ohne körperliche Nähe sei es schwierig, einen Kontakt mit Elisabeth herzustellen.

Der 81-Jährige gibt alles dafür, um mit seiner Frau Elisabeth in Kontakt zu bleiben. Bild: Tabea Leitner

Zwar hätte er beim Ausbruch des Norovirus vor einigen Jahren schon einmal ein Besuchsverbot miterlebt, aber der Lockdown sei ein Hammer gewesen. Rückblickend sagt Lehner:

«Ich bin mir sicher, dass die physische Distanz Schuld für das Schweigen meiner Frau ist.»

Vor einem Jahr durfte er Elisabeth noch jeden Abend das Nachtessen eingeben und konnte sie massieren, wenn die 80-Jährige verkrampft im Bett lag. Darauf antwortete sie manchmal mit «so schön» – den einzigen Satz, den sie noch von sich gab. Seit dem Lockdown ist auch diese Reaktion verschwunden.

In dieser Zeit durfte er sie nicht mehr besuchen. «Das Heim hat zwar Zoom-Meetings arrangiert und Besucherboxen installiert. Aber Elisabeth haben diese Umstellungen eher verwirrt», sagt der Rorschacher. Stattdessen erzählte ihr über das Telefon von vergangenen Familienerlebnissen oder sang ihre Lieblingsmusik. Lehner:

«Ich weiss, dass unsere Gespräche eine Einbahnstrasse sind. Aber wenn Elisabeth ihre Augen öffnet, spüre ich, dass sie sich freut.»

Hygienemasken bereiten Probleme

Es ist der Spagat zwischen bestmöglichen Schutz und Freiheiten, der die Betreuung von Menschen mit einer Demenz in den Alters- und Pflegheimen während der Pandemie so schwierig macht. Nicht die Kapazitätsengpässe.

Katja Nanzig, Leiterin Marketing und Kommunikation Kantonales Spital und Pflegezentrum Appenzell. Bild: PD

Katja Nanzig, die Leiterin Marketing und Kommunikation des Gesundheitszentrums Appenzell Innerrhoden mit den beiden Altersinstitutionen Bürgerheim und Alters- und Pflegezentrum, schreibt:

«Vor der Pandemie gab es monatliche Ausflüge, Feiern, gemeinsames Singen und Backen und noch viel mehr. Zwar ist das Pflegepersonal bemüht, möglichst viele Aktivitäten in den Gruppen aufrechtzuerhalten. Aber insgesamt läuft weniger für die Bewohnenden.»

Aus medizinischer Sicht ist das nicht der optimale Zustand, um jemanden mit einer Demenz zu betreuen. Doch Nanzig schreibt:

«Für Menschen in einem fortgeschrittenen Stadium der Demenz, die viel Betrieb überfordert, ist diese Ruhe sogar ein Vorteil.»

Dennoch sei es unrealistisch, Senioren auf ihren Zimmern zu isolieren, um sie vor einer Infektion zu schützen. Sinnvoller scheint es, die Bewohner für die vorgegebenen Hygiene- und Schutzmassnahmen zu sensibilisieren. So dürfen sie ihre Angehörigen wieder treffen und diejenigen, für die das möglich ist, dürfen auch wieder Ausflüge ins Dorf machen.

Was tun, wenn Schutzmassnahmen nicht mehr eingehalten werden? Personen mit einer fortgeschrittenen Demenz wissen meistens nicht, dass das Coronavirus überhaupt existiert. Deshalb rät Andreas Monsch Angehörigen davon ab, Verwandte mit einer Demenzerkrankung über die Coronapandemie aufzuklären. Monsch: «Man sollte nicht ständig versuchen, Menschen mit einer Demenz in die Realität zurückzuholen.» Auch wenn die erkrankten Leute sich nicht an die Maskenpflicht halten oder vergessen, die Hände zu desinfizieren, sollte man sich zurückhalten. «Wenn man diesen Menschen wiederholt erklärt, dass sie sich nicht richtig verhalten hat, dann klingt das spätestens beim 20. Mal nach einem Vorwurf», so der Basler. Dies löse wiederum Stress bei den Betroffenen aus.

Doch ein Problem bleibt. «Die Hygienemaske macht es für Bewohner mit einer Demenz schwierig, weil sie die Gesichter nicht mehr gut erkennen und das Sprachverständnis eingeschränkt ist», so Nanzig.

Depressionen, Covid, Isolation – wenig Platz für Optimismus

Ansgar Felbecker, Leitender Arzt der Memory Clinic in St.Gallen. Bild: Peter Ruggle

Die Umstände der Pandemie können sich auch auf die Hirnleistung von gesunden Senioren negativ auswirken. Der Leitende Arzt der Memory Clinic am St.Galler Kantonsspital Ansgar Felbecker sagt:

«Studien haben gezeigt, dass soziale Isolation über einen längeren Zeitraum ein wesentlicher Risikofaktor für eine Demenz ist.»

Zusätzlich gebe es Hinweise dafür, dass die Zahl der depressiven Menschen seit dem Ausbruch der Coronakrise gestiegen ist. «Eine Depression im höheren Lebensalter kann eine wichtige Schlüsselrolle bei der Entwicklung einer Demenz spielen», so Felbecker.

