Corona-Impfungen Die St.Galler Impfchefin Karin Faisst: «Unsere Eltern wussten noch, welche Schäden Infektionskrankheiten anrichten können» Die Präventivmedizinerin Karin Faisst verantwortet als Leiterin des Amts für Gesundheitsvorsorge die St.Galler Corona-Impfstrategie. Sie macht gern Hoffnungen, aber keine falschen: Im Leben gebe es nichts, dass ohne Risiko sei, sagt sie. Selber spielt sie gern, aber vorsichtig – weshalb sie einst die Ausbildung zum Croupier machte. Marcel Elsener 19.01.2021, 05.00 Uhr

Die St.Galler Impfchefin Karin Faisst nach einer Corona-Medienkonferenz des Kantons im Pfalzkeller. Bild: Tobias Garcia (17. Dezember 2020)

Eine «Mrs. Corona» ist sie nicht, Sprüche à la «Corona ist mein Lieblingsbier» und Showeinlagen wie Daniel Koch wird sie nicht liefern. Und sie dürfte über den Kanton St.Gallen hinaus kaum so bekannt werden wie ihr Chef, Gesundheitsdirektor Bruno Damann, oder Infektiologie-Chefarzt Pietro Vernazza. Doch steht die Präventivmedizinerin Karin Faisst unvermittelt im Rampenlicht der staatlichen Pandemiebekämpfung: Die Leiterin des Amts für Gesundheitsvorsorge ist als Verantwortliche für die Impfstrategie das Gesicht der St.Galler Corona-Impfungen.

«Der Einfluss der Impfgegner ist stärker geworden»

Wer ist Karin Faisst? Klar, als Amtsleiterin seit 2015 war sie in den Medien präsent, wenn es um Zecken, Hitzeprobleme, übergewichtige Kinder oder Masern ging. Der Rückgang der Masernimpfungen habe sie überrascht, sagt sie 2016. Die Ursachen könnten nur vermutet werden: «Der Einfluss der Impfgegner ist stärker geworden, gerade im Kanton St.Gallen.» Die Debatte werde emotional geführt und politisiert: «Eine Impfempfehlung gilt wieder verstärkt als Bevormundung durch den Staat.» Eine Vermutung ist in ihren sachlichen Aussagen die Ausnahme, Faisst hält mit Meinungen zurück und sagt lieber, was sich exakt sagen lässt.

Persönliches findet sich wenig über die Präventivmedizinerin, was einiges aussagt über eine Frau, die sich stets als Teil eines Systems begreift, «als kleines Rädchen im grossen Uhrwerk», wie sie sagt:

«Wenn die Uhr läuft, habe ich meine Aufgabe erfüllt.»

Und natürlich verbietet sie sich jegliche Eitel- und Selbstherrlichkeiten: «Man soll sich nicht so wichtig nehmen.» Freundlich, aufmerksam, immer abwägend, nie unbedacht, charmant, humorvoll. Gute Moderatorin, überzeugende Konzeptarbeiterin. So schildern sie Personen, die mit ihr beruflich zu tun haben.

Zufällig in Zürich gelandet und die Schweiz rasch liebgewonnen

Was wäre Faisst, wenn nicht Ärztin? Schwierige Frage, meint sie, «Handwerkerin wäre ich gern, aber ich bin ungeschickt». Aufgewachsen in Freudenstadt im Schwarzwald, Jahrgang 1963, Vater Bauingenieur, Mutter Hausfrau, entscheidet sie sich nach einem Austauschjahr in den USA fürs Wirtschaftsgymnasium. Um dann doch Humanmedizin zu studieren, in Aachen, weil sie als Aushilfe in einem Pflegeheim gute Erfahrungen machte. «Das Gegenüber interessiert mich, mit Menschen auszutauschen und ihnen zu helfen.»

Als junge Ärztin arbeitet sie zunächst in der Frauenklinik: «Bis heute sehe ich keine schönere ärztliche Aufgabe als eine problemlose Geburt.» Zufällig offeriert ihr der Chef der Geburtshilfe in Zürich eine Stelle, und weil sie sowieso ins Ausland will, vornehmlich England oder Amerika, landet sie halt in der Schweiz. Von der sie «schnell sehr angetan» ist, schon die erste Begegnung mit einer Hebamme, die ihr «nett, freundlich, klar» ihre Rolle erklärt, lässt sie denken:

«So sollte man mit Menschen umgehen.»