Seit dem Lockdown im März 2020 konnte in der Memory Clinic in St.Gallen kein deutlicher Anstieg von Demenzabklärungen festgestellt werden. Aber Felbecker schaut nicht allzu optimistisch in die Zukunft:

«Die effektiven Auswirkungen der Coronaschutzmassnahmen auf die Gesundheit zeigen sich erst mit zeitlicher Verzögerung. Es würde mich nicht wundern, wenn wir in nächster Zeit vermehrt Demenzabklärungen durchführen würden.»

Es könnte aber auch das gegenteilige Szenario eintreten. Felbecker: «Die Demenz äussert sich häufig in höherem Alter. Durch die jetzige Übersterblichkeit erwarten wir eine vorübergehende, leichte Reduktion der durchschnittlichen Lebenserwartung.» Welche Effekte aber letzten Endes überwiegen, könne man noch nicht sagen.

Wie können wir die Patienten unterstützen?

Gerade in der Coronakrise befürchten Senioren, dass ihr Gedächtnis nachlässt. Auch Angehörige sind teilweise frustriert, weil die Grosseltern seit dem Lockdown vergesslicher geworden sind. Was können Betroffene und Angehörige tun, um das Gedächtnis auf Trab zu halten und dem Verlauf einer Demenz entgegenzuwirken?

Ansgar Felbecker sagt: «Eine gute Tagesstruktur ist das A und O in der jetzigen Situation.» Zudem empfiehlt er:

So bleiben sie mental fit – auch während der Pandemie Zwei bis drei fixe Zeiten pro Tag einplanen, in denen man vor die Haustür geht.

Mindestens einmal täglich sportlich aktiv sein, was nicht bedeutet, dass man irgendwelche Work-outs machen muss. Ein ausgedehnter Spaziergang genügt bereits.

Gesunde und regelmässige Mahlzeiten zu sich nehmen. Ausgefallene und aufwendigere Rezepte ausprobieren sind ein gutes kognitives Training.

Zeitung lesen und sich aktiv für das Tagesgeschehen interessieren. Wichtig ist auch, sich mit jemandem über das Gelesene auszutauschen. Dies kann man auch gut über das Telefon oder per Skype machen.

«Wenn sich die Vergesslichkeit aber rapide verschlechtert hat, ist das ein medizinischer Notfall. Das sollte immer in einer Memory Clinic abgeklärt werden – auch während dem Lockdown», so der Leitende Arzt der Memory Clinic in St.Gallen Ansgar Felbecker.

«Darf ich dich zum Kaffee einladen?»

Ein Beispiel dafür, dass es die kleinen Gewohnheiten sind, die uns durch das Leben tragen, ist ein Ehepaar aus dem Riethüsli. Nach einem Verkehrsunfall im Jahr 2006 hatte die Dekorateurin bereits mit kognitiven Einschränkungen zu kämpfen. Vor einem Jahr kam dann die endgültige Diagnose – Alzheimer. Für ihren Mann war schnell klar, dass er für seine Frau eine stabile Tagesstruktur aufbauen möchte.

Der 74-jährige pensionierte Bauingenieur ist der Anker im Alltag seiner Frau. Bild: Urs Jaudas (St.Gallen, 2. Oktober 2011)

So beginnt jeder Tag für das Paar mit einem reichhaltigen Frühstück. «Ich bereite jeweils eine richtige Festtafel mit Gemüse und verschiedenen Käsesorten vor», sagt der 74-Jährige. Darauf folgt ein Spaziergang über die Solitüde in St.Gallen – 72 Höhenmeter und verschiedene Bodenuntergründe. Das perfekte Training für die Motorik.

Auf den Spaziergängen habe er gemerkt, dass seiner Frau die Natur gut gefällt. «Von da an habe ich mit der Kamera die Pflanzen auf dem Spazierweg fotografiert und am Abend haben wir im Internet die Namen der Pflanzen nachgeschaut. Jetzt diskutieren wir jeweils lebhaft darüber, welchen Blumenarten wir begegnen», sagt der pensionierte Bauingenieur. Um 14.00 Uhr fragt dann die 72-Jährige:

«Darf ich dich zum Kaffee einladen?»

Ihr Mann weiss, dass er beunruhigt sein muss, wenn sie das vergisst. Zum Abendessen kocht das Paar gerne französische Gerichte. Als Student habe der 74-Jährige für eine Zeit in Frankreich gelebt und dort seine Faszination für diese Küche entdeckt. «Französische Gerichte würzt man nicht, sondern man kombiniert Kräuter. Das lässt viel Raum für Kreativität», sagt er. Beim Essen folge dann die Übungsbesprechung.

Abgesehen vom Altersturnen, sind die Stützen des Alltags des Ehepaars nicht davon abhängig, ob die Läden oder Fitnesszentren geöffnet sind. Deshalb konnte ihnen die Pandemie nicht viel antun. Der 74-Jährige:

«Unsere Rituale sind eigentlich unscheinbare Bestandteile im Alltag, aber sie geben meiner Frau viel Sicherheit.»

Das Ganze scheint seine Wirkung zu zeigen. «Die Ärzte haben gesagt, dass der Krankheitsverlauf von meiner Frau nicht schnell fortschreitet», so der St.Galler.