Im Unterschied zu ihrem Heimatland erscheint ihr das Schweizer Gesundheitswesen «weniger hierarchisch, der Ton deutlich angenehmer». 1996 wechselt sie ans Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Uni Zürich, forscht zur Gesundheitsversorgung, absolviert daneben die Master in Public Health sowie in Angewandter Ethik und erwirbt den Facharzttitel in Prävention und Gesundheitswesen. Als Leiterin der interuniversitären Public-Health-Weiterbildung von Basel, Bern und Zürich baut sie ein breites Netzwerk auf und ist unter anderem an einer EU-Studie zur Sterbehilfe in der Schweiz beteiligt.

Sturzprävention, Seniorenfitness und eine kantonale Impf-Website

Nach St.Gallen kommt Faisst 2015, weil der Kanton zu den wenigen gehört, die Präventivmedizin gesetzlich installiert haben. Sie schwärmt von der schönen Stadt, bleibt aber mit der Familie – ihr Mann Physiker und Lehrer, drei Kinder (heute 20, 18, 17) – am Thurgauer Bodenseeufer wohnhaft. In stimmigen Verbindungen gute Lösungen zu finden, das sei ihr Antrieb und könnte sie vielerorts in der Welt arbeiten lassen, räumt sie ein und erwähnt ihren Einsatz mit dem Tropeninstitut in Tansania. Jedoch passe in St.Gallen alles und sei das Aufgabenspektrum erfreulich breit gefächert: Impfen, Krebsregister, Prävention in den Gemeinden, frühe Förderung, betriebliche Gesundheit, Alter und so weiter.

Ungern nennt sie Lieblingsprojekte («eine unmögliche Frage, weil kein Kind das liebste sein kann»), aber streicht das Förderprojekt zur Sturzprävention hervor, und das Fitness-Angebot für Seniorinnen und Senioren: «Wir haben die Sendung «Bliib fit – mach mit» sehr schnell und erfolgreich aufgezogen und damit ein gerade in Coronazeiten wertvolles Angebot für zuhause geschaffen.» Und freilich erwähnt sie die Website «sg.impft» mit dem Slogan «Wir machen das», 2019 aufgeschaltet und in der Pandemie unverhofft zur zentralen Informationsplattform geworden, die Erklärvideos empfiehlt sie mit einem seltenen Anflug von Stolz.

Corona verlangt die grösste Impfkampagne der Geschichte, auch «St.Gallen impft» demnächst Hunderttausende, mit dem Moderna-Impfstoff beginnt die Impfung in Arztpraxen. Wir machen und schaffen das? Das Wunschszenario der St.Galler Impfchefin für den Juni: «Bis dann ist jeder und jede, die wollten, geimpft. Bestenfalls 60 Prozent der Kantonsbevölkerung. Und der Wirkstoff verhindert die Übertragung und schützt länger als angenommen.» Dabei ist die Impfung nur «eine der möglichen Massnahmen, die uns wieder ein normales Leben verspricht», sagt die Familienfrau und seufzt:

«Wir Menschen sind soziale Wesen und leiden, wenn wir keinen Kontakt haben dürfen.»

Die Tante mit Kinderlähmung und die Katze bei der Tierärztin

Von «Impfplicht» keine Rede, nicht mal «Impfverantwortung» nimmt die nüchterne Fachärztin in den Mund. Die Empfehlung von öffentlichen Stellen muss reichen, dass auch freiheitsliebende Menschen die Impfung akzeptieren. Die Impfbereitschaft hänge stark davon ab, wie glaubwürdig der Staat sei, sagt sie. Nun bestärken die vielen offenen Fragen zur Wirkung der Corona-Impfung die Impfgegner und verunsichern auch Impfwillige. Faisst nimmt es mit dem Schulterzucken der Optimistin zur Kenntnis:

«Wir treffen jeden Tag Entscheidungen, wo wir abwägen. Wir müssen uns davon frei machen, dass es irgendetwas gibt, das kein Risiko birgt. Selbst im Bett bleiben kann Bewegungsmangel verursachen.»

Die Präventivmedizinerin argumentiert bereitwillig mit Impfskeptikern, «sofern jemand überhaupt diskutieren will». Leute mit Ängsten dürfe man «nicht in die Ecke stellen». Doch erinnert sie an den medizinischen Fortschritt, der zum Hindernis wird: «Viele Krankheiten sieht man nicht mehr. Unsere Eltern wussten noch, welche Schäden Infektionskrankheiten anrichten können. Meine Tante war wegen Kinderlähmung das halbe Leben im Rollstuhl.» Wenn es um Reisen in exotische Länder gehe, sei das Risiko auch Impfkritikern bewusst: «Der Urlaub ist dann wichtiger als die Impfung.»

Man dürfe auf eine sichere Impfung vertrauen

Hat sie jüngst Viren-Thriller wie «I Am Legend» oder Camus’ «Die Pest» verschlungen? Nichts davon, winkt sie ab, künstlerische Analogien seien nicht ihre Sache. Aber zur Einsicht «Wir leben, wir haben Krankheiten, wir sterben, dazwischen gibt es Impfungen» erzählt sie das Beispiel einer befreundeten Tierärztin, die für eine ältere, übergewichtige Katze eine Impfung empfahl. «In den fünf Minuten, als sie sich abdrehte, um die Spritze abzufüllen, starb das Tier. Hätte sie die Katze noch geimpft, wäre nach dem Tod niemand mehr in ihre Praxis gekommen.»

Unverständlich ist ihr der medial angeheizte Wettstreit unter den Kantonen, die Tempo- und Zahlenhuberei, wo doch dankbare Zuversicht herrschen müsste:

«Wer hätte im Sommer gedacht, dass wir im Januar einen Impfstoff haben mit solch gutem Schutz von rund 95 Prozent?»

Gewiss seien die Langzeitwirkungen genau im Auge zu behalten, doch dürfe man auf eine sichere Impfung vertrauen, sagt Faisst. «Wir müssen demütig sein und nicht jammern. Und wir brauchen Geduld.» Wenn die Impfung nicht dauerhaft wirke, sei auch das zu verkraften:

«Wir machen viele unliebsame Sachen jedes Jahr, man denke nur an den Zahnarzt.»

Kontrolliert am Spieltisch, aber ein Augenzwinkern mit Gin

Auf die Frage nach ihrem Gestaltungsspielraum verweist die Impfchefin auf die Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus Infektiologie, Spital, Ärzteschaft, Apotheken und mehr. «Ich bin keine Einzelkämpferin und finde es sehr befriedigend, wie wir im Team am gleichen Strang ziehen.» Im Ausnahmezustand sei die Normalität Herausforderung genug, zumal die Alltagsorganisation einer fünfköpfigen Familie. Zur Entspannung hilft ihr Jassen und Joggen, den Laufsport hat sie erst entdeckt.

Überraschend ist ein früheres Engagement – im Sozialschutz-Beirat des Casinoverbandes. Es begründet sich mit einer Vorliebe, die man ihr nicht zutraute:

«Ich spiele gern, bin aber geizig. Also arbeitete ich einige Jahre als Croupier und spielte hinter dem Tisch.»

Ein Studiumsjob in einem faszinierenden Nachtbetrieb, der hohe Sicherheitsmassstäbe verlangte: «Die Ausbildung ist eine der strengsten, die ich erfuhr, ähnlich wie in einer Reality Show wurden wir aussortiert, bis noch 7 von 200 übrig geblieben.» Eine Erkenntnis aus dem Job gilt bis heute: «Dass mich am Tisch ständig jemand kontrollierte, war mir nicht lästig, sondern wertvoll.»

Sie sei langweilig, entschuldigt sich Karin Faisst gegenüber dem Journalisten und grinst schelmisch.

«Ich kann nicht mit dunklen Geheimnissen dienen.»

Humor hat diese Frau. Der ist nötig, «wenn alles eindimensional ist». Dem Regierungsrat stellte sie sich mit Gintonic-Portionen vor, um den Eindruck einer genussfeindlichen Gesundheitspolizistin zu entkräften. Wenn die bleierne Zeit im Sommer vielleicht vorbei ist, wird sie in der wiedererlangten Freiheit nicht medienwirksam in einen Fluss springen. Aber endlich wieder unbedenklich ihre betagte Mutter besuchen. Freudig in Freudenstadt